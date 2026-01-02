viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Los "reyes de la impaciencia": los 3 signos que no soportan las filas

Ya sea en el banco, el supermercado o esperando un café, estos signos viven la demora como una afrenta personal. Por qué el reloj es su peor enemigo.

Por Mario Godoy
Hay signos que llevan muy mal lo de esperar en las filas.

Hay signos que llevan muy mal lo de esperar en las filas.

Para algunos, una fila de diez personas es el momento ideal para revisar correos o meditar. Para otros, es el escenario de una tragedia griega. La astrología sugiere que la relación con el tiempo y la espera está marcada por los elementos y las modalidades de cada uno de los signos.

Lee además
Hay signos que disfrutan mucho de estar en la cama.
Lo dicen los astros

¿Cinco minutos más?: los 3 signos a los que más les cuesta despegarse de las sábanas
Hay signos que sufren mucho las desilusiones.
Lo dicen los astros

Corazones de cristal: los 3 signos que peor procesan las desilusiones

Mientras que los signos de tierra pueden ser más estoicos, hay un podio de la impaciencia que prefiere cualquier cosa antes que quedarse quieto detrás de la espalda de un desconocido. Estos son los tres signos que peor la pasan en las esperas:

1. Aries: El "motor" que no sabe frenar

Como primer signo del zodiaco, Aries nació para ir adelante. Para ellos, estar en una fila no es solo una demora, es una pérdida de su energía vital.

  • El síntoma: Los verás resoplando, mirando el reloj cada 30 segundos y, probablemente, quejándose en voz alta con la esperanza de que el cajero "se apure".

  • Por qué sufren: Su regente es Marte, el planeta de la acción. Si no hay movimiento, Aries siente que se marchita. Para este signo, el tiempo es una competencia que siempre quieren ganar.

2. Géminis: El horror al vacío del aburrimiento

A diferencia de Aries, a Géminis no le molesta tanto la falta de velocidad, sino la falta de estímulos. Una fila silenciosa es su peor pesadilla.

  • El síntoma: Es el que inicia conversación con el de al lado, saca el celular, lo guarda, busca un folleto para leer y vuelve a sacar el celular. Si la fila se alarga, su sistema nervioso empieza a enviar señales de auxilio.

  • Por qué sufren: Su mente va a mil por hora. Estar atrapado físicamente mientras su mente quiere estar en cinco lugares a la vez les genera una ansiedad difícil de controlar.

3. Sagitario: Los buscadores de libertad "atrapados"

El signo del centauro ama la libertad de movimiento. Estar confinado en un pasillo de supermercado entre carritos llenos es, para ellos, una forma de encierro.

  • El síntoma: Sagitario intentará buscar la "fila más corta" con una estrategia casi militar, para luego indignarse profundamente si la fila de al lado avanza más rápido. Suelen abandonar la fila si consideran que "no vale la pena perder la vida así".

  • Por qué sufren: Como signo de fuego, su optimismo se drena cuando se enfrentan a la burocracia o a procesos lentos que consideran innecesarios.

Temas
Seguí leyendo

Los Benvenuto del zodíaco: cuáles son los 3 signos más familieros

El 'Grinch' del zodiaco: los 3 signos que cerrarán el 2025 con el peor humor

Tres rituales poderosos para atraer abundancia, fortuna y amor en 2026

Descubrí el sabor de helado que te identifica según tu signo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado
Sarmiento

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

Te Puede Interesar

El cambio de tránsito en distintos tramos de dos arterias de la Capital generan confunsiones y demandan el intenso trabajo de Monitores Urbanos.
Videonota

Pitidos y señas con los brazos, una constante en las calles de Capital que ahora son de una sola mano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Boletas de luz: desde enero de 2026 rige un nuevo régimen nacional de subsidios eléctricos y San Juan gestiona topes de consumo más altos y descuentos adicionales por su condición de zona cálida.
Energía eléctrica

San Juan y la luz en 2026: desde el EPRE explicaron qué cambia con el nuevo régimen de subsidios

La Selección Argentina de hockey sobre patines.
Hockey sobre patines

Argentina, la segunda mejor selección del mundo: quién la supera y cuáles son los clubes sanjuaninos mejores rankeados

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital
Estado de salud

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital