Horóscopo de hoy, sábado 27 de julio: Virgo ten cuidado con los chismes y Libra liberate y encontrate con esa persona que quieres

Si alguien te pide un préstamo, Cáncer, asegúrate de que te lo va a devolver. Descubrirás, Leo, que alguien a quien has conocido hace poco no es totalmente libre. Si te llega un chismorreo sobre una amiga, Virgo, no dudes de ella sino de quien está extendiendo estas habladurías. Estás reprimiendo tus sentimientos por temor, Libra, sal al encuentro de la persona que te gusta.

Si tienes que quedarte hoy en casa, Escorpio, aprovecha para renovar tu hogar. Acepta esta cita que alguien te pide con insistencia, Sagitario, es tiempo de volver a amar. Necesitas dedicarle más tiempo a tu chico, Capricornio, e involucrarte mucho más en los temas que le afectan. Cuenta tus problemas a tus amigos, Acuario, no a tus colegas. Si tienes dudas sobre las intenciones de quien te ronda, Piscis, háblale sincera y directamente.

El horóscopo de cada signo detallado:

Aries

Tu economía pasa por momentos bajos, Aries, pero si sólo te preocupas por ello y no buscas solución, no te servirá de nada. Hoy reflexiona en cómo se ha originado esta crisis y busca la forma de salir de ella. Si lo piensas detenidamente, encontrarás la respuesta y el camino que has de seguir. Estás dejando a diario un poco de lado otros temas no menos importantes y todo porque no consigues concentrarte.

Tus altibajos sentimentales son la causa. Tal vez no has sabido valorar bien a la persona que tienes a tu lado a diario desde hace poco. Puede que estés recelosa de sus intenciones y que pienses que no vais a llegar a nada serio y esto te tiene sobre ascuas. Nada más lejos de la realidad, Aries, estás hoy en muy buen momento para el amor y tu chico está loquito por ti.

Tauro

Si no has conseguido todavía todo lo que te habías propuesto a diario, Tauro, recurre hoy a la paciencia. No hay una fórmula mágica. Muchas veces toca esperar, pero no dudes que si no pierdes de vista tus objetivos tarde o temprano llegarás a alcanzarlos. En estos días han empezado a producirse muchos cambios positivos en tu vida, aunque quizá son todavía imperceptibles.

Deja que pase un poco más de tiempo y lo comprobarás. La ansiedad es tu peor enemigo, Tauro, haz lo necesario para evitarla. Distráete, habla con tu gente de confianza y a diario ocupa tu mente en temas de tu interés. No des hoy más vueltas a los problemas y dedica el día a descansar y relajarte. Si en estos momentos estás sentimentalmente sola, también esto ha empezado a cambiar. Sobre todo, no te desanimes.

Géminis

Si estás pensando en irte a vivir sola o con tu pareja, Géminis, empieza desde hoy mismo a hablar de ello con tus familia. Introduce el tema de forma que lo vean como algo positivo para tu avance personal y coméntalo a diario quitándole hierro al asunto. Si lo enfocas bien no se lo tomarán a la tremenda. Este fin de semana puedes tener muchas ocasiones para hablar de este asunto tan delicado.

Que la inseguridad que te crea una posible reacción adversa no te haga desistir de tus planes. Busca el momento y las palabras, nadie te hará un drama. También deja claro que no desaparecerás de la noche a la mañana y que seguirás en contacto con ellos a diario. No dejes pasar estos dos días sin haber planteado tu intención, Géminis. Coméntalo ya hoy mismo y dales tiempo para que se adapten.

Cáncer

Por fin te sientes bien en tu piel, Cáncer. Estás en una etapa genial en la que sabes apreciar lo que has conseguido a diario con tu trabajo y tu esfuerzo, no sólo en el terreno laboral. No te ha resultado fácil y esto lo hace todavía más valioso. Si hoy alguien conocido pero que no pertenece a tu círculo más íntimo te cuenta que necesita un préstamo, antes de hacerle ese favor reflexiona bien si es necesario realmente y si tienes garantías de que lo va a devolver.

Si falla en algún punto, pon una excusa. En el terreno sentimental, Cáncer, tienes a alguien coladito por ti pero tú sólo le ves como amigo. Si sabes hablarle hoy con sinceridad y afecto, aclararás el tema y podrás conservar esta amistad que se te será muy valiosa a diario.

Leo

Hoy será un día de situaciones inesperadas, Leo, prepárate para adaptarte rápidamente a las circunstancias, como sueles hacer a diario. Si has conocido a alguien recientemente con quien te has ilusionado, hoy te revelarán una realidad que desconocías de esa persona y que no te hará ni pizca de gracia. Si hoy tenías previsto verte con él, anula la cita. Probablemente tenga que resolver antes un tema sentimental que le atañe.

Pero si realmente te interesa y crees que ha sido sincero, deja abierta la puerta para el futuro, dile cual es el motivo de esta decisión que has tomado, Leo. Quizá un día vuelva ya completamente libre. Si esto sucede, ten la seguridad de que realmente te ama. Y si no pasa así, olvídale. Tienes a diario mejores opciones. Y, por supuesto, mientras esperas a ver que pasa, nada de guardarle ausencia, sal y diviértete

Virgo

Si hoy amaneces con poco ánimo de salir a pasarlo bien, Virgo, es porque te sientes desengañada por la conducta de algunas personas, o por lo que te han dicho de ellas. Quizá ha llegado tus oídos un chismorreo que pone en cuestión a alguien que tiene tu confianza a diario. En lugar de dudar de tu amigo o amiga, hazlo de quien está extendiendo el chisme. Habla con la persona afectada y soluciona el asunto.

Resuelve a diario los temas que te causan daño y no hagas juicios precipitados sin conocer todas las versiones. Tampoco te dejes llevar por la rabia porque quizá no está justificada. En el amor, impulsiva Virgo, si crees que te has dejado llevar por tu temperamento y te ha causado complicaciones con tu pareja, baja hoy de tu podio y pide disculpas.

Libra

Si a diario no has tenido tiempo, Libra, haz hoy un hueco para visitar a la familia. Quizá te tengan preparada una sorpresa que te encantará. También es probable que alguien de ese entorno te cuente algo sobre un asunto que te interesa mucho y que te ayudará a tomar una decisión. También una amiga o amigo necesita tus consejos. Está atravesando una situación complicada que se le complica a diario.

Si acudes a su cita conocerás algo de su vida que hasta ahora había guardado en secreto. Puedes ayudarle a encontrar la salida a su problema. En el amor, apasionada Libra, estás reprimiendo lo que sientes hacia alguien porque temes perder el norte si te enamoras. Si recibes hoy una llamada de esta persona, ve a su encuentro. Será más positivo para ti estar junto a él que seguir comiéndote el tarro.

Escorpio

Hoy quizá se han torcido tus planes para salir fuera y tendrás que quedarte en casa, Escorpio. No te tires de los pelos y dedícate a dar un toque a tu hogar, eso que venías deseando a diario. Libera espacio para que las buenas energías entren a raudales Por la tarde o por la noche sal con los amigos que han quedado en la ciudad. O habla con tu gente, aunque sea a través de un mensajito.

Y si tienes pareja, Escorpio una velada romántica será el broche de oro que os hará pasar un día perfecto. Quizá la persona que está a tu lado a diario pasa ahora por un momento complicado a causa de su familia o del trabajo. Le irá bien sentir hoy tu apoyo y tu calor. Hazle notar que te preocupas por sus temas y por su bienestar.

Sagitario

Podrías recibir hoy la llamada de alguna persona que te ha demostrado que no es de fiar, Sagitario. No aceptes su propuesta para una salida porque tienes que empezar a librarte de la gente que te rodea a diario que no te aporta nada positivo o que incluso te causa algún problema. En el ámbito sentimental, hoy es un día muy bien aspectado por los astros para el amor y las relaciones de pareja, en especial las de largo recorrido.

Si llevas ya un tiempo junto a alguien, no dejes que pase la ocasión de hablarle de la posibilidad de avanzar en vuestro compromiso. Y si eres de las Sagitario que todavía está sola, aprovecha la oportunidad de concretar una cita con alguien que te la pide con insistencia a diario. Es tiempo de volver a amar.

Capricornio

Este tema que te tenía tan preocupada a diario en los últimos tiempos, Capricornio, está a punto de resolverse y hoy empezarás a darte cuenta de que todo va mejorando. También verás que no había para tanto y que inconscientemente has estado exagerando tu preocupación. Si hubieras intentado ver las cosas de forma más positiva, no habría ocurrido así. A veces, es mejor dejarse llevar por la intuición que pensar demasiado racionalmente.

En lo que se refiere al amor, afortunada Capricornio, pasarás un magnífico fin de semana pero ten en cuenta que necesitas dedicarle más tiempo a tu pareja a diario e involucrarte mucho más en los temas que le afectan. A veces se siente solo. Demuéstrale hoy que puede contar contigo para lo que sea. Y no prestes oídos a lo que te dicen los aguafiestas. Sólo es envidia de tu felicidad.

Acuario

Si tienes preocupaciones que necesitas explicar a alguien, Acuario, aprovecha hoy mismo o mañana para reunirte con alguna amiga o amigo de confianza, quizá con más y explícales lo que te está atormentando a diario. No caigas en el error de contárselo a alguna persona de tu entorno laboral sólo porque pasas muchas horas junto a ella.

Lo mismo sirve si se trata de una idea o algún proyecto que quieres poner en marcha, recurre a tu gente, no a tus compañeros de trabajo porque podrías tener un desengaño con alguno de ellos. Aparca también por un tiempo las ansias de generar dinero porque te has cubierto de obligaciones que atender a diario, que te han hecho descuidar bastante el aspecto sentimental. Si tienes a alguien a tu lado, Acuario, cuídale porque podría cansarse de tanta indiferencia.

Piscis

Estás pasando por un momento excelente, Piscis, aunque quizá no has sabido reconocerlo todavía. No te pierdas todo lo bueno que te ofrece la vida a diario y lo que tienes alrededor, sólo porque sigues pensando en negativo. Si hoy echas un vistazo a los últimos días, caerás en la cuenta de que has tenido una conversación trascendental, pero aparentemente sin importancia, con un superior.

Procura recordar las palabras exactas que te dijo y verás que veladamente te reveló que pronto habría una notable mejora laboral para ti. Levanta el ánimo y aprovecha esta etapa favorable. A nivel sentimental, indecisa Piscis, si tienes dudas sobre las intenciones de la persona que te está rondando a diario, no te quedes esperando a ver qué pasa. Háblale hoy con sinceridad de tus propósitos en este ámbito y entérate de cuáles son los suyos.

Fuente: Lecturas