Luna nueva en cáncer: cómo afecta a cada signo del zodíaco

Cuando hay Luna nueva, todo está muy purificado en el cielo y es ideal para hacer actividades, iniciar proyectos, plantearse propósitos, planear el mes o lo que queramos. Es un nuevo ciclo.

Las palabras claves que irían en relación a la Luna nueva serían: inicio, nacimiento, propósito, visualización, gestación.

Cuando la Luna y el Sol se encuentran juntos en el mismo signo se le conoce como Luna nueva; cuando la Luna y el Sol se encuentran en signos opuestos, se lo reconoce como Luna llena.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Aries

Comienza un ciclo de seis meses para interiorizarnos en procesos emocionales que no solemos mostrar al mundo, tomar decisiones con respecto al hogar y nuevos proyectos personales. Definir va a ser necesidad. Las temáticas relacionadas al lugar de vivienda serán las de mayor atención.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Tauro

Surge la posibilidad de trabajar la paridad y extender redes para nuevas colaboraciones laborales donde te permitas encontrar la confianza para formar bases sólidas siendo, de ahora en más, el confort como única condición para construir.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Géminis

Comienza un ciclo de seis meses para darle lugar a una nueva forma de generar recursos, las despedidas de aquellos lugares que acompañaron mi historia hasta acá pueden sentirse con mayor sensibilidad. Lo que antes no veía tan claro, hoy es más tangible que nunca.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Cáncer

Este ciclo facilita un nuevo registro de las propias necesidades. Etapa para construir los límites necesarios y establecer las bases sólidas para los vínculos de pareja. Estas enseñanzas impulsan un crecimiento genuino vincular que no será difícil de sostener.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Leo

Ciclo de seis meses para liberarme de todos aquellos lugares donde ya no puedo mostrarme desde mi individualidad, me despido de aquellas creencias que no me pertenecen ni definen. Quizás abunde la dualidad y la resistencia entre querer irme y querer quedarme de los lugares que formaron parte de mi intimidad.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Virgo

Empieza una etapa necesaria, funcional para depurar y ordenar temas relacionados a amistades y grupos de pertenencia. Las actividades fuera del hogar pueden verse reducidas por la necesidad de descanso y cuidado. Ciclo ideal para reordenamiento laboral y actividades extras.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Libra

Ha llegado el momento de mostrarle al mundo tu talento. Comienza un ciclo de seis meses donde se verá reconocido tu trabajo y esfuerzo. Este crecimiento viene acompañado de mayor responsabilidad y tiempo. Atención en el cuerpo y en las exigencias.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Escorpio

En esta nueva etapa la energía estará destinada en transformar de raíz tus ideales, incluso temas vocacionales podrían estar en crisis para reformular sentidos y caminos. Esto podría impulsarte a investigar nuevos horizontes, aunque haya miedo, una nueva forma de vida se aproxima, más potente, más afín.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Sagitario

Comienza un ciclo de seis meses para construir el hogar de tus sueños, cuando hablamos de hogar nos referimos a espacios donde sienta protección, confort y seguridad. Se siente en el cuerpo la necesidad de despedir vínculos y darle lugar a nuevas historias.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Capricornio

Tenés enfrente la posibilidad de dar vuelta la página. Empieza una temporada para construir con un/a otro/a a la par, dejando atrás la sensación de que solo depende de vos. Periodo para reconocer que la autoexigencia y el deber no construyen, solo limitan.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Acuario

Este ciclo de seis meses te regala la posibilidad de generar nuevas rutinas y de encontrar nuevos hábitos en tu vida diaria. Es una etapa de encontrar nuevas áreas de función y servicio. Si hay algo que arreglar y/o sanar, es momento de darle atención.

Luna Nueva en Cáncer 2022 para Piscis

Empieza un ciclo de seis meses para darle forma a aquel proyecto personal que viene gestándose hace mucho tiempo. Eso que venís postergando es hora de verlo nacer. No te olvides de confiar siempre en tu propia intuición y que cuanto más fiel a vos mismo sos, más resonancia hay.

Recordemos que cuando hablamos sobre la energía para cada signo estamos hablando sobre generalidades, nosotros somos una carta natal entramada, llena de planetas, funciones energéticas y psíquicas, moviéndose todo el tiempo, entrelazándose.