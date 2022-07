Karma de los signos: cómo descubrir y entender el tuyo

El Karma de los Signos

En la Astrología, los signos representan la forma en que "cómo" enfrentamos las situaciones que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Las energías de los planetas se ven como arquetipos o impulsos que subyacen a nuestro comportamiento. Por esta razón, en la caracterización del karma de los signos, se presentan los obstáculos tradicionalmente asociados con el planeta regente correspondiente.

Nodo Norte de la Luna en Aries

Regido por Marte, el planeta rojo de la guerra, Aries está influenciado por obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente asociados con este planeta: agresión excesiva, arrogancia, incapacidad para controlar la ira.

Karma de la Personalidad

Apodo de este Karma: Maria va con las demás

Eje: Nodo Norte en Aries - Nodo Sur en Libra

Caracterización

Signo del Elemento Fuego, sinónimo de acción, intuición y actitud, Aries tiene un comportamiento explosivo. Su comportamiento es cardinal, lo que lo convierte en un guerrero lleno de poder. Aries es el primer signo del Zodíaco, que representa en la escala de la vida, el nacimiento y el comienzo de todo.

Es una personalidad inmadura por naturaleza, que actúa sin pensar, que ataca y no explica, que reacciona y luego pregunta qué sucedió. Signo Masculino, no acepta pedidos y solo sigue los consejos de los que saben pedir, nunca de los que solo saben pedir.

Karma de la Personalidad

En el pasado de este karma está la inseguridad y el miedo a no poder hacer algo. El nativo de este karma vivió vidas pasadas en la dependencia emocional de la familia y su Ser no pudo imponerse, para no perder el amor propio. No tomó decisiones, siempre fue lo que los demás querían que fuera, solo siguió las órdenes. Era muy sensible y tenía miedo de todo y de todos.

Este karma significa todo lo que el nativo debe cambiar y rehacer en esta vida, superando la herencia de la inseguridad y el miedo a no poder hacer algo. Representa la necesidad de aprender a elegir, a elegir, a seguir su propio curso en la vida, sin temor a perder a sus seres queridos.

El presente es el momento de realización personal, autoafirmación, madurez personal. Este es el karma de la conciencia del nativo, en el que se llama a sí mismo el derecho a afirmar su personalidad ante el mundo. Nació para "Ser", para aprender a tener su propia opinión, a arriesgarse, a enfrentarse a la sociedad y a su propia familia, a tomar decisiones basadas en sus convicciones personales y no porque otros quieran hacerlo.

Nodo Norte de la Luna en Tauro

Regido por Venus, Tauro sufre la influencia de obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente atribuidos a este planeta: incapacidad para amar, mal uso de la atracción sexual.

Karma de la Honestidad

Apodo de este karma: Submundo, Bruja(o)

Eje: Nodo Norte en Tauro – Nodo Sur en Escorpio

Caracterización

Signo de Tierra, Tauro representa la necesidad de seguridad material. Este es su temperamento: materialista, práctico y centrado en el logro. Su comportamiento fijo solo lo hace pensar en construir y moldear cosas. A pesar de este apego a las cosas, a los bienes materiales, Tauro no es una personalidad egoísta. Simplemente le gusta asegurarse de tener lo necesario para vivir cómodamente.

Fuerte, decidido y muy terco, llega al fondo de las cosas a pesar de no perder mucho tiempo en los detalles. Cuanto más práctico, mejor. Prefiere la verdad, incluso si es negativa, que vivir en la ilusión de una realidad que en realidad no existe. Signo Femenino, ataca la menor amenaza. Su mayor calidad es la tolerancia. Su mayor defecto, terquedad.

Karma de la Honestidad

Este karma trae al nativo su redención y su libertad de las dificultades del pasado. En el pasado, este nativo vivía sediento de poder, entregándose a prácticas negativas y energías negras para conquistarlo. En el presente, su misión es limpiar su vida de la toxicidad que ha acumulado en vidas pasadas.

La tristeza y la decepción que trae del pasado se reflejan en el presente. No le gusta la imagen que ve proyectada en el espejo, vive en conflicto con lo que siente que debe hacer y con lo que hace, ve los elogios como una impresión ofensiva. Todo porque, en el pasado, escondió su verdadera naturaleza egoísta.

Este karma constituye una conciencia y responsabilidad hacia la vida y hacia lo Divino. El nativo debe creer en los beneficios de llevar una vida honesta y honesta. Todo lo que existe fuera de la sociedad debe ser evitado. Las dificultades que aparecen en la vida deben verse como un medio de aprendizaje y no como un castigo. Los vicios y las deudas deben ser rechazados.

Significa que el nativo de este signo debe vivir correctamente, practicar la honestidad en todas las áreas de la vida y construirlo sobre bases sólidas. Sé recto, recto, justo y no seas presa de las tentaciones del inframundo (que simboliza propuestas indecentes, ganancias ilícitas, sexualidad extraña, fantasía y escape). Frente a la realidad y controlando el deseo, este nativo puede conocer y tratar con personas del inframundo, pero nunca puede ser parte de esa legión.

Nodo Norte de la Luna en Géminis

Regido por Mercurio, Géminis está influenciado por obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente asociados con este planeta: difamación, malentendidos, mentiras, problemas de audición o del habla.

Karma de la Disciplina

Apodo de este karma: Libertad

Eje: Nodo Norte e Géminis – Nodo Sur en Sagitario

Caracterización

Signo del Elemento Aire, Géminis es el comunicador del Zodíaco. Él entiende el mundo mucho más rápido que cualquier otro signo. Inteligente y astuto, analiza todas las preguntas y aprende muy rápidamente.

Su comportamiento es cambiante, lo que significa que tiene una gran capacidad para superar las dificultades. Signo inmaduro, quiere vivir todo al mismo tiempo, lo que significa que no puede estar muy atento a una sola cosa al mismo tiempo. Esto lo convierte en un generalista, una persona que habla un poco sobre todo pero que no domina ningún tema en profundidad.

Karma de la Disciplina

Para comprender el significado de la palabra disciplina, primero se debe saber qué significa libertad. En el pasado, este nativo vivió una vida sin reglas, sin disciplina, sin ser responsable ante nadie. Competencia, fuerza física, fuerte rendimiento sexual. Este es el karma que este nativo trae del pasado al presente.

En el pasado, este nativo vivía libre, sin reglas. Ahora, debes hacer un esfuerzo para domar tu rebelión contra las reglas y regulaciones. La vanidad que ha exhibido en el pasado debe dar paso a un pensamiento honesto sobre lo que la libertad permite o inhabilita, para respetarse a sí mismo y a los demás. Este nativo no tenía jefes, no estaba dominado por las reglas de nadie excepto por su propio instinto. Creía y vivía por las causas en las que creía firmemente. Vivió en busca de la autorrealización, sin preocuparse por el legado de las generaciones futuras.

En la actualidad, este nativo tendrá que meditar sobre lo que realmente significa la palabra "libertad". No se trata de libertinaje, irresponsabilidad o ausencia de reglas, sino de responsabilidad y rendición. Naturalmente indisciplinado, las reglas tienen que imponerse a usted. La falta de disciplina significa que este nativo tiene grandes dificultades para regular su rebelión sin ayuda externa.

Sea una mejor persona y más respetable. Cultive la paciencia y el equilibrio. Pase su conocimiento a otros. Piense en lo que desea para las generaciones futuras, contribuye a un mejor legado. Este nativo no sabía lo que era amar porque se entregó a múltiples pasiones. Ahora, debe aprender a ser fiel, a considerar los sentimientos de los demás antes de emprender aventuras fugaces e intrascendentes. Este karma nos dice que, sin disciplina, no hay libertad.

Nodo Norte de la Luna en Cáncer

Regido por la Luna (considerado un planeta en Astrología), Cáncer está influenciado por obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente asociados con este planeta: excesos emocionales y aspectos relacionados con la figura materna.

Karma de la Humildad

Apodo de este karma: Anciano, Poder

Eje: Nodo Norte en Cáncer – Nodo Sur en Capricornio

Caracterización

Signo de Elemento Agua, tiene una gran determinación para luchar por los que aman. Su familia está en el centro de su vida y sus preocupaciones. Es un signo de temperamento fuerte y emocional. Cáncer necesita trabajar bien su ego para no caer en el papel de víctima.

Su comportamiento es emocional porque este nativo vive de sus sentimientos. Cáncer es inmaduro y tiende a valorar las cosas pequeñas, a quedarse atascado en los detalles a los que nadie más presta atención. Está apegado a todos y cada uno de los objetos, no por su valor económico, sino por la persona que se lo dio. Es un signo muy apegado al pasado y a la tradición. Signo Femenino y regido por la Luna, su estado de ánimo se balancea como las mareas.

Karma de la Humildad

Este karma transmite al nativo la necesidad de una meditación profunda sobre su orgullo y capacidad de comprensión. Las debilidades y los errores son una realidad y no una debilidad. Es por error que el aprendizaje se hace y evoluciona como persona y en la sociedad. Aprender el gusto por lo simple y el placer del amor son los desafíos de este karma.

Con un pasado donde él dominaba, donde ejercía el poder, el nativo de este karma necesita acostumbrarse a una vida ordinaria. Para el nativo de este karma, es importante darse cuenta de que el poder que desea conlleva responsabilidades y la necesidad de compromiso con el todo. El poder no existe solo para satisfacer al ego, sino para ser usado sabiamente para el bien de todos.

Este karma necesita superar su egoísmo y orgullo para que pueda ser más feliz. El poder y la gran capacidad de realización de este nativo deben ponerse a disposición de otros, por causas comunes. Dirigido a la familia y a la construcción de relaciones verdaderas y afectivas. Los intereses de la familia deben anular los de la realización personal.

Este karma también se refiere a la necesidad de apreciar los placeres simples de la vida. Poder y opulencia no significan una vida plena. La verdadera felicidad radica en compartir con los demás, en la belleza de las relaciones y en construir una realidad común donde prevalezca el bien común y el equilibrio entre los intereses de todos.

Nodo Norte de la Luna en Leo

Regido por el Sol (considerado un planeta en la Astrología), Leo está influenciado por obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente asociados con este planeta: la autoridad excesiva.

Karma de la Amistad

Apodo de este karma: Soledad

Eje: Nodo Norte en Leo – Nodo Sur en Acuario

Caracterización

Signo de Elemento Fuego, es un signo de acción y actitud. Fuerza, autoridad, vanidad. Estas son algunas de las características que mejor definen esta personalidad magnética. De naturaleza generosa, le gusta ofrecer, pero también le gusta ser reconocido por eso.

Con un comportamiento fijo, Leo tiene mucho miedo al envejecimiento. Así que no pierde el tiempo en problemas menores. Prefiere dedicarse al panorama general. Elige la gloria por dinero. Mientras tengas un escenario y una audiencia para aplaudirte de todo corazón, todo está bien.

Con un gusto extremadamente bueno, brilla incluso con la ropa más simple. Nada desluce. Todos los detalles están cuidadosamente pensados. A diferencia de Acuario, su signo opuesto, que reacciona a las provocaciones con su típico Aire de superioridad, Leo responde con agresión y tolerancia cero.

Karma de la Amistad

Este nativo trae un legado del pasado por temor a todos los lazos, que él considera una prisión, una forma de dependencia. Sin embargo, él es un verdadero amigo y siempre trata de estar allí.

La soledad de este karma representa vidas pasadas, en las que este nativo no generó intimidad ni permitió que nadie se acercara demasiado. La dependencia es un estado aborrecible y, por lo tanto, se distancia de todas las situaciones que pueden detenerlo. Naturalmente, esta forma de ser atrae la soledad. Quiere tener a alguien, pero evita los lazos. Tiene una naturaleza nómada. El silencio es su mejor forma de expresión.

Este nativo necesita aprender la importancia de la intimidad con los demás porque, solo entonces, eliminará la soledad y encontrará la felicidad. Ser libre no significa que no pueda ceder al amor. En relación con los demás, hay una cierta forma de expresión de libertad.

Este nativo tiene una personalidad luminosa y atrae fácilmente a los demás. Su personalidad está muy bien estructurada, lo que garantiza el equilibrio emocional y la confianza para lanzarse a muchas batallas.

Nodo Norte de la Luna en Virgo

Regido por Mercurio, Virgo está influenciado por obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente asociados con este planeta: difamación, malentendidos, mentiras, problemas de audición o del habla.

Karma de la Salud

Apodo de este karma: Dolor

Eje: Nodo Norte en Virgo – Nodo Sur en Piscis

Caracterización

Signo del Elemento Tierra, el objetivo de este nativo es obtener la perfección. Organización, orden. Esto es realmente importante para Virgo, ya sea en la vida personal o en el campo profesional. Por esta razón, trata de controlar todo y reacciona muy mal cuando los eventos están fuera de su control o, en cualquier momento, se encuentra con lo inesperado.

Con un comportamiento cambiante, usa su poder transformador para tratar de mejorar las cosas, las personas y el mundo. Es un signo inmaduro y, por lo tanto, a menudo prefiere trabajar detrás de escena que en el escenario. Además, en general, se relaciona mejor con las máquinas que con las personas. A diferencia de su signo opuesto, Piscis, Virgo puede parecer frío en las relaciones y en la forma en que trata los sentimientos.

Karma de la Salud

Este karma representa a un nativo que sufrió, sufrió y fue víctima del destino en el pasado. En la actualidad, el nativo tiene un gran poder de curación y de establecer salud, aprendiendo el verdadero valor de la vida, la paz y la alegría.

Debes superar el sufrimiento enseñándole a otros que el dolor tiene un principio, un medio y un final. El dolor no es eterno, puede desaparecer. Este nativo no debe temer a la vida, ya que ya no es débil ni indefenso, sino un sanador fuerte.

Nodo Norte de la Luna en Libra

Regido por Venus, Libra está influenciada por obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente atribuidos a este planeta: incapacidad para amar, mal uso de la atracción sexual.

Karma del Amor

Apodo de este karma: Brucutu (Bruto)

Eje: Nodo Norte en Virgo - Nodo Sur en Aries

Caracterización

Signo del Elemento Aire, que representa el pensamiento. Racional, Libra tiene un temperamento mental. Todas las acciones están pensadas, a diferencia de su opuesto, Aries, que actúa por impulso. Su comportamiento es cardinal, lo que lo convierte en un signo de acción y actitud.

Libra es un signo inmaduro y, por lo tanto, puede tener dificultades para realizar sus ideas y quedarse con el pensamiento en ellas. Centrado en el Otro, este nativo está constantemente preocupado por lo que otros piensan de él. Es diplomático y tiene un sentido de la belleza. Como quiere complacer a todos, trata de llegar a un consenso, negocia, hace compromisos, hasta que pueda resolver los problemas de una manera más o menos satisfactoria para todos.

Karma del Amor

El amor es el trabajo que este nativo debe desarrollar en esta vida, porque en su interior está todo lo que necesita aprender. Amar requiere paciencia y este nativo era impaciente en el pasado. En el presente, debes aprender a aceptar a los demás como son; con virtudes y con defectos. Amor sin esperar nada a cambio.

El nativo de este karma es muy útil y siempre está listo para ayudar. Es ese tipo de persona que deja todo, en cualquier momento, para correr para ayudar a los necesitados. No puede ver a nadie sufriendo y tiene grandes dificultades para decir que no, excepto en relación con el dinero. No le gusta prestar dinero, incluso si se lo debe.

Es una persona que lucha por tener sus cosas y que valora mucho sus logros. Mientras que en los negocios no hay nadie a quien enfrentar, ya enamorado, tiene dificultades para comunicar lo que siente y hablar sobre sus emociones.

El amor es el trabajo que este nativo tiene que hacer en el presente. Aprender a amar, cooperar y ser paciente son los principales desafíos de este karma. Esta capacidad de amar, de rendirse, hace que este karma tenga mucha fuerza espiritual y capacidad de evolución.Nodo Norte de la Luna en Escorpio

Regido por Marte, Escorpio está influenciado por obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente asociados con este planeta: agresión excesiva, arrogancia, incapacidad para controlar la ira.

Karma del Fénix

Apodo de este karma: Pérdida

Eje: Nodo Norte en Escorpio – Nodo Sur en Tauro

Caracterización

El signo del Elemento Agua es emocional y sentimental. Regido por Marte, hereda algunas de las características guerreras de este planeta. Es por eso por lo que Escorpio es tan fuerte, intenso y resistente. Su comportamiento fijo es diferente al de Tauro.

En Escorpio, es la pasión por las ideas y las palabras lo que tiene prioridad. Franco y directo, no rehúyas criticar todo ya todos a la vez. Signo Femenino, ataque para defenderse. De naturaleza espiritual, tiene una gran intuición para los problemas sentimentales. No sigas a nadie sino a tus propias ideas.

Karma del Fénix

Como en el mito que le da su nombre, este karma habla de renacer de las cenizas, reconstruir el mal hecho y no temer las pérdidas. Este karma es exigente. Implica que el nativo tiene que enfrentar el materialismo de la sociedad para imponer el valor de la mente y la verdad del espíritu.

La pérdida representa todos los miedos que trae del pasado, en el que vivió vidas con gran poder y codicia. La mayor dificultad con este karma es la terquedad. El nativo necesita aprender a relajarse y dejarse llevar para llegar a lo que realmente importa y lo hace feliz. El nativo de este karma es muy firme en lo que cree y nunca regresa, incluso si se demuestra que está equivocado. Así es la fuerza de tu terquedad.

Por otro lado, son personas justas y honestas. No se alinean con lo convencional y no están muy interesados en las reglas de la sociedad, sino solo en lo que consideran verdad. Siempre hacen lo que sienten. Este nativo nunca regresa, incluso si eso significa perder personas y cosas.

En el presente, tendrá que pasar por todo tipo de pérdidas, aprender a dejar ir y saber reconocer el valor real que todo tiene en su vida. Sobre todo, este karma se trata de superar la terquedad. El nativo necesita tener fe, determinación y muchas ganas de crecer, sin sentirse abrumado por la terquedad. Si llega a perder algo o alguien, este nativo debe aceptar ese hecho como una realidad, porque nada ni nadie le pertenece a nadie.Nodo Norte de la Luna en Sagitario

Regido por Júpiter, Sagitario está influenciado por obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente asociados con este planeta: abusos y excesos, espiritualidad reducida.

Karma del Objetivo

Apodo de este karma: Don Juan, bon vivant

Eje: Nodo Norte en Sagitario – Nodo Sur en Géminis

Caracterización

Signo de Elemento Fuego, exuda acción y actitud. Representa la fuerza de la acción al servicio de la concreción. Para este nativo, todo lo que hace tiene un propósito y debe generar un resultado. Es el signo de Fuego más consistente del Zodíaco, dotado de una enorme determinación y capacidad de trabajo.

Es un signo de comportamiento cambiante, que le da coraje y fuerza para vivir sus aventuras. Sagitario es un signo adulto, representa la filosofía y la religión porque está vinculado al padre, y al maestro que está dentro de cada persona. Signo Masculino, personifica el exponente de lo que significa ser hombre.

Karma del Objetivo

La evolución y el crecimiento personal son los grandes desafíos que enfrenta el nativo de este karma. Esta persona trae un legado de vida generado en el placer. La belleza y la vida fácil son su lema. Odia los problemas y las molestias, lo cual es feo y pobre. Los compromisos y encarcelamientos que esto puede significar.

Le gusta vivir libremente, de acuerdo con sus deseos y caprichos, sin dedicarse realmente a nadie. Le encanta ser notado por su elegancia y alabado por todo lo que sabe y hace. Esta persona solo se acepta a sí misma si tiene éxito. Su seguridad personal radica en su capacidad para mejorar cada día, lo que demuestra que es poderoso para superar los problemas que enfrenta.

Para superar este karma, el nativo necesita establecer metas, crear metas y adquirir la disciplina necesaria para lograrlas. Habla sobre la importancia de terminar todo lo que comienza y creer que es capaz. La necesidad de dejar la inseguridad personal en el pasado y la necesidad de ser notado y alabado para que los talentos se realicen.

Este es el gran desafío en la actualidad para este nativo; para poder poner en práctica todas sus habilidades no solo para su propio beneficio, sino también para ponerlas al servicio de todos. Después de todo, este nativo tiene el don de organización, visión estratégica y gran rapidez mental. Para superar este karma, el nativo debe usar talentos y habilidades para sanar, ayudar y servir a la comunidad.Nodo Norte de la Luna en Capricornio

Regido por Saturno, Capricornio está influenciado por obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente asociados con este planeta: incapacidad para realizar tareas, respetar la autoridad, negarse a correr riesgos, negarse a evolucionar.

Karma de la Madurez

Apodo de este karma: Niño

Eje: Nodo Norte e Capricornio – Nodo Sur en Cáncer

Caracterización

Signo de Tierra, es una personalidad pragmática y objetiva. Materialista, maduro y objetivo, tiene un enorme potencial de crecimiento. Con un comportamiento cardinal, tiene un gran poder de acción sobre la materia.

Esta señal siempre tiene una cosa en mente: llevar a cabo sus tareas de la mejor manera posible y hacer crecer su vida. Es un signo maduro y muy centrado. Muy alegre e ingenioso, solo muestra este lado de su personalidad a un grupo restringido de personas, con quienes se siente realmente a gusto.

Karma de la Madurez

Este nativo vive con la sensación de que todos pueden ser más grandes que él. Aferrado a un torbellino de emociones, no puede adaptarse a un mundo falso y oculto donde prevalece la lucha por el poder. Este karma trae a este nativo la misión del desarrollo, especialmente en su lado emocional.

La nativa de este karma vivió muchas de sus vidas anteriores cuando era niña. Y como tal, no tuvo que enfrentar los problemas y dificultades de la edad adulta. Trae al presente la alegría y la inocencia de la infancia. Su desafío es sobrevivir, adaptarse a una realidad para la que tiene poca experiencia. Aprende a lidiar con la hipocresía, la mentira. Los miedos, las inseguridades personales, la dependencia de alguien que le dice qué hacer son vínculos que debe romper.

Al mantenerse consistente con sus sentimientos, podrá convertirse en un adulto competente y consumado sin, sin embargo, perder la pureza, autenticidad e ingenuidad de su alma. A lo largo de su vida, también enseñará a otros esta forma diferente de hacer las cosas.Nodo Norte de la Luna en Acuario

Regido por Saturno, Acuario está influenciado por obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente asociados con este planeta: incapacidad para realizar tareas, respetar la autoridad, negarse a correr riesgos, negarse a evolucionar.

Karma de la Igualdad

Apodo de este karma: Prejuicio, Nobleza

Eje: Nodo Norte en Acuario – Nodo Sur en Leo

Caracterización

Signo del Elemento Aire, elaboración mental e inteligencia. Él vino al mundo para enseñar amor universal a todas las personas. Regido por Urano, el planeta de los rebeldes y visionarios conquista el mundo a través de la sabiduría. Racional en temperamento, no actúa sin pensar demasiado bien de antemano.

Ningún otro signo supera a este nativo en el campo de las ideas e inventos. Como siempre camina con la cabeza en la luna, tiene dificultades para lidiar con problemas mundanos. Signo de comportamiento fijo, es radical, incluso cuando se trata de defender la libertad. Esto lo convierte, a veces, en un tirano, en un intento de imponer lo que considera la mejor ruta para el bien de todos. Signo Masculino, siempre sabe lo que quiere.

Karma de la Igualdad

Este karma trae a los nativos la necesidad de aprender el valor de la humildad, aceptar la diferencia y realizar la justicia por el bien global. Combatir los prejuicios que trae del pasado, el resultado de vidas donde dominó a otros y tuvo una posición de gran poder.

Este karma nos recuerda que todos somos iguales ante la divinidad y que todos tenemos los mismos derechos y deberes. Esta es la única forma de vivir en sociedad, con el respeto de todos por todos. En una posición igual, donde los intereses de algunos no se superponen con los intereses de otros. La nobleza representa la sensación de que es diferente y de que está por encima del bien y del mal en relación con otras personas.

Con vidas pasadas llenas de riqueza y poder, este nativo necesita aprender a superar los prejuicios, practicar la justicia social y compartir sus activos con las personas más desfavorecidas. Necesita aprender el verdadero significado del concepto de "igualdad". A pesar de apreciar a su familia, nunca renunciaría a su trabajo. No es el tipo de persona que se preocupa por la opinión de los demás, a diferencia de su signo opuesto, Cáncer, que no sabe cómo vivir sin la aprobación de los suyos.Nodo Norte de la Luna en Piscis

Regido por Neptuno, un planeta de fantasías e ilusiones, Piscis está influenciado por obstáculos de vidas pasadas tradicionalmente asociados con este planeta: incapacidad para evolucionar espiritualmente, engañar, escapar de la realidad, poco realista, mal uso de poderes paranormales.

Karma de la Fe

Apodo de este karma: Crítico

Eje: Nodo Norte en Piscis - Nodo Sur en Virgo

Caracterización

Signo del Elemento Agua, emoción profunda y sentimientos fuertes. Temperamento emocional, este nativo está conectado con el mundo de las emociones y los sentimientos. Tiene una gran percepción de mundos no materiales y una intuición inusual.

Es un signo cambiante y contiene dentro de sí una gran capacidad para provocar el cambio. Se adapta a todo y a todos. De esta manera, continúa lidiando con la vida sin confrontar a nadie y lograr todo lo que quiere. Signo Femenino, prefiere no generar conflictos porque no sabe cómo lidiar con ellos.

A este nativo le gusta la paz y la tranquilidad. Cerrados y tímidos, prefieren no expresar una opinión o involucrarse en conflictos. De comportamiento serio, es muy formal en lo que cree.

Karma de la Fe

Este nativo vivió sus vidas pasadas inmerso en la razón, en la lógica. En el presente, necesita aprender a tener fe, creer en lo que no puede ver y creer en lo que no puede tocar. El crítico representa la rigidez adquirida en vidas pasadas, cuando criticaba y juzgaba todo y a todos, incluido él mismo.

Este nativo no puede soportar lo imprevisto, el desorden, la sorpresa. Tiene que aprender el verdadero significado de la vida y aceptar cada nuevo día como una nueva experiencia, donde no todo se puede calcular y predefinir. Aprender a lidiar con lo desconocido y reconocer que hay problemas en la vida que no se pueden controlar. Tienes que ser humilde.

La razón no siempre tiene la respuesta para todo lo inmediato. Puede que no sea posible manipular el objetivo. Ante la incertidumbre de la vida, puede que no quede nada más que creer, tener fe en que todo saldrá bien. Esto no significa quedarse de brazos cruzados observando cómo suceden las cosas, sino simplemente reconocer que la vida es más grande que nosotros y que a veces no hay forma de controlarlo todo y a todos.

Esta actitud implica reforzar la adaptabilidad, la resistencia a la adversidad y una gran disciplina y resistencia. El papel de este nativo en esta vida es evitar criticar a los demás y criticarse a sí mismo y enfrentar los errores como un proceso de aprendizaje y mejora personal.