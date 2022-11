Según tu signo, esto es lo que tenés que hacer antes que empiece diciembre

El tiempo pasa muy rápido, tanto que da miedo porque ya casi estamos en el final del 2022. Te contamos que deberías hacer para terminar bien el año. Este es un buen momento para hacer todo lo que nos dé tiempo y que no hayamos hecho durante el año. Si querés saber lo que tenés que hacer antes de que empiece diciembre según tu signo del zodiaco, sigue leyendo:

Debes tener mil ojos para que no se escape nada que te pueda interesar. Es muy recomendable que eches un vistazo a todas las tareas pendientes (ya sean correos pendientes o cosas por hacer o comprar) porque vas a estar en muchos sitios a la vez y se te puede escapar algo. Y si tienes que firmar algo nuevo, ni se te ocurra leer por encima porque se te pueden pasar mil cosas.

TAURO

Tienes que parar y echar un vistazo a los gastos que has tenido últimamente. Haz una lista de todo lo que has gastado o comprado porque es muy recomendable que tengas en mente todo lo que has hecho. Te vendría muy bien un poco de organización económica, en diciembre es muy probable que lleguen desafíos bastante importantes y deberías ahorrar por lo que pueda pasar.

GÉMINIS

Resetear la mente te vendría muy pero que muy bien, tienes mucho exceso de información y de emociones en tu cabeza. Tienes que aclarar tus ideas porque no te haces un favor cuando dices que estás bien sabiendo que en realidad no es verdad. En diciembre vas a tener que enfrentarse a ciertos desafíos, unos mucho más grandes que otros y debes estar a tope de energía para que todo salga bien.

CÁNCER

Mira Cáncer, tienes que animarte y deberías hacer un esfuerzo enorme para recuperar un poco de la vida social que tenías a principios de año o hace tiempo. Asegúrate de cumplir tus necesidades y responsabilízate de esas cosas que dejas de lado habitualmente. Presta más atención a tu vida y no pierdas tanto el tiempo en solucionar los dramas de la gente que te rodea. Te mereces una buena dosis de amor propio.

LEO

Tienes una espina clavada en tu corazón desde hace tiempo, pero lo que hiciste para silenciar ese dolor no ha funcionado como tú creías. Reconoce que sientes un poco de decepción por gente muy cercana a ti, Leo, hazlo y así podrás sanar. Tienes que hablar y soltar todo lo que llevas dentro, no puedes permitir que el último mes del año sea el más amargo para ti porque no te lo mereces. Tienes que hacer un esfuerzo para motivarte…

VIRGO

Tienes una misión muy importante: aprender a establecer ciertos límites que vas a necesitar. No tengas miedo de alzar la voz o de tomar una actitud mucho más dura para que ciertas personas no te tomen por idiota. En serio Virgo, vas a tener que enfrentarte a ciertos desafíos que van a estar presente entre tu vida social y tu vida laboral y vas a tener que ajustar algunas cosas para que no se cometa alguna injusticia contigo.

LIBRA

¿Sabes qué es lo que tienes que hacer para sentirte feliz ahora mismo? Encontrar EL LUGAR perfecto para ser tu espacio de paz. Necesitas dar con un nuevo sitio o con algo que te haga sentir que estás bien y que tu equilibrio no se va a ir otra vez de vacaciones. Deberías buscar ofertas de trabajo en lugares nuevos o simplemente viajar a sitios a los que no hayas ido nunca. Conecta con la gente, con la naturaleza y con tu mente…

ESCORPIO

Si hay algo que te preocupa mucho y que no quieres contar a nadie, por favor, no recurras a internet para buscar la solución de tu problema. Tienes que acudir al profesional que se encargue de trabajar con lo que te preocupa en estos momentos. Si es una cuestión financiera, no dudes ni un segundo en ir a un buen asesor. Si es algo emocional o de salud, también están sus correspondientes profesionales. Todo tiene solución, Escorpio, tienes que dejarte ayudar de alguna manera…

SAGITARIO

No bajes la guardia y abre muy bien los ojos, en diciembre pueden pasar muchas cosas y no tienes que perder detalle de nada. ¿Qué debes hacer antes de que empiece diciembre? Muy sencillo, tienes que revisar con mucha cautela todos tus movimientos que has efectuado hasta ahora. Tienes mil cosas en la cabeza y es muy probable que te hayas dejado algo importante en el olvido…

CAPRICORNO

¿Sientes una energía diferente que te hace empoderarte por momentos? Eso es bueno, es señal de que tu mente sabe que tu temporada está a la vuelta de la esquina. Es muy recomendable que te olvides de esos dramas que te han decepcionado o que te han llevado de cabeza a un poco profundo de frustración. Deberías dirigir tu vida hacia un nuevo proyecto o hacia una dirección nueva.

ACUARIO

Acuario, es muy probable que tengas que revisar varias conversaciones que has tenido o que has dejado en pausa para ver qué puedes hacer. Hay un tema que te preocupa bastante y que te ha distraído de tus responsabilidades habituales. Tienes la mente en no se sabe dónde y por eso es muy recomendable que eches un vistazo a todo lo que has hecho con mucha prisa o a ciertas conversaciones que sabes que tienes que tener para sanar de alguna manera.

PISCIS

Quítate la venda de los ojos, Piscis, deberías ser lo más realista que puedas antes de que empiece diciembre. Tienes que fijarte una expectativa muy realista que te haga poner los pies sobre la tierra. Está genial que vivas en tu mundo multicolor de fantasía, pero no debes hacer la vista gorda con ciertos temas que son muy importantes. Deberías dar un paso que llevas evitando desde hace tiempo, tú sabes muy bien lo que es…