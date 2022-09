Los tres signos más feos: ¿estás de acuerdo?

A continuación te contamos cuáles son los signos que son considerados los más feos o menos agraciados de todos. Y, nuevamente hay que repetir para no caer en un calificación simplista, que se está abordando en un todo y no solo haciendo hincapié en lo físico. Asimismo, no está más decir que este ranking no es para herir ningún tipo de susceptibilidades, sino que puede ser un llamado de atención para plantearse ciertos cambios.

Ahora sí, los tres signos más feos del zodíaco:

Leo

Este signo si tiene belleza, pero se ve opacada por sus malas actitudes como la arrogancia y hasta lo celosos que llegan a ser. Además, no aceptan cuando están equivocados, pues pare ellos sus errores no existen, por lo que no piden perdón cuando están mal.

Capricornio

Los Capricornio se distinguen por estar llenos de sentimientos negativos e incluso llegan a tener maldad, lo que provoca que el resto de las personas los rechacen. Es una esta de las razones por las que se les considera poco agraciados, no solo en el interior, sino en el exterior.

Acuario

Los nacidos bajo este signo no suelen caracterizarse por su belleza, pues si algo carecen es de carisma y de encanto. La realidad es que están llenos de determinación y se esfuerzan al máximo para alcanzar sus objetivos.