Nada les viene bien: con estos 4 signos del zodíaco, quejas las 24 horas

No tienen límites a la hora de quejarse y siempre utilizan el recurso del reclamo para conseguir lo que desean o incluso evadir un problema, responsabilidad o persona. Incluso encontrarán siempre una excusa para justificar su actitud. Ellos son:

quejosasi.jpg Cuatro signos del zodíaco son los más quejosos.

1- Capricornio

Estas personas son las más inteligentes, responsables, organizadas y disciplinadas; pero en ello esconden una personalidad que es bastante quejosa. Es que nunca están del todo satisfechas con lo que hacen y si bien puede ser positivo, porque significa que buscan superarse cada día, el lado negativo es que siempre están encontrando el lado malo de las cosas.

2- Virgo

Cargan con la fama de ser los seres más críticos y por ende se quejan de todo. Suelen desarrollar una actitud obsesiva si se enfocan en algo, además de amargarse demasiado cuando no lo consiguen. Se encaprichan y buscan repartir las culpas.

3- Leo

Leoninas, y super exigentes, lo que en consecuencia hace que sean personas sumamente quejosas. Poseen estándares tan altos que jamás se avergüenzan de criticar aquello que creen que no está a su altura. Si algo les molesta creeme que no les interesará decir lo que piensan, ellos no se muerden la lengua.

4- Escorpio

Las mujeres y hombres que integran este signo del zodíaco son de las que están siempre viendo el vaso medio vacío. Se quejan prácticamente de cualquier cosa y la razón de tener esa actitud tan poco positiva es que este es uno de los signos más sensibles y emocionales. Pero jamás se mostrarán así ya que lo ocultan debajo de una capa de misterio, mal humor y arrogancia.