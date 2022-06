Según tu signo, esto es lo que te aterroriza de entregar tu corazón

Las emociones no entienden de razones, cuando algo te dice que ahí es, te dejas llevar y asusta mucho. Es posible que te aterre fracasar, no saber qué hacer con la mezcla de sentimientos o que no te correspondan de la misma manera.

Esto es lo que más miedo te da cuando entregas tu corazón según tu signo del zodiaco.

Aries

Lo que hace que te tiemblen las rodillas y el alma, es que tu corazón se canse a mitad de camino, porque eres muy cambiante. Tienes miedo de ti mismo, sabes que te aburres fácilmente, pero a la vez no quieres equivocarte. Eso hace que luches contra una guerra de pensamientos que no te dejan disfrutar la relación del todo. Estás perdiendo mucho, no dejes que tu mente gane.

Tauro

La verdad es que cuando se trata de poner las cartas sobre la mesa no quieres expresar tus sentimientos, no es por mentir, es que tu desconfianza no te lo permite. Quizás las relaciones de tu pasado te dejaron tantas inseguridades que ahora, cuando llega algo bonito y sano a tu vida, no lo puedes creer. De alguna manera, estás esperando a que saque su lado malo.

Géminis

La razón por la que lo piensas dos veces antes de tener una relación es porque amas tu libertad, es decir, sí quieres compartir con alguien más, pero huyes de las cadenas. Lo que te da miedo es atreverte a ir más allá y terminar decepcionado, no quieres que la rutina se vuelva parte de tus días. Si te enamoras lo haces hasta los huesos, tu lado intenso sí cree en las historias con final feliz.

Cáncer

Si por un momento te vieras como te miran los ojos de las personas que te aman, te darías cuenta de que eres un ser maravilloso, amoroso y encantador. Sin embargo, Cáncer, los demonios de tu autoestima te dicen que no eres suficiente, que tal vez no te van a querer como tú lo haces y eso te da muchísimo miedo. Estás saboteando la relación mucho antes de descubrir lo bonito, suelta, para que te entregues de verdad.

Leo

Lo que pasa contigo es que hay una parte en tu interior que goza de planear todo, si decides estar con alguien es porque ya pusiste los pros y contras en la balanza. Sin embargo, el posible margen de error hace que tus nervios se hagan presentes. Te da mucho miedo ilusionarte con alguien que no está listo para amar desde el compromiso, la lealtad y la pasión.

Virgo

Por mucho tiempo has sido un experto a la hora de esconder tu lado vulnerable, no te gusta que las personas sientan que pueden controlarte sólo por conocer tus debilidades y esa es la razón por la que pones un montón de trabas antes de dejar entrar a alguien a tu corazón. Virgo, no te muestras tal y como eres, estás a la defensiva y eso lo único que provoca es que tu pareja se aleje.

Libra

Sí, también eres muy indeciso en cuestiones del amor. Lo que pasa es que te asusta tu lado soñador, cuando tu mente no conoce límites y empieza a imaginar una vida entera con esa persona. Te da miedo porque en cualquier momento puedes estrellarte y no quieres volver a experimentar la indiferencia de un amor. El no sentirte valorado te rompe en mil pedazos y por eso huyes.

Escorpio

Sinceramente, cuando se trata de relaciones te vas con cautela, porque si dejas que tu lado intenso decida puedes terminar con un montón de grietas en el alma. Lo que más te da miedo es que descubran tu lado emocional, el Escorpio que no tiene nada que ver con el malo que pintan en todos lados. Te asusta pensar que pueden traicionarte, la deslealtad para ti es imperdonable.

Sagitario

Eres un alma libre, te encanta vivir el presente, disfrutar de las pequeñas cosas, en donde los horarios y las presiones no existen. Para ti eso es sinónimo de felicidad, por eso te sientes muy presionado cuando te quieren forzar a la formalidad. No es que no seas fiel, pero no quieres hacer nada por obligación y mucho menos si llevan poco tiempo. Te da tanto miedo que prefieres terminar.

Capricornio

Si decides estar con una pareja es con intención de que ambos sean mejores en todos los sentidos. No quieres estar con alguien que te estresa y te amarga la vida. Tienes tantos planes a futuro y por lo mismo no te asusta trabajar duro, pero lo que sí te da miedo es que ese amor entorpezca tus responsabilidades. Jamás dejarías tus objetivos por nadie ni aunque ames demasiado, tus pasiones están primero.

Acuario

A ti te encanta sentir que estás con alguien por elección, no porque lo necesitas. Si esa persona decide salir de tu vida, vas a seguir siendo el mismo. Lo que te da miedo es perder la sensación de que eres libre de hacer lo que se te antoje. Acuario, no quieres que nadie interfiera en tu autenticidad. Es por ello que te cuesta admitir que estás enamorado, te niegas a entregar el corazón, porque no estás seguro.

Piscis

Por fuera parece que sólo son las emociones las que te interesan, pero no es cierto. Tú tienes tu ideal y no te gustaría terminar con una persona que no se acerque ni un poco a tus expectativas. Ese es precisamente tu miedo, Piscis, relacionarte con alguien que minimice tu manera de ser y que cuando muestres tu lado sensible y soñador, termine siendo cruel. Enamorarte de alguien así te rompe.