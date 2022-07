No la caretean: éstos signos del zodíaco no disimulan su envidia

En la vida seguro te pasó tener a alguien cerca que sentías que te envidiaba y que incluso no lo disimulaba. Es que hay signos del zodíaco que no disimulan este rasgo más que negativo, no la caretean. Y no les importa que la envidia les salga por los poros. Ellos tienen celos constantes por quienes lo rodean, se sienten inferiores y se vuelven avaros.