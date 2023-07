Numerología: ¿Cuál es tu don especial según el día en el que naciste?

Según la numerología, cada día de la semana está asociado con un número. Entonces, el día en que naciste no es ninguna casualidad, pues te regala un don muy especial o cualidad, para lo que puedes ser muy buena, si te dedicas a desarrollarlo. Aquí no importa el mes en el que hayas nacido, ni el año, únicamente el día.

Si quieres conocer un poco más de tu personalidad o descubrir ese don que, tal vez, no sabías que tenías, pero que puedes explotar en el futuro, entonces solo tienes que buscar el número del día en el que naciste en el siguiente listado, en el que te dejamos los dones que corresponden a los 31 días de un mes. ¿Lista para descubrir cuál es ese don especial que posees?

Día 1: Tu don es el liderazgo

Día 2 o 20: Tu don especial es la empatía

Día 3, 12, 21 o 30: Tu don es la diversión

Día 4,13 o 31: Tu don especial es la organización

Día 5, 14 o 23: El don que debes trabajar es la aventura

Día 6,15,24: Tu don especial es la armonía

Día 7,16 o 25: Tu don es el intelecto

Día 8, 17 o 26: Naciste con el don de la manifestación

Día 9, 18 o 27: Tu don que puedes desarrollar es el altruismo

Día 10, 19 o 28: Tu don especial es el orden

Día 11 (número maestro) o día 29: Tienes el don del impacto en la sociedad

Día 22 (número maestro): Tienes que desarrollar el don de crear grandes cosas

Si sientes que no tienes ese dones porque aún no lo has desarrollado, pero si lo intentas descubrirás que se te da relativamente fácil, porque, según la numerología, tú naciste con esa cualidad. ¿Cuál es tu don especial?