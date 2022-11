Tarot: claves para lograr el éxito, según tu signo

“Esta semana hay mucha energía libriana en el cielo dando vueltas. Hace foco en lo vincular, no necesariamente tiene que ser una pareja, puede ser socios, amistades. Analiza cómo te contactas con el otro”, asegura la astróloga Silvina Péngov, creadora de El universo que no ves. La experta comparte este horóscopo del tarot, con predicciones y mensajes signo por signo y los tips para alcanzar el éxito .

Aquí las claves de este horóscopo del tarot, con predicciones y mensajes signo por signo.

Aries

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Puede que te estés dando cuenta que hay cosas que creías que eran como deseabas. La emperatriz te invita a parar la máquina, analiza lo que necesitas, lo que mereces. No te manejes desde el impulso o capricho. Debes darle tiempo a que las cosas sucedan. Será lo mejor para ti”.

Tauro

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Debes hacer un cambio de energía, puede que sientas esa necesidad. Tienes que cerrar un ciclo, puede ser algún vínculo, que no necesariamente debe ser amoroso. Confía porque pase lo que pase será bueno para ti. Conecta con eso y anímate a tomar las decisiones”.

Géminis

Carta: La templanza.

Mensaje: “Tienes que buscar el equilibrio. Puede que sea el momento de tener esa conversación que tienes pendiente y pateas hace tiempo. La luna llena te ayudará a que te caigan fichas para lograr un equilibrio y sanar. Conecta desde las emociones y no tanto desde tu cabeza”.

Cáncer

Carta: El loco.

Mensaje: “Anímate a hacer las cosas de un modo distinto. Debes acercarte al otro si siempre es al revés. Si quieres resultados diferentes debes realizarlo de un modo diferente. Atrévete a fluir con la energía de la luna llena y conecta con eso”.

Leo

Carta: El mundo.

Mensaje: “Es la última carta del tarot, es una carta de éxito, puede ser una buena semana. Si estás muy cerrado debes abrirte al universo. Si estás bien en pareja, disfruta de la pasión leonina, no te compliques”.

Virgo

Carta: El emperador.

Mensaje: “Esta carta te invita a plantearte qué es lo que realmente quieres en las relaciones, desde dónde te conectas con el otro. Virgo puede parecer frío y distante pero tal vez tiene sus objetivos bastante claros. Anímate a comunicar al otro lo que deseas en esa relación para después no llevarte sorpresas”.

Libra

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Te invita a que te metas un poco para adentro, es parte de los movimientos de esta semana. Revisa tus vínculos, la manera en que te relacionas con los otros Piensa quiénes son las 5 personas que más te rodean, ellas hablan de tí”.

Escorpio

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Abre tu mirada a nuevos caminos, a diferentes opciones. A veces te encierras pero esta carta te invita a abrirte. No te quedes en una sola cosa, no te encapriches ni te obsesiones. La respuesta está en otro lado”.

Sagitario

Carta: La luna.

Mensaje: “Debes meterte en tus emociones y profundidades. Tal vez detectes que arrastras cosas del pasado. Puede que esta luna llena te haya ayudado a notarlo. Puede que sientas un nudo, una repetición familiar. Trabaja en las emociones, no las evites”.

Capricornio

Carta: El mago.

Mensaje: “Esta carta habla de nuevos inicios Tal vez la luna llena te dio ideas, puede que te sientas más impulsivo. A darle para adelante, a ponerle energía”.

Acuario

Carta: La torre.

Mensaje: “Debes hacer un cambio profundo y si no lo haces, vendrá de afuera. No debes tener miedo pero debes entender que si no te mueves, te van a mover. No te resistas al cambio, a esa persona que te propone algo distinta. La respuesta está en aceptar ese movimiento”.

Piscis

Carta: El Papa.

Mensaje: “Trata de conectar con lo que realmente te pasa. Puede que escondas algunas cosas, no cuentas lo que te sucede, porque no te animas o no quieres. Debes mostrarte tal y como eres y hacer las cosas sin miedo. Anímate a hablar con esa persona que tanto necesitas”.

(Con información de MDZ)