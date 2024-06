Horóscopo hoy 30 de junio: Leo recupera el contacto con tu amor platónico, Libra espera a ver si él está dispuesto a darlo todo

Lo más importante hoy, Aries, será elegir bien la compañía . La etapa de soledad ya toca a su fin, Tauro, pronto llegará alguien muy importante a tu vida. No siempre es momento de luchar, Géminis, a veces es mejor dejar que todo fluya. Deja que los demás, Cáncer, asuman las responsabilidades que les corresponden. Recupera el contacto con tu amor platónico, Leo, todavía te dará muchas alegrías. Hoy, Virgo, no dejes que nada negativo te afecte en este fantástico día. No te entregues sin reservas, Libra, espera a ver si él también está dispuesto a darlo todo. Haz sólo lo que te gusta y lo que te hace feliz, Escorpio, olvídate de complacer a los demás. Si tienes duda sobre la persona que estás conociendo, Sagitario, acláralo antes de dar un paso adelante. No quieras hacerlo todo a la vez, Capricornio, o no lograrás salir airosa. Entras en un nuevo ciclo, Acuario, la vida ahora te sonreirá a diario. Si tienes que comunicar algún asunto delicado, Piscis, procura tener un poco de mano izquierda.

Lánzate hoy a pasarlo bien, Aries, a divertirte con tus amigos o tu pareja. Podrás apreciar más que nunca los pequeños placeres que nos alegran la existencia a diario. Da igual lo que te propongan, tanto si es salir a tomar unas copas como si se trata de liarse la manta a la cabeza y seguir un plan improvisado y loco. Lo importante de todo ello es la compañía de tu gente, que te hará pasar un día maravilloso. Si compartes esto con la persona que ocupa tu corazón, Aries, matarás dos pájaros de un tiro porque vuestra relación se estaba volviendo un poco rutinaria a diario y esto será un revulsivo. A la vuelta os espera una noche de pasión de las que hacen historia. Y mañana no olvides que una pareja necesita emoción y diversión de vez en cuando.

Tauro

Si hoy te llama una amiga para contarte una situación delicada por la que está atravesando, Tauro, cuídate muy bien de contárselo a otras personas. Da igual que creas que entre todos podéis ayudarla a diario Ella te ha elegido sólo a. ti y has de respetar su intimidad. Estás en un momento en que puedes darle apoyo y buenos consejos tú solita. La etapa de soledad por la que atravesabas ya toca a su fin y está a punto de llegar alguien muy importante a tu vida. Tal vez se trata de un amigo a quien ya conoces o incluso con quien te ves a diario. Recuerda que los amores más duraderos son los que se forjan en base a una amistad, Tauro. No dejes pasar la oportunidad y acepta una cita hoy mismo si esta persona te la propone.

Géminis

Aunque hoy, Géminis, algún plan se te tuerza o alguna persona te decepcione recuerda que te ha pasado ya otras veces en la vida y siempre consigues salir adelante y volver a ponerte en pie. No olvides tampoco las ocasiones en que a diario te has desesperado por algo y al final todo ha salido mejor que si hubieras cumplido tus planes iniciales. Lo improvisado se te da bien y mucho mejor cuando se trata de superar alguna prueba importante. No siempre es el momento de luchar por algo, a veces es mejor dejar que todo fluya. Esto es precisamente lo que puedes hacer hoy si quieres recuperar la paz y la tranquilidad, Géminis. Hace tiempo que tienes a una persona en mente pero pese a los pasos que has dado a diario sigues en el mismo punto. Quizá va siendo hora de cambiar de objetivo.

Cáncer

Tienes muchos frentes que atender a diario, Cáncer, pero la mayoría de ellos te los has buscado tú misma. Ya va siendo hora de que empieces a dejar que otros, asuman a diario sus propias responsabilidades. Te has convertido en el hada madrina de mucha gente pero te has olvidado de que tú también necesitas a alguien que te apoye en los momentos que lo necesitas. Te pasa también a diario con la persona que está a tu lado, Cáncer. Le has dado tantas facilidades que se ha acomodado. Es por eso que a diario te sientes inmersa en una vida sin alicientes y que nadie tiene un detalle contigo. Con tu pareja estás a tiempo de arreglarlo. Empieza por decirle que las tareas del hogar hay que compartirlas. Se extrañará pero te hará caso porque no quiere perderte.

Leo

Buenos momentos para reflexionar a diario y para echar un vistazo a tu pasado, en especial si hoy te sientes un poco sola, Leo. Hace ya tiempo estuviste junto a alguien que no se atrevió a confesarte sus sentimientos hacia ti. Tú tampoco diste ningún paso aunque en el fondo le correspondías. Todo quedó en un amor platónico, aunque la amistad ha perdurado a través del tiempo. Esta persona sigue siendo alguien especial para ti y hoy sería un buen día para contactar de nuevo. Tal vez está libre sentimentalmente. Pero aunque no fuera así, Leo, no dejes de decirle algún día todo lo que significó para ti y el empuje que te dio para seguir adelante a diario en momentos difíciles. Te sorprenderá mucho su respuesta. No pierdas esta relación excepcional, todavía te dará muchas alegrías.

Virgo

Te has preparado hoy para un domingo fantástico, Virgo, y tiene que serlo, por eso si alguien te hace un comentario que te molesta, no dejes que te afecte. Hoy te llamará una persona madura a la que aprecias porque necesita tu ayuda. Tal vez tuerza un poco tus planes de diario y no tengas muchas ganas de acudir a esta llamada, pero tienes que ir. Recuerda que el karma existe y que todo lo que hagas te será devuelto. En el ámbito sentimental, si has estado un tiempo en soledad y pensando que el amor no va a volver a ti, Virgo, hoy te sentirás con energías renovadas en este aspecto. Es un buen momento para volver a salir con tu gente a diario y relacionarte tanto con tus amigos como con otras personas que vayan llegando a tu vida.

Libra

Esa inquietud y ese malestar que experimentas hoy, Libra, vienen en gran parte porque no estás escuchando lo que a diario te dicta tu intuición. Estás viendo las cosas de manera superficial y por ello quizá estés tomando decisiones equivocadas. Párate a pensar, dedica hoy un tiempo a reflexionar y tal vez te des cuenta de que tienes que prestar más atención a tu voz interior y no tanta a lo que te dicen los demás, Libra. En el amor, si has empezado a salir con alguien a diario y estás viviendo a su lado un romance apasionado, ve con cuidado porque podrías decepcionarte de nuevo cuando pase esta etapa. No des nada por hecho, tal vez sea sólo una pantalla. No te entregues sin reservas, espera a ver si él también está dispuesto a darlo todo.

Escorpio

Aunque hoy te sientas agotada por el esfuerzo que haces a diario, Escorpio, has de recuperar la costumbre de hacer ejercicio físico con regularidad. Necesitas descansar, pero no tumbada todo el día en el sofá. Te irá mejor distraerte y divertirte. Además evitarás que te ronden ideas por la cabeza que te ponen muy ansiosa. Aprovecha también parte del día para explorar un poco en internet y ver lo que te está faltando para estar a la última en tu profesión. Busca noticias relacionadas y toda la información que puedas. Te servirá de mucho dentro de muy poco, Escorpio. Si hoy alguien te propone salir pero esta idea no te seduce, no cedas por compromiso. A diario haz sólo lo que te gusta y lo que te hace feliz. Olvídate de complacer ahora a los demás.

Sagitario

Hoy, Sagitario, es un día excelente para reunirte con tus amigos, a los que quizá has tenido un poco abandonados a diario en los últimos tiempos. Si ellos no han tomado la iniciativa, hazlo tú y proponles una salida al campo o la playa, comer en algún lugar especial en un entorno de naturaleza. También estaría bien convocarles a tu propia casa, un aperitivo o una barbacoa darán paso a una reunión divertida muy positiva para todos y en especial para ti. En el amor, Sagitario, si hoy te sientes dudosa porque estás conociendo a alguien y no te concuerda lo que te cuenta con lo que sabes de él, no dejes pasar más tiempo y acláralo. Si no te parece sincero, es mejor que te tomes tu tiempo antes de decidir aceptarle oficialmente. Recuérdalo a diario.

Capricornio

Tientes tanta capacidad y tantas habilidades, Capricornio, que a veces te pierdes porque quieres abarcar demasiadas cosas a diario. Si hoy te está preocupando que no puedes terminar algo que tenías entre manos porque hay otras cosas también a medias, es cuestión de que te empieces a organizar. No quieras hacerlo todo a la vez o no lograrás salir airosa. Esto puede que te lo haya dicho ya alguien que te quiere y no sólo no has hecho caso sino que además te has molestado. Es un buen consejo, deberías darle las gracias. A nivel sentimental, Capricornio, estás interesada en alguien y crees que no podrás conseguirle nunca. Es una idea equivocada que mantienes a diario y hasta parece raro que pienses así cuando normalmente eres consciente de tu poder de seducción. Hoy inténtalo por lo menos.

Acuario

Hoy, Acuario, entras en un ciclo en que la vida te empieza a sonreír a diario. Hasta ayer mismo quizá pensabas que las cosas nunca te iban a salir bien pero hoy una situación inesperada hará que te des cuenta de que la vida está cambiando para ti. Te espera una etapa de tranquilidad y pronto se alejarán los nervios y las ansiedades porque podrás comprobar que ahora el panorama que se abre ante ti a diario es radicalmente distinto. Si sientes el impulso de involucrarte en temas sociales, sigue a tu instinto porque a diario te aportará emociones y sensaciones que serán un bálsamo para ti. Tienes mucho que ofrecer a los demás, Acuario, y ha llegado ya el momento de hacerlo. No tengas prisa para encontrar el amor, llegará a ti pero todavía tendrás que esperar un poco.

Piscis

Estás madurando a diario a pasos agigantados, Piscis, y quizá hoy te despiertes con ganas de independizarte, si es que todavía vives en familia. Es un gran avance, pero volar del nido no siempre es algo fácil porque intervienen muchos sentimientos y muchas emociones tuyas y de quienes te rodean. Piensa si realmente estás preparada para ello y si consideras que es así, empieza hoy mismo a darles algunas pistas. Tanto tú como ellos necesitáis un tiempo de adaptación. No quieras acelerarlo ni esperes a decírselo el día antes de cambiar de piso. Si tienes pareja y os queréis ir a vivir juntos, lo aceptarán mejor. Has de tener un poco de mano izquierda a diario, Piscis, si quieres no tener que sentirte culpable ni que te monten un numerito que te haría sentir mal.

Fuente: Lecturas