Según tu signo, ¿podrías llevar una relación a distancia?

Signo Aries

¡Para nada! No es una buena idea para ti. Lo cierto es que eres una persona muy pasional e impulsiva, lo cual solo añade problemas a la distancia en este tipo de relaciones. Ten en cuenta que, cada vez que tengáis una diferencia, esta será mucho más complicada de solucionar, ya que sueles tomarte las cosas muy a pecho. Además, al ser tan pasional, necesitas el contacto sí o sí. No concibes relación alguna sin este contacto y, por ello, tus relaciones a distancia no suelen funcionar.

Signo Tauro

Eres una persona a la que no le cuesta comprometerse y, cuando lo haces, es para toda la vida. Por ello, Tauro, si decides llevar una relación a distancia, no te irá nada mal. Siempre hablando sobre ti, claro. Estas relaciones contigo funcionarán siempre que la otra persona tenga un carácter similar al tuyo y te dé la confianza necesaria.

Signo Géminis

¡Géminis! Eres una persona muy fácil de llevar, a la vez que te encanta poder hablar de todo. Por ello, tener una relación a distancia no debería ser un problema para ti. Eso sí, es importante que te centres y no cambies mucho de opinión cuando estés en este tipo de relaciones. Recuerda que la otra persona debe sentir que puede confiar en ti.

Signo Cáncer

Cáncer, la distancia no es lo tuyo. Y, si tienes una relación de estas, sentimos decírtelo, pero no va a acabar muy bien a no ser que pongáis mucho de vuestra parte. Para ti, poder estar en contacto con esta persona y pasar momentos de intimidad es algo que será imposible a distancia, por lo que una relación a distancia acabará por no compensarte.

Signo Leo

Cuando hablamos de distancia, Leo, no eres de lo mejor. Y es que, con tu manera de ser, solo consigues que la otra persona se sienta dejada de lado. Tienes tanta energía y unas ideas tan claras que la otra persona puede sentirse de lo más dejada de lado. Es decir, es muy probable que acabe sintiendo celos y esto no ayuda en ninguna relación.

Signo Virgo

Depende. Lo cierto es que, en tu caso, la duración o el éxito de una relación a distancia se ve muy condicionado por el momento de tu vida en el que te encuentras, así como por la manera de ser de la otra persona. Mientras que no sueles negarte a tener este tipo de relaciones, la verdad es que necesitas mucho el piel con piel con tu pareja y esto no siempre es posible con la distancia. Sin embargo, también tienes mucha paciencia, por lo que la relación puede durar e ir bien. Se trata de encontrar un punto medio en todo.

Signo Libra

Te irá bien siempre que te aporte lo que necesitas y, a nivel emocional, te conformas con que tu pareja esté a tu lado. Por ello, Libra, las relaciones a distancia pueden funcionarte muy bien. No eres de los más exigentes y sabes dejar espacio y, por ello, eres una de las personas que sí puede llevar una relación a distancia.

Signo Escorpio

¡Ni hablar de ello! ¿Verdad? Te pasarías el día pensando en qué hace la otra persona, si se ve con alguien más, si realmente te es fiel… Tu cabeza sería un polvorín y estos pensamientos solo te perjudicarían más. No es una buena idea para ti. Olvídate de este tipo de relaciones. Es mejor no tener relación a tenerla y que solo te aporte incomodidad e intranquilidad.

Signo Sagitario

¡Bien, Sagitario! Si tienes una relación a distancia, ya sabes que la puedes llevar bien. Esto sí, siempre que la otra persona no quiera controlarte más de la cuenta. No importa qué tan cercana sea una relación, lo importante es que esta persona no quiera quitarte a tus amigos y cambiar la manera en la que vives la vida. Por ello, es fundamental que valores si la otra persona está de acuerdo con ello antes de empezarla. Sin embargo, con compromiso por parte de los dos, la relación puede iros muy bien.

Signo Capricornio

¡No es lo tuyo, para nada! Pese a que no eres de lo más celoso, una relación a distancia no puede ofrecerte los momentos que tanto te gusta compartir con tu pareja. Por este motivo, no te aconsejamos que inicies relaciones a distancia. Además, necesitas atención y cariño y esto no suele ser posible con este tipo de relaciones. Piénsalo bien antes de dar un paso como este.

Signo Acuario

Sí, ¿por qué no? Te encanta tener tu propio espacio y tu libertad, así como tener mucho tiempo para ti y este tipo de relaciones te ofrece todo esto y mucho más. Quizá seas uno de los más indicados a la hora de tener una relación de este tipo. Sabes bien qué es lo que quieres y no, por lo que no te costará nada establecer los límites que consideras necesarios. Por lo demás, si ambos estáis de acuerdo con ellos, la relación os puede ir muy bien.

Signo Piscis

El que menos… Eres el menos indicado para llevar una relación a distancia. La verdad es que no es difícil que las empieces, pues eres de lo más romántico y soñador, pero pronto verás que estas relaciones no van contigo. Y, cuando te des cuenta de ello, quizá ya será tarde y volverás a sufrir por amor. En tu caso, es mucho mejor que ni las empieces. Sé realista y verás cómo nos das la razón.

Las relaciones a distancia suelen ser complicadas, pues carecen de momentos especiales. Y, sin lugar a duda, estos momentos son esenciales para muchos de nosotros. Por ello, es fundamental pensar bien las cosas antes de dar este paso tan importante en la vida.

Fuente: Horóscopo Negro