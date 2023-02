San Valentín: qué signos encontrarán el amor este 14 de febrero

“Love is in the air”. Ya estamos en febrero, un mes que nos encanta, porque muy pronto estaremos celebrando el Día del amor y la Amistad o de San Valentín y, definitivamente, el amor ya se siente en el aire. Sin embargo, existen algunos signos del Zodiaco a quienes su alma gemela ya los está rondando y, este 14 de febrero, podrían encontrar el amor.