 Según tu signo, septiembre tiene una advertencia para vos

En primer lugar, no asumas más responsabilidades de las que puedes tener ahora mismo o de las que te pertenecen. Puedes obtener resultados muy buenos sin agobiarte tanto, Aries, no tienes que asumir nada que te haga sentir mal o que te genera mucho estrés. Te vas a dar cuenta de que puedes obtener resultados positivos en tus retos cuando unes fuerzas con tu familia y con los amigos que te han apoyado siempre.

TAURO

Cuidado Tauro, no permitas que un drama amoroso termine con la relación que tienes con varias personas muy importantes en tu vida. Tienes que reflexionar mucho sobre qué camino tomar a partir de ahora. En septiembre vas a tener que analizar a una persona nueva que ha entrado a tu vida. Adopta el papel de detective y no te fíes de las apariencias, sos más inteligente que esa persona, no te dejes engañar Tauro…

GÉMINIS

Vas a tener que encontrar herramientas nuevas para controlar ese estrés y esos nervios que te nacen cuando todo va mal. Tienes que tener en cuenta que en septiembre tenemos a Mercurio retrógrado haciendo de las suyas y a ti te va a afectar bastante. Cuidado con los ex, con los amigos que no son sinceros contigo y con las acciones que no te llenan de orgullo. No entres en dramas que sabes que te van a hacer daño…

CÁNCER

Si vas a sacar tus uñas y tus dientes para defenderte y para dejar las cosas claras a más de una persona que te trata como si fueras idiota, presta atención. No le tienes que demostrar nada a nadie que no seas tú, empezando por ahí. Si sientes que debes poner límites con ciertas personas de tu vida, hazlo, tómate el tiempo que necesites para reflexionar. En septiembre vas a tener que luchar por tu futuro individual Cáncer, mira por ti y por nadie más

LEO

De nada sirve que vayas a ayudar a ciertas personas con buenas intenciones, si luego esas personas son desagradecidas. Mira Leo, en septiembre vas a tener que ser lo más realista posible y vas a tener que poner punto y final a una situación muy injusta para ti. Piensa que se está mejor solo que mal acompañado. También es importante que no le des mucha importancia a los fallos tecnológicos o los fallos en la comunicación que puedan surgir, no te olvides que Mercurio retrógrado está haciendo de las suyas.

VIRGO

Si te estás haciendo muchas preguntas sobre algo que has hecho hace poco tiempo, ¿es porque no te gusta?¿Puede ser que te arrepientas de algo y no lo quieres reconocer? Mira Virgo, en septiembre es muy importante que seas muy sincera/o contigo misma/o y con nadie más. En lugar de ver siempre el lado negativo de cada cosa que te pasa, ¿por qué no miras lo bueno que te puede deparar? Estimula a tu mente con ideas positivas…

LIBRA

Mira Libra, imagínate que ahora mismo sales a un escenario que está repleto de público muy nervioso por ver cuál será tu actuación. Imagina que ahora mismo tienes la oportunidad de dar ese paso con el que tanto sueñas. Y después, vuelve a imaginar lo que puede pasar después. Tu sonrisa se hace cada vez más grande cuando imaginas todo eso ¿verdad? Pues eso es lo que tienes que hacer y por lo que tienes que luchar en septiembre.

ESCORPIO

Trabaja mucho para llevar una relación íntima a otro nivel y no seas muy crítica/o con los pequeños errores de alguien que es importante para ti, tienes que tener en cuenta que Mercurio retrógrado va a hacer de las suyas. Sigue luchando por tus derechos, por tu bienestar y por lo que es tuyo en el terreno laboral. No dejes que Mercurio retrógrado te inunde de energía negativa por culpa del estrés que te puede generar, eres Escorpio y en septiembre te vas a poner las pilas para tener todo lo que quieres.

SAGITARIO

Mira Sagitario, no salgas de un drama para meterte en otro, por favor, tienes que ser más selectiva/o a la hora de elegir tus batallas. En septiembre deberías centrarte en ti y en tus relaciones más íntimas. Está genial que seas el amigo que siempre ayuda, pero también estaría genial que los demás te dejen libre un poco y que tú te centres en tus asuntos como prioridad principal. Si ayudas siempre a todo el mundo, ¿cuando tienes tiempo para ti?

CAPRICORNIO

De todo se sale Capricornio, tienes que cambiar el chip en septiembre porque vas a tener la oportunidad de vivir un antes y un después muy positivo para ti. Tienes que tener en cuenta que tenemos a Mercurio retrógrado haciendo de las suyas, así que es muy probable que los aparatos se rompan o vayan mal (muy lentos) y también es muy probable que la comunicación sea fallida con ciertas personas. Pero aun así, todo es bueno para ti, porque vas a resurgir de una manera brutal y te vas a centrar en tus metas profesionales con más ímpetu que nunca. Si o si.

ACUARIO

En septiembre vas a tener la oportunidad de limar asperezas con alguien muy importante para ti, pero ¿estás preparado para escuchar cosas que no te van a gustar? Tienes que tener esta cuestión muy clara. También es importante que apuntes todo lo que estás descubriendo en un papel o en una agenda de ideas. Es muy probable que olvides cosas importantes, así que anticípate a Mercurio retrógrado y plasma en una agenda todas esas ideas que tienes en tu mente y que pueden resultar muy exitosas.

PISCIS

Olvídate de dar explicaciones de por qué haces las cosas como las estás haciendo o de por qué has elegido el color de uñas que llevas ahora mismo (es un ejemplo, pero también vale) porque en septiembre tienes una misión: renovarte. Ahora todo es cuestión de renovarse o quedarse anclado en un pasado tóxico. Mirá Piscis, vas a estar especialmente sensible en este mes porque vas a retomar cosas que te gustan, pero todo irá bien. Tú vas a luchar para que sea así. Más te vale…