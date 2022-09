Signo por signo, cómo te afectará la temporada de libra

Para bien o para mal la temporada de Libra va a afectar directamente en la forma en la que nos relacionamos. Durante la temporada de libra , nuestras relaciones van a tomar un rumbo especial o no, pero van a tomar un rumbo que va a marcar nuestras vidas de una manera u otra. Sí quieres saber cómo va a influir la temporada de Libra a tus relaciones según tu signo , solo tienes que seguir leyendo para descubrirlo:

Aries, eres una persona a la que le gusta disfrutar de la vida en todos los sentidos y no hay nada de malo en ello, hazlo siempre que puedas. La temporada de Libra viene carga de una energía muy especial y es que te va a hacer ver que es mejor trabajar desde la intimidad en tus relaciones en lugar de estar presumiendo de ellas en público. Es posible que tengas que enfrentarte a realidades duras, pero no hay nada que pueda contigo Aries, tú eres fuerte y lo sabes, no dejes que nada ni nadie te tumbe.

TAURO

Tauro, la temporada de Libra va a llevarte a ti y a tus relaciones a un círculo de bienestar en el que vas a sentir mucha paz. Vas a tener la oportunidad de crear conexiones fuertes e importantes que van a hacer que te des cuenta del camino que quieres seguir en estos momentos. Libra te trae el equilibrio que necesitas y que va a permitirte que te diviertas de una manera única. No dejes pasar esta oportunidad y acércate más a tus relaciones, lo agradecerás.

GÉMINIS

Géminis, Mercurio Retrógrado ha hecho de las suyas y ha puesto tu vida patas arriba una vez más, pero tranquilo porque la temporada de Libra trae un poco de paz y tranquilidad a tus relaciones. Vas a sentir la necesidad de realizar un cambio grande en tus relaciones, así que, hazlo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy porque luego te arrepientes. Tú y tus relaciones van a poder experimentar una seguridad única, así que, no le pongas freno a lo que venga y déjate llevar.

CÁNCER

Cáncer, por fin vas a poder presta atención a tus relaciones. Este tiempo de atrás te has sentido atrapado por otras movidas, pero la temporada de Libra va a darte la oportunidad de darle la importancia que se merecen a tus relaciones. Poco a poco vas a ir dejando la negatividad a un lado y vas a poder ser libre en todos los sentidos. Cáncer, apuesta por las personas que siempre están a tu lado y aléjate de todas aquellas que no saben valorarte y te tienen como un cero a la izquierda.

LEO

Loe, la temporada de Libra va a darte la oportunidad de que vuelvas a tomar las riendas de tus relaciones. Es hora de ponerse manos a la obra y centrarse en lo importante. Durante esta temporada vas a tener tus momentos de soledad que van a ayudarte a aclararte e ir a por todas. Intenta buscar en lo más profundo de tu interior todas esas respuestas que tanto necesitas para poder enfocarte en tus relaciones. Leo, no tengas miedo a los cambios porque a veces son necesarios para poder salvar lo que tienes.

VIRGO

Virgo, tus expectativas han estado muy altas durante toda tu temporada y eso junto a Mercurio Retrogrado ha hecho que llegues a este momento bastante decepcionado. La temporada de Libra va a hacer que te centres en ti y reflexiones sobre lo que quieres en estos momentos para después centrarte en tus relaciones. Recuerda que, si tú no estás bien, no vas a poder atender bien a las personas que más quieres. Virgo, tranquilo porque, aunque ahora lo veas todo un poco oscuro, a lo largo de toda la temporada vas a poder encontrar el equilibrio y la paz que te mereces.

LIBRA

Libra, durante tu temporada vas a sentirte mucho mejor de lo que ya te sientes. Vas a tener la oportunidad de socializar y compartir momentos únicos. Tus relaciones van a evolucionar y van al siguiente nivel. No te frenes y date todo lo que te mereces. No dudes en tomar las decisiones que tengas que tomar para alejar las malas vibras de tu lado. Esta temporada va a enseñarte a valorarte más, sobre todo, a la hora de las relaciones ya que siempre tiendes a dar más de lo que recibes.

ESCORPIO

Escorpio, la temporada de Libra siempre suele tener un buen efecto en ti y suele darte la energía y la luz que necesitas en tu día a día. Tus relaciones van a tomar una gran importancia durante todo este periodo de tiempo. Intenta mantener la calma cuando las cosas no salgan como querías para no echar por tierra todo lo que llevas trabajado hasta ahora. Escorpio, la temporada de Libra va a darte la tranquilidad y la paz que necesitas en estos momentos para aclarar tu mente y darte todo lo que necesitas.

SAGITARIO

Sagitario, la temporada de Libra siempre te ha ayudado a equilibrar tus aventuras y tus locuras, pero está vez aparte de eso va a darte la seguridad que necesitas en todas tus relaciones. Sagitario, lo has pasado mal, pero poco a poco parece que vas viendo la luz. Eso sí, intenta cuidarte a ti mismo antes de cuidar a los demás porque sabes que si no lo haces luego te pasa factura. Sagi, tus relaciones son muy importantes, pero tú lo eres mucho más.

CAPRICORNIO

Capricornio, últimamente has pasado por muchos cambios y la verdad es que te apetece tener un poco de equilibrio. La temporada de Libra va a ayudarte a encontrarlo en tus relaciones, pero eres tú el que tiene que trabajar duro para encontrarlo. Capri, intenta resolver los asuntos pendientes que tengas para dejar de atormentarte por cosas que ya no tienen lugar en tu vida. Tus relaciones van a tener un papel fundamental durante esta temporada de Libra, así que, dales la importancia que se merecen.

ACUARIO

Acuario, la vida es súper impredecible, tú lo sabes mejor que nadie. La temporada de Libra va a demostrarte que puedes encontrar un poco de paz y tranquilidad entre tanto caos, pero también va a enseñarte que es importante aprender del pasado para no cometer los mismos errores. Acuario, tus relaciones son muy importantes para ti, pero durante esta temporada van a pasar a un segundo plano, básicamente porque vas a sentir que tienes que centrarte en ti para poder seguir avanzando como te mereces.

PISCIS

Piscis, durante la temporada de Libra vas a sentir una compasión muy especial por todas las personas que te rodean. Ten mucho cuidado con eso porque no puedes basar tus relaciones en la compasión. Intenta ponerte en lugar de los demás, pero sin sentir pena. Piscis, tienes que aprender que hay personas que tienen que caminar solas y tú no puedes hacer nada por ellas. Vas a estar más abierto de lo normal a escuchar a los demás, pero haz que los demás también te escuchen a ti.