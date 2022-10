Horóscopo: tu lado oscuro, según tu signo

Nadie es perfecto como para agradarle a todo el mundo. Hay cosas de ti que realmente amas y otras que forman parte de tu lado oscuro . Está claro que todos los días nos esforzamos en alcanzar nuestra mejor versión, sin embargo, hay manías que no toleras de tu personalidad y quisieras modificar, pero al mismo tiempo agradeces, porque te han ayudado a ser más paciente contigo, según tu signo del horóscopo.

A veces, quisieras que la calma decidiera gobernarte, no alterarte por todo lo que se te presenta. Odias tu actitud impulsiva, otra parte de ti se apropia de tus pensamientos y acciones. Ahí es cuando terminas cometiendo actos de los que, después te arrepientes, no piensas con la cabeza fría y al siguiente día lo único que quieres es que te trague la tierra.

Tauro

Aunque a simple vista parece que eres un signo con un montón de cosas por hacer, la verdad es que tu lado negativo tiene tiempo para guardar rencor. Eso es lo que no te gusta de ti, que la melancolía te engaña y te hace regresar al lado de personas que no valen la pena. Te cuesta muchísimo darle vuelta a la página. A veces, tienes que caerte para aprender.

Géminis

Te parece increíble la manera tan sencilla en la que la gente pone las cartas sobre la mesa. A ver, no es que no sepas lo que quieres, pero se te dificulta aterrizar tus ideas y llegar a una conclusión. Quizás es tu lado voluble el que más odias, cambias de opinión cada cinco minutos y eso te hace vivir momentos de estrés. Siempre entre la línea de ‘lo hago o no lo hago’.

Cáncer

Si pudieras te pondrías mil capas en el corazón, porque te molesta muchísimo que te vean como el débil, el que no puede contener una lágrima cuando el alma se te hace pedazos. Tu personalidad es dulce, pero odias preocuparte demasiado por todo. Cáncer, puedes estar muy bien, pero si alguien que amas la está pasando mal tu mundo se viene abajo en un instante.

Leo

Eso de que la gente te vea como un signo engreído, ya no es novedad. Hace tiempo que te dejaron de importar las opiniones de los que ni conoces. Sin embargo, hay algo que odias de ti, tu lado controlador. Sueles ser muy exigente, al grado de ignorar tu salud mental, física y emocional. Te criticas todo y no permites equivocarte, eso se ha vuelto muy desgastante.

Virgo

En tu mundo perfecto no pasa nada negativo, porque es como si tuvieras un montón de marionetas a tus pies. Tú eres quien decide cuándo avanzar y cuándo retroceder. Lo malo es cuando las piezas se mueven y no salen tal y como las imaginas. Eso te frustra, odias tener que ceder el control. Virgo, tu vida sería más sencilla si permitieras la ayuda de otros.

Libra

Hay muchas cosas que aprecias de tu personalidad, empezando por tu empatía y esa manera tan dulce en la que siempre ayudas a quien lo necesita. Sin embargo, hay una parte de ti que difícilmente puedes controlar y detestas. Es tu manía por recompensarte a través de lo material, ¿cuándo fue la última vez que gastaste en algo que no necesitabas? Tu lado impulsivo y caprichoso puede llegar a ser muy molesto.

Escorpio

Sueles ser muy educado cuando te lo propones. Escorpio, pese a que tu carácter es fuerte, eso no significa que vayas por la vida haciendo sentir mal a las personas. Sin embargo, hay algo que no puedes controlar, es esa necesidad de dominar a quienes amas. Quizás es tu lado desconfiado, el que te dice que te van a abandonar y eso te enferma, no te gustan los celos.

Sagitario

La vida es una, lo sabes, por eso no quieres que ninguna oportunidad se te vaya de las manos. Te gusta estar con tus seres queridos y motivarlos a que luchen por sus sueños. Sin embargo, no te tienes nada de paciencia Sagitario, siempre quieres más y eres capaz de menospreciar tu avance, por tu desesperación. No te presiones de esa manera, hay tiempo.

Capricornio

Mientras todo se vaya dando tal y como lo dibujas en tu mente, no tienes problema de nada. Eres un signo muy minucioso, no das pasos a la ligera y siempre buscas obtener una estrellita en la frente por tus grandes logros. Sin embargo, odias lo rápido que puedes perder la cabeza. Detestas lo fácil que te molestas, no sabes cómo lidiar con el fracaso y eso te frustra.

Acuario

La vida te ha enseñado que por más bonita que se vea la energía de una persona a simple vista, no hay que confiar del todo, porque nunca sabes las intenciones que pueda tener. Sin embargo, exageras y lo sabes. Eso es precisamente lo que odias de ti, que te alejas por miedo a que te rompan y muchas veces terminas saboteando amistades, amores e incluso lazos familiares.

Piscis

Una cosa es que seas buena gente y otra muy distinta es que seas permisivo. Tú sabes que hay personas que dicen quererte y valorarte, pero a la menor oportunidad aprovechan para decirte y hacerte cosas terribles. Ahí es cuando te detestas, porque te cuesta decir que no. Hay quienes no te merecen Piscis, sé que duele aceptarlo, pero con el tiempo te darás cuenta de que es lo mejor.