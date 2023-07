Numerología: ¿Cómo saber si es tu alma gemela con la fecha de nacimiento?

La numerología es una filosofía antigua que estudia la relación mística que existe entre los números, las letras y los seres humanos. Señala que los números son un lenguaje universal capaz de conectarnos con el universo, por lo que, incluso, los números de nuestra fecha de nacimiento pueden ayudarnos a hacer importantes predicciones de nuestras vidas o determinar algunos rasgos de nuestra personalidad.

Asimismo, haciendo algunos cálculos con los números de tu fecha de nacimiento y la de tu novio, es posible descubrir si ese hombre que ha llegado a tu vida y del que te has enamorado es, en realidad, tu alma gemela. ¿Lo averiguamos?

¿Él es tu alma gemela? Descubre la verdad con su fecha de nacimiento Paso #1

Necesitas obtener tu número de infinito potencial, que se refiere a tu infinito poder a desarrollar en la vida y surge de sumar el día de la semana en el que naciste más tu número del destino (la suma de tu día+mes+año de nacimiento).

Entonces, si tu fecha de nacimiento es el 4 de enero de 1980 y naciste un día martes, que es el segundo día. la suma será: 2+4+5+1+9+8+0=29; es decir, 2+9=11, el 11 es un número maestro y no se simplifica. Así que tu número de infinito potencial es 11.

Paso #2

Ahora deberás hacer el cálculo del número de destino con la fecha de nacimiento de tu pareja, es decir, suma los dígitos de su fecha de nacimiento Día+mes+año), y si su número de destino coincide con tu número de infinito potencial, entonces estás ante tu posible alma gemela.

Los números coinciden

Podrías estar enamorada de tu alma gemela. Pero, alto, toma en cuenta que no basta con que los números coincidan, sino que esa persona tiene que demostrar que está en la misma frecuencia que tú, si estás desarrollando tu infinito potencial, y ambos están enfrentando y superando las pruebas que les ponga su camino de vida.

Los números no coinciden

Sin embargo, si sus números de destino o del camino de vida no coinciden no pienses que no son el uno para el otro, pues esto significa que es probable que como pareja funcionen, porque se aportan valor en alguna otra área de la vida.