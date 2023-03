Marte en Cáncer 2023: ¿Qué significa y a qué signos zodiacales afectará?

La temporada de Aries nos está dejó muchos tránsitos que es mejor conocer para que no nos tome por sorpresa cuando comencemos a ver cambios en nuestro comportamiento , sobre todo si de pronto estamos más irritables y todo nos molesta. Marte en Cáncer 2023 llegó desde el 25 de marzo y el signo hasta el 20 de mayo.

Durante este mes vendrán muchos asuntos por resolver y desde luego, todos requieren de paciencia y motivación para que no dejen más caos a su paso. ¿Quieres saber en qué consiste este tránsito? Te decimos qué significa que Marte esté en Cáncer y a qué signos zodiacales afectará.

¿Qué significa Marte en Cáncer 2023?

Cáncer es un signo que se caracteriza por la firmeza y restricciones en su vida y el tránsito de Marte le dará la oportunidad de ablandarse y ver por los demás. Serán días llenos de empatía, emociones y debido a la cantidad de energía que puede haber en el ambiente, es necesario que la paciencia sea el principal aliado de todos.

Se moverán muchas cosas dentro de ti y es por eso que un consejo de los astros es que no tomes decisiones estando muy enojada. Permítete respirar, analizar y después actuar.

¿Qué quiere decir planeta en caída?

Primero hay que aclarar que esto no significa que Marte en Cáncer no funcione bien, sino que funciona de la manera más alejada a su naturaleza de plena expresión. Y esto se debe a que tiene otros talentos, que no son los que encuentra en Capricornio, son signos opuestos, la proactividad y la ambición enfocada y se aprovecha de su destreza táctica y estratégica. Mientras que en Cáncer, el planeta de la acción necesita sentirse cómodo, protegido y a gusto, y entre sus habilidades pasan se encuentran la gestión emocional y la capacidad de actuar según el afecto.

¿A qué signos zodiacales afectará el tránsito de Marte en Cáncer?

Cáncer

Este signo zodiacal sería uno de los afectados al recaer el tránsito directamente en él. Serán días de enfrentamientos y revelaciones, pero tú defiende tus propósitos e ideas.

Acuario

Habías dejado de lado tu cuidado personal y ya te está pasando factura. Este tránsito te traerá sentimientos de reencontrarte contigo mismo y te sentirás motivado a evaluar tus rutinas y replantearlas para tu beneficio.

Libra

Habías aplazado tus proyectos y este es el momento en que retomarás la fuerza y motivación para seguir adelante. Lucha por tus sueños, el tránsito de Marte en Cáncer te dará el empujón que necesitabas.