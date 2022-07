¿Cuáles son los tres signos del zodíaco que detestan los cambios?

Astrología No la caretean: éstos signos del zodíaco no disimulan su envidia

1- Tauro

Al ser un signo de tierra, ellos detestan los cambios más que cualquier otra persona. Están convencidos de que no pueden controlarlo todo pero no significa que deban estar de acuerdo cuando les digan que algo cambiará. Son personas que se caracterizan por su terquedad y al momento de afrontar un cambio, prefieren que sea en pequeñas partes. Aman sentir que tienen el control y cuando algo se les modifica, se sienten perdidos.

cambio2.jpg Tres signos del zodíaco, los que detestan los cambios.

2- Leo

Sabemos que son líderes, siempre. Y una razón es no solo porque suelen estar a cargo, si no que son buenos teniendo el control. Cuando se formaron una opinión suelen aferrarse a ella y necesitan de mucha evidencia y argumentos para cambiar lo que opinan. Son de los que les gusta el horario y que las cosas y personas estén a tiempo, con ellos no va que les modifiques el horario de reunión a último minuto. Son muy inflexibles.

3- Acuario

Es un signo fijo, siempre de acuerdo a comenzar con un cambio pero no significa que les guste sobre todo si nada tiene que ver con ellos. Aman el progreso, pero no les gusta los cambios cuando vienen aparejados de caos o efectos secundarios negativos. A ellos les gusta lo que les gusta y no les interesa cambiar las cosas, incluso son capaces de andar con un teléfono o la ropa rota porque a ellos les gusta ser así y pelearán mil veces un cambio.