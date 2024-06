Horóscopo de hoy, sábado 22 de junio: lo positivo para Virgo, tené cuidado Escorpio y Sagitario la verdad te persigue

Es muy necesario que dediques un tiempo a reflexionar, Aries, y te iría bien hacerlo hoy mismo, pero si tienes otros planes que no puedes eludir, por lo menos resérvate tiempo en este fin de semana que hoy comienza para pensar en las cosas que están pasando en tu vida. Aleja de ti todo aquello que a diario te haga daño o esté deteniendo tu progreso. Con la vorágine del día a día muchas veces no vemos las cosas con claridad, por eso necesitas meditar con tranquilidad y alejada de estímulos externos. Sigue dando importancia a los valores que te han inculcado, Aries Tu familia se siente profundamente orgullosa de ti, valóralo a diario como se merece. Tu forma de ser y de expresarte ha cautivado a alguien y hoy intentará acercarse a ti. No se lo pongas difícil.

Horóscopo de Tauro

Una excelente conjunción astral te protegerá a diario desde hoy mismo en el terreno laboral, Tauro. Estás en un momento que si sabes utilizar bien tus recursos lograrás brillar. Coge las riendas de tu futuro, empieza hoy a tomar decisiones con seguridad y esfuérzate más que nunca en conseguir tus objetivos. Ahora no es momento de escuchar consejos o de dejar que otros decidan por ti. También tienes que valorar muy bien hoy de quien proceden estas recomendaciones porque muchas veces el éxito despierta envidias difíciles de detectar y todavía más de controlar. En el ámbito sentimental, Tauro, puedes estar pasando por un momento de duda porque la persona que conociste hace poco no demuestra mucho interés. No pierdas el tiempo ahora, pasa de ese chico y dedícate a diario a mejorar tu posición laboral ahora que los astros te sonríen.

Horóscopo de Géminis

Toma precauciones en el trabajo, Géminis, porque este tema no está hoy bien aspectado y si caes en algún error o tienes algún fallo podría pasarte factura más adelante. Procura liberarte de la tensión que te atenaza a diario. Estás dándole vueltas a un tema que no consigues resolver. Intenta serenarte porque, sea lo que sea, no conseguirás nada poniéndote de los nervios. Seguro que bajo tanta presión la solución no aparecerá. A nivel sentimental, si en estos momentos estas sola, hoy una persona que está muy interesada en ti te propondrá hoy una cita. Hace tiempo que te está tirando los trastos a diario, Géminis, pero tu no le has hecho ningún caso. Si sólo puedes verlo como amigo pero quieres aceptar la cita, hazlo, pero déjale bien claro que no piensas pasar de una buena amistad.

image.png El horóscopo de este martes está destinado en especial a Tauro, Aries y Virgo.

Horóscopo de Cáncer

Cuando detectes delante de ti una verdadera oportunidad, Cáncer, no pierdas tanto tiempo en pensar. Vale que calibres lo positivo y lo negativo, pero las decisiones también has de tomarlas a diario con la intuición y además un poquitín deprisa porque el tren pasa rápido y puede que cuando decidas tomarlo ya haya partido. Hoy puede darse esta situación y además quizá tengas que decidir entre dos opciones. No quieras tenerlo todo, valora qué es lo que te hará más feliz. Hay alguien en tu entorno, tal vez tu mejor amiga, que se siente relegada a un segundo plano. Préstale hoy un poco más de atención, Cáncer, porque esta amistad bien lo vale. Estás en un momento óptimo para conocer gente nueva y establecer contactos a diario que te pueden ir muy bien en tu vida profesional.

Horóscopo de Leo

Estás en un momento económico bastante delicado, Leo. Ahorrar ahora no te va a ser posible, aunque te convendría mucho. Empieza hoy mismo a buscar alguna forma complementaria para generar ingresos extra que te salven de esta mini crisis. Tal vez descubras alguna habilidad tuya que ignorabas y que te puede reportar buenos beneficios a diario. Considera también una oferta que recibirás hoy a lo largo de la jornada. Te proporcionará ingresos pero también requerirá bastante esfuerzo, Leo. A nivel sentimental, si a diario andas desanimada porque tus relaciones sentimentales no acaban de cuajar, deberías verlo desde otro punto de vista. Seguro que la persona que encaja contigo no ha llegado todavía a tu vida, por eso no has consolidado nada. No es que el amor esté fallando, es que no te has cruzado aún con tu alma gemela.

Horóscopo de Virgo

Hoy tendrás una oportunidad inmejorable de hacerte bien visible en tu trabajo, Virgo. En lugar de estar pensando a diario en lo mucho que conseguiste en el pasado, fíjate más en el presente. Estás en otro momento de tu vida y se avecinan muchas cosas positivas. Visualiza un futuro de éxitos para ti. Aleja de ti esta tendencia a pensar en el pasado porque durante el día de hoy también puedes cruzarte con alguien a quien no habías visto en mucho tiempo y de quien te alejaste no precisamente de una forma amistosa. Aunque esta persona parece haberlo olvidado, no estás obligada a retomar una amistad o una relación comercial si no te sientes preparada para ello, Virgo. Recuérdalo a diario. En el amor, si estás empezando ahora una relación, olvídate de tus relaciones pasadas. Esto sólo puede perjudicarte.

Horóscopo de Libra

Atraviesas un ciclo de transición, Libra, y hoy se avecinan cambios. Sin embargo, ahora no te conviene asumir ningún riesgo, espera a que las cosas estén más asentadas. Esto es especialmente importante en el mundo de los negocios donde no es momento de aventurarse. Si a diario te llegan oportunidades tentadoras, tómate tu tiempo para pensar y no tomes ninguna decisión hasta estar segura al cien por cien. Pero puedes estar animada porque estás comprobando que opciones no te faltan. Si eres un corazón solitario y más si recientemente has pasado por una ruptura que te ha dejado hecha polvo, Libra, hoy las cosas pueden cambiar radicalmente. Aparecerá alguien en tu vida y de repente volverás a tener ilusión y ganas de salir a diario. No te hagas grandes ilusiones ni fantasees, pero disfruta de este momento genial de enamoramiento.

Horóscopo de Escorpio

Aleja hoy de tu mente de momento la idea de cambiar de trabajo o incluso de actividad, Escorpio. Estás en un gran momento para conseguir grandes cosas en el lugar donde te encuentras. Puedes subir muchos peldaños, alcanzar otro nivel, pero has de mentalizarte a diario de que vas a necesitar tiempo y esfuerzo. El talento lo llevas incorporado. Hoy tal vez tengas que aplazar un viaje que llevabas preparando desde hace tiempo. Acéptalo de buen grado porque esta renuncia significará la llegada de muchas cosas buenas a diario en tu vida, Escorpio. Más adelante podrás cumplir tu deseo. Ahora es momento de avanzar profesionalmente y no puedes dejar escapar este tren. En el amor, si sientes que tu relación está en punto muerto, piensa bien si quieres continuar con algo que no te ilusiona.

Horóscopo de Sagitario

Algo que creías que ibas a conseguir en el terreno laboral, Sagitario, no saldrá como esperabas. No te adjudiques hoy la culpa ni tampoco la achaques a otros. Simplemente, no es el momento para este cambio, no te funcionaría y a diario tendrías que lamentarlo. Dentro de poco tiempo estarás en disposición de asumirlo y no dudes que llegará a ti. Procura descansar y no te hagas mala sangre por un tema que no lo merece. Si intuyes que alguien de tu entorno te está mintiendo o te esconde una verdad importante, Sagitario, intenta tener pruebas objetivas antes de hablar con esta persona. Mantente atenta a las señales a diario porque te conducirán a la verdad. Tu relación de pareja funciona, no permitas que ciertos comentarios de personas movidas por la envidia hagan hoy mella en ti.

Horóscopo de Capricornio

Procura mantener tu interés por el trabajo, Capricornio. Es probable que hoy te sientas cansada o que te dé pereza afrontar la jornada laboral. Piensa que ya es viernes y anímate. No pierdas el ritmo diario o te atrasarás y te costará mucho ponerte al día. Entre tu círculo de amigos hay una persona por la que sientes especial afecto que hoy puede darte una buena noticia que le ilusiona, como por ejemplo un compromiso o un embarazo. No te limites tan sólo a felicitarla, Capricornio, demuéstrale también que compartes su alegría por tan importante hecho y deséale lo mejor. Procura mostrarte expresiva. En el futuro será alguien fundamental en tu vida a diario. En el terreno sentimental, si quieres sorprender hoy a tu chico, prepara una cenita en tu propia casa, hecha por ti y con mensaje oculto.

Horóscopo de Acuario

Si dejaras de pensar que la vida te está traicionando, Acuario, las cosas te funcionarían mejor a diario. Pero si conviertes en una montaña cualquier granito de arena y te muestras tan negativa, sólo conseguirás atraer negatividad. Cambia de actitud y hazlo hoy mismo. Lucha por recuperar esa visión positiva que tanto te ha ayudado en otras ocasiones. Si lo haces, te darás cuenta de que las cosas cambian y empiezan a ponerse fáciles. La actitud mental influye muchísimo en todo lo demás y hoy tendrás ocasión de comprobarlo, Acuario. Si en estos momentos estás conociendo a alguien que te gusta, no pongas tantas barreras a diario ni te muestres tan distante. Él está esperando una señal, alguna muestra de cariño o algún guiño por tu parte. Si de verdad te interesa, ya sabes lo que has de hacer.

Horóscopo de Piscis

Saber hoy que una persona cercana a ti está pasando un período depresivo, puede llevarte a ti, Piscis, a tener también un bajón de ánimo. Procura que se te pase rápido porque en este estado no podrás ayudarla, que es lo que tú deseas. Has de estar tú bien para poder echarle un cable si es necesario, incluso a diario. Sin embargo, es probable que te sientas agotada y sin ganas de hacer nada. Procura dejar estos problemas externos en la puerta de tu trabajo o pueden haber consecuencias no deseadas. Piensa en positivo y decídete a no venirte abajo por nada, Piscis. En el ámbito sentimental, cuida tu mal humor a diario porque puede provocar una discusión con tu pareja. Claro que la reconciliación será para tirar cohetes, pero mejor si no hay barullo.