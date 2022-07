¿Esto o aquello?: cuáles son los signos del zodíaco más indecisos

Ellos dudan de todo, son super analíticos y no saben lo que quieren. Tardan mucho en responder porque preguntarán mil veces las cosas así que si estás con alguien así, no pierdas tiempo y decide tú. Ellos son:

duda 2.jpg Dos signos del zodíaco son los más indecisos.

1- Tauro

Ellos se mostrarán ante el mundo como los más decididos y con una gran confianza en sí mismos. Pero la realidad es totalmente opuesta. Es que antes de decidir algo, piensan por horas y cada detalle de lo que harán. Así, muchas veces, pierden valiosas oportunidades. Dudan mucho y no saben lo que quieren o cuando lo quieren.

2- Géminis

Estas personas viven con dos personalidades: una que es extrovertida, que se aventura a la vida con todos los riesgos que se presentan, y la otra que es dubitativa. En ellos predomina esta segunda opción ya que no dan un paso adelante hasta no estar 100% seguros. En cuestiones del amor son los reyes de la indecisión porque les rompieron mil veces el corazón y no confían en la primera que se les presente. Puede parecer que no saben lo que quieren, pero sí que saben, una historia de amor feliz.