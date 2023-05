Rotura de pareja: los pilares para apoyarte y salir adelante

Existen diversas formas en las que puede producirse una ruptura amorosa en la pareja. En el caso de que no se produzca por mutuo acuerdo, la recuperación puede resultar más difícil, especialmente para la persona que no se muestra de acuerdo en finalizarla o no comparte los motivos. Para quien se encuentra en esta situación, inevitablemente surge un malestar intenso e inesperado, con frecuentes dudas y rencores.