Horóscopo de hoy, domingo 9 de junio: amor, dinero, salud y trabajo, mirá tu predicción

Hoy te ofrecerán algo que consideras un sueño, Libra, pero tardará tiempo en llegar. Elige bien a quien le haces confidencias, Escorpio, no todos desean lo mejor para ti. Aunque tu relación sea ahora rutinaria, Sagitario, no caigas en las tentaciones que se te pueden presentar.

Estás en un muy buen momento sentimental, Capricornio, incluso si has pasado por una separación. Si descubres que una amiga no lo es tanto, Acuario, corta con ella y asunto terminado. Con tus decisiones y tu esfuerzo diario, Piscis, puedes cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Aries

Para salir de este pozo en el que te has metido tu solita, Aries, necesitas mejorar tu existencia y tu calidad de vida a diario. Ahora no es el momento de ahorrar ni de conformarse con poca cosa. Hoy has de pensar seriamente invertir en mejorar tu imagen y tu hogar. Personas importantes pueden haber puesto sus ojos en ti para temas profesionales interesantes, por eso es necesario que tu imagen sea impecable,porque es tu tarjeta de presentación. También tu vivienda necesita renovarse, has de darle un toque más actual. Reflexiona sobre todo ello y ponte manos a la obra desde hoy mismo, Aries. Hay alguien en tu entorno a quien no conoces bien pero está deseando a diario entablar conversación. Podría cuadrar muy bien con tu idea de cómo ha de ser la persona que comparta su vida contigo.

Tauro

Aprovecha el día de hoy, Tauro, para intentar relajarte y disfrutar de los pequeños placeres que la vida pone a tu alcance a diario, porque últimamente parece que no sabes apreciarlos. Necesitas ahora tomarte las cosas con calma, en especial si has de tomar una decisión que te está costando. Hoy no dejes que esta preocupación interfiera en otros ámbitos de tu vida. Mejor tranquilízate y separa los temas en compartimentos estanco. Tienes muchas opciones para resolver el asunto que más te agobia,estresada Tauro, explora en ellas y evitarás caer en la negatividad o en un estado de melancolía. A nivel sentimental, tienes a diario junto a ti una persona que espera pacientemente que pases este bache y te mejore el humor, pero puede llegar a cansarse de esperar. Plantéatelo, porque reúne todas las cualidades necesarias para hacerte muy feliz.

Géminis

Hoy, Géminis, te espera un día de reflexión, aunque quizá tenías previsto un domingo de diversión con los amigos. Podría ser que esta salida se cancelara, que finalmente no te hayan convocado, o que te hayan dicho que no hay plaza en el coche. En cualquier caso, es posible que por la causa que sea tus planes se tuerzan. Y tal vez no sea la primera vez que te ocurre. Necesitas prestar más atención a diario a estas situaciones e intentar comprender por qué suceden y qué personas son negativas para ti. De todas formas, Géminis, hoy a última hora es posible que te surja un plan con gente que has conocido más recientemente y a quienes no ves a diario. Acepta, porque en este grupo hay alguien que puede llegar a ser muy importante en tu vida.

Cáncer

Esta modestia mal entendida que practicas a veces, Cáncer, hace que los demás te tengan a diario por una persona mediocre, cuando precisamente eres todo lo contrario. Has de abrirte más a las posibilidades que se presentan en tu vida porque pierdes oportunidades valiosísimas de brillar. Hoy pueden convocarte para una salida, un almuerzo o unas copas. Aunque tengas pocas ganas de salir de casa, acepta y mantén una actitud positiva, saca tu simpatía a relucir. Sabes que tienes muy buena entrada con la gente, Cáncer, así que aprovecha a diario este don que muchos y muchas quisieran para sí. Además, si esperas que llegue el amor a tu vida, estás en el momento exacto para que haga acto de aparición. Presta mucha atención a las señales y no te cortes si alguien te atrae. ¡Lánzate!

Leo

Hoy te animará el día un comentario muy positivo sobre ti que te hará una persona a la que tienes en gran consideración, Leo. Se trata de algo que has logrado y que tú pensabas que había pasado desapercibido. Ya ves que no es así y que hay gente que piensa en ti y se fija a diario en lo que haces. Ahora es un buen momento para dejar que la vida fluya y seguir esa corriente que te marcará tu destino.Te has esforzado mucho y es tiempo de relajarte un poco, Leo. Es probable que tu pareja esté necesitando a diario eso mismo y deberías proponerle que tome las cosas con más calma. Os irá muy bien instalarlos en la serenidad y disfrutar desde hoy mismo de este relax que os habéis ganado a pulso.

Virgo

A veces te comportas como una adolescente, Virgo, dejándote llevar por el primer impulso y tomándote las cosas a la tremenda, sin pararte ni un minuto a pensar. Hoy puedes tener uno de esos arrebatos que te dan casi a diario y que no te benefician en nada. Alguien de tu entorno más cercano, quizá tu pareja, te hará un comentario sobre algo que puedes mejorar de tu carácter. Puede que te lo tomes a la tremenda, pero te iría bien reflexionar antes de actuar, porque esta persona te quiere de verdad y te lo dice por tu bien, Virgo. Ganarás muchos puntos si corriges esta actitud. Estás pasando por un buen momento en el aspecto sentimental, pero deberías atreverte a dar un paso más y adquirir a diario más responsabilidades, más compromiso. Tu relación lo está necesitando.

Libra

Hoy te espera un buen día, Libra, te llegarán buenas noticias y también un proyecto que puede ser muy importante a diario en tu vida, aunque vas a tener que echar mano de la paciencia, algo que no es precisamente tu gran virtud, aunque a veces has sabido practicarla muy bien.

Normalmente tienes un carácter inquieto y lo quieres todo al minuto, pero también sabes ser paciente hasta el infinito cuando la situación lo requiere.Hoy quizá te ofrezcan algo que siempre has considerado un sueño, pero tendrás que esperar bastante tiempo. El ofrecimiento es sólido, así que ármate de paciencia a diario y distráete con otros temas, no te obsesiones. En el terreno amoroso, espera un poco más antes de avanzar hacia un compromiso más serio, Libra. Tu chico no está preparado todavía y si se lo propones se va a asustar.

Escorpio

Últimamente estás perdiendo la objetividad en lo que se refiere a las cosas importantes de la vida, Escorpio. Proponte comenzar a pensar desde hoy mismo en los pasos que das a diario, porque en días pasados no has estado muy acertada. Si hoy has quedado para salir con algunos amigos y amigas, presta mucha atención a quien le haces confidencias.No siempre los que más se acercan a diario quieren lo mejor para ti. A lo largo del día de hoy puede que te surja un gasto imprevisto, pero quizá debes considerarlo una inversión porque pronto recuperarás ese dinero y vendrá con un plus. Ya has comprobado que a diario se te dan muy bien los negocios, emprendedora Escorpio, por eso si contacta contigo una persona que tiene un proyecto, atiéndele, podría ser un buena oportunidad.

Sagitario

No te angusties hoy, Sagitario, por un problema económico que te ha surgido inesperadamente pero que se iba gestando a diario. Es algo que tiene solución, aunque quizá deberás pedir ayuda a tu familia o a tu gente de confianza. Se trata sólo de un bache y pronto podrás recuperar el dinero y saldar lo que puedan prestarte. Hoy estarás especialmente convincente, con una luz especial. Esto te irá bien a diario para muchas cosas pero también hará que se te acerquen a ti personas de todo tipo que acudirán como moscas a la miel, atraídas por tu carisma. Si estás en una relación de pareja, aunque quizá estés empezando a acusar el peso de la rutina, no caigas en las tentaciones que se te pueden presentar, enamoradiza Sagitario. Y tampoco dejes que nadie se involucre en vuestra historia.

Capricornio

Sigue también hoy con tu ejercicio diario, Capricornio, aunque sea festivo. Dicen los expertos que para crear el hábito has de practicar a diario la actividad que elijas durante 21 días. Luego todo resulta mucho más fácil y el ejercicio ya está incorporado a tu vida. Por eso, aunque hoy sea domingo, harás bien en no dejar esta rutina. Alguien con quien hablarás a lo largo del día, te propondrá participar en un viaje que se está programando. Acepta sin dudar. Todavía falta bastante pero así tendrás tiempo de ahorrar a diario lo que necesitas. En el ámbito sentimental, estás en muy buen momento, Capricornio, incluso si has pasado recientemente por una separación. Se acercará alguien a ti que te hará ver que la ruptura no ha sido un fracaso tuyo ni el fin del mundo. Quizá sea una oportunidad.

Acuario

Tendrás un día tranquilo y feliz, Acuario, si sabes tomarte las cosas con filosofía porque no podrás evitar tener ciertos contratiempos, como suele suceder a diario. Puede que tus planes iniciales para hoy se tuerzan, pero no te inquietes porque lo que te surgirá de un modo improvisado es mucho más interesante. También es fácil que hoy te enteres por terceros que una persona a la que considerabas amiga de confianza y veías casi a diario te ha ocultado una verdad importante. Te sentirás sobre todo traicionada, pero esto no deja de ser un aviso que has de agradecer, Acuario. Puede que estuviera intentando “levantarte” el novio. No te alteres, corta con esta persona y asunto terminado. El resto de tus amigos son grandes personas y tampoco van a dar cancha a alguien que es tan poco de fiar.

Piscis

Si hoy, Piscis, te sientes un tanto desmoralizada porque las cosas no te marchan a diario como esperabas, tal vez estés pensando que es cosa del destino y te estés resignando a esta situación. Tú, con tus decisiones y tu esfuerzo diario, puedes cambiar el rumbo de los acontecimientos. Si abandonas la lucha, las cosas van a seguir como están o tal vez peor. En cambio, si te dispones a hacer frente a los problemas con actitud positiva, es más que probable que logres cambiar la situación.Hoy puedes tener ocasión de comprobarlo. Si también flojea el tema sentimental, no es momento de deprimirse y pensar que no tiene solución, Piscis, sino de pensar en un buen plan para todo el día. Sorprende a tu pareja con algo inusual y preferentemente romántico. Verás qué cambio en su actitud.

Fuente: Lecturas