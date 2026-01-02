Los "reyes de la impaciencia": los 3 signos que no soportan las filas

Hay signos que llevan muy mal lo de esperar en las filas.

Para algunos, una fila de diez personas es el momento ideal para revisar correos o meditar. Para otros, es el escenario de una tragedia griega. La astrología sugiere que la relación con el tiempo y la espera está marcada por los elementos y las modalidades de cada uno de los signos .

Mientras que los signos de tierra pueden ser más estoicos, hay un podio de la impaciencia que prefiere cualquier cosa antes que quedarse quieto detrás de la espalda de un desconocido. Estos son los tres signos que peor la pasan en las esperas:

1. Aries: El "motor" que no sabe frenar

Como primer signo del zodiaco, Aries nació para ir adelante. Para ellos, estar en una fila no es solo una demora, es una pérdida de su energía vital.

El síntoma: Los verás resoplando, mirando el reloj cada 30 segundos y, probablemente, quejándose en voz alta con la esperanza de que el cajero "se apure".

Por qué sufren: Su regente es Marte, el planeta de la acción. Si no hay movimiento, Aries siente que se marchita. Para este signo, el tiempo es una competencia que siempre quieren ganar.

2. Géminis: El horror al vacío del aburrimiento

A diferencia de Aries, a Géminis no le molesta tanto la falta de velocidad, sino la falta de estímulos. Una fila silenciosa es su peor pesadilla.

El síntoma: Es el que inicia conversación con el de al lado, saca el celular, lo guarda, busca un folleto para leer y vuelve a sacar el celular. Si la fila se alarga, su sistema nervioso empieza a enviar señales de auxilio.

Por qué sufren: Su mente va a mil por hora. Estar atrapado físicamente mientras su mente quiere estar en cinco lugares a la vez les genera una ansiedad difícil de controlar.

3. Sagitario: Los buscadores de libertad "atrapados"

El signo del centauro ama la libertad de movimiento. Estar confinado en un pasillo de supermercado entre carritos llenos es, para ellos, una forma de encierro.