¡Un drama!: el ranking de los tres signos más exagerados

No lo hacen queriendo, incluso a veces es inconsciente, pero hasta cuando cuentan historias agregan detalles, o en las verdades va una cuota de mentira. Es que ellos quieren dejar su huella. No les importa ser los dueños del drama con tal de hacer todo más interesante, pero muchas veces las personas que los rodean terminan descreyendo de lo que dicen.

Así que en mirá este ranking más que interesante. ¿Crees que exagerás?, enterate qué dicen los astros.

exagerado2.jpg Conocé a los tres signos más exagerados.

1- Sagitario

Es uno de los signos más aventureros, pero siempre suele exagerar las historias que cuenta con tal de hacerlas más emocionantes. Eso hace que a la larga el resto de las personas no les crean por completo porque se vuelven poco creíbles. Son tan detallistas en sus historias que distorsionan lo que cuentan. Pero hay que reconocerles que saben cómo captar la atención de quienes los rodean.

2- Leo

No hay nada que le guste más que llamar la atención del resto de las personas. No tiene drama en mentir con tal que todo sea super interesante. Sabemos que Leo es avasallante por naturaleza y con tal de que así sea hará todo lo que esté a su alcance para ser los primeros en todo. Sus historias siempre tienen que ser las mejores así que exagerarán lo que sea necesario. Y si tiene que recurrir al drama para no quedarse atrás, bienvenido sea. Son descritos muchas veces como egocéntricos.

3- Aries

Sin dudas no hay nada que ame más en la vida que entretener al resto de las personas y con ellos mismos divertirse. Pese a que lo logran casi sin esforzarse, lo cierto es que en determinadas situaciones distorsionan las cosas para que todos sigan prestándole atención. Pero ojo, la mayoría termina creyendo sus historias porque confían en que son capaces de hacerlo.