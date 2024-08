Horóscopo de hoy, 3 de agosto de 2024: Virgo olvida y cambiá de página, Libra aprovecha las oportunidades

A partir de hoy, Aries, si estás disfrutando de tus vacaciones, no pierdas ni medio minuto en acordarte de los problemas y preocupaciones que has dejado atrás. Céntrate a diario en asegurarte de que todo lo que has venido proyectando se va a cumplir. Sin embargo, si tus planes varían, no te alteres y adáptate cuanto antes a los cambios. Hoy tu carisma estará en lo más alto. Es fruto del descanso y de la ilusión con que afrontas los días venideros. Si compartes con tu chico esta etapa, será un buen momento para valorar si la convivencia funciona a diario como esperabas. Hoy, los astros propician momentos de romanticismo para las Aries. Si él te habla de proyectos de futuro, no te asustes y le cortes el rollo. Deja que se explique porque quizá te vayas dando cuenta de que te encaja como anillo al dedo.

Tauro

Se cruzará hoy en tu camino, Tauro, una persona que despertará tu atención por su forma de ver la vida. Admirarás su forma de exponer las cosas y hacer que parezcan fáciles. Tal vez te sugiera algún recurso para resolver un tema que te tiene preocupada a diario y te darás cuenta de que lo único que has de hacer es enfocarlo de forma más positiva. También te convencerás de que todavía estás a tiempo de empezar un nuevo camino. Será un encuentro muy fructífero, Tauro, que repercutirá de ahora en adelante en tu forma de pensar. Hoy deberías controlar tu forma un tanto brusca de decir las cosas a las personas con quienes tienes más confianza, tu pareja o alguien de tu familia. Alguien podría sentirse herido innecesariamente. Procura evitarlo porque si esto sucede te vas a sentir peor que la propia persona ofendida.

Géminis

Controla que tus planes para el día de hoy, Géminis, no impliquen grandes gastos. Estés o no de vacaciones, tienes muchas opciones para pasarlo bien y divertirte sin gastar apenas y esto es lo que te conviene ahora. Si no has tenido la precaución de organizarte un presupuesto, por lo menos ten mucho cuidado en no hacer gastos innecesarios que te pueden arruinar el mes o incluso parte de tus vacaciones. Disfruta de lo que la naturaleza pone a tu alcance y deja otros temas, como comidas, cenas o compras como algo que puedes hacer pero sólo de vez en cuando. Ir hoy de tiendas o darte ciertos caprichos puede acarrearte problemas de liquidez. Si estás junto a tu pareja, Géminis, sé delicada cuando le tengas que decir algo porque hoy unas palabras tuyas podrían desencadenar una discusión de órdago. Procura tener el fin de semana en paz.

Cáncer

Has de mostrarte más atrevida, Cáncer, no esperes que las cosas se resuelvan por inercia. Las oportunidades están ahí a diario pero has de salir a por ellas. Si en estos momentos hay alguien que te gusta, no te quedes esperando que te pida una cita. Facilítale un poco las cosas. Entabla conversación y una cosa te llevará a la otra. No dejes pasar el día de hoy sin hacerlo porque en cualquier momento podría cruzarse otra persona en su camino y te arrepentirías a diario de haber dejado escapar la oportunidad. Y si eres de las Tauro que ya está en pareja, tendrás oportunidad hoy de conocer muchos detalles sobre la vida de tu chico que te van a hacer sentir muy bien. Te espera una jornada romántica y en la intimidad una noche de pasión desbordada. Disfruta de este fin de semana a tope.

Leo

Estás en muy buen momento para tomar decisiones importantes, Leo. Aprecia lo que tienes en el presente pero concéntrate también a diario en lo que aspiras para el futuro. Hoy tendrás tiempo para reflexionar sobre ello y si lo haces sacarás muy buenas conclusiones. En el terreno sentimental, has estado deseando a diario poner un poco más de emoción a tu vida amorosa, pero reconoce que te sientes muy bien cuando todo está como un mar en calma. Las sorpresas te descolocan, especialmente si no son precisamente agradables. Tienes alguien a tu lado en estos momentos que puede aportarte todo lo que tú necesitas para sentirte feliz, Leo. Quizá a lo vuestro le falta un poco de chispa pero tú puedes ingeniártelas para aportarla. Valora hoy lo que tienes a tu alcance a diario y no de dejes llevar por ciertas fantasías.

Virgo

Hoy, Virgo, reflexiona y conseguirás mejorar tu visión negativa y sacar conclusiones para alcanzar un mejor bienestar emocional a diario desde ahora mismo. Estés o no de vacaciones, necesitas cambiar tus perspectivas o no lograrás disfrutar de estos días en los que la felicidad debería reinar en todos los corazones. Posiblemente todo sea debido a que no has cerrado definitivamente algún capítulo que todavía te duele. Es hora de pasar página, Virgo, para poder así iniciar una nueva historia que te devolverá los ánimos y la ilusión a diario. Los astros estarán hoy a tu favor y pondrán en tu camino a alguien por quien te sentirás atraída de inmediato. Si surge cualquier conversación entre vosotros, por intrascendente que te parezca, sigue el hilo con atención. Descubrirás que tenéis muchas afinidades. Alguien así es lo que te convendría para quitarte de la cabeza todas las neuras.

Libra

Estás hoy en un gran momento para el amor, Libra, pero las dudas te asaltan a diario y temes repetir experiencias anteriores que acabaron en desengaño. Ahora tienes miedo a hacerte ilusiones o de entregar tu corazón a alguien por lo que pudiera pasar. Esfuérzate en superar esta crisis y vencer los temores o te cerrarás las puertas a vivir experiencias maravillosas. Hoy mismo tienes muchas probabilidades de recibir la llamada de alguien que te proponga salir sin especificar demasiado, Sin duda se trata de una cita romántica y deberías aceptarla. No te compromete a nada, luego ya se verá, pero tendrás ocasión de conocer mejor a esta persona que podría encajar muy bien contigo. Aunque te has estado refugiando a diario en el trabajo, Libra, ha llegado el momento de cambiar y arriesgarte. No dejes pasar de largo más oportunidades.

Escorpio

Hoy tendrás la mente muy clara para sacar conclusiones acertadas, Escorpio. Reflexiona sobre ciertas cosas que te han ocurrido recientemente y te darás cuenta de que has estado dando importancia a diario a temas que no la tenían. A partir de ahora, proponte no malgastar más tiempo ni energía en tonterías porque te estás perdiendo disfrutar de las cosas realmente importantes. En el terreno sentimental, Escorpio, quizá has pasado por una etapa de bajón emocional pero estás empezando a resurgir con fuerza. Ahora empezarás a descubrir que tienes ganas de hacer planes de futuro junto a tu pareja. Con esta actitud que has tenido a diario, vuestra comunicación ha sido escasa pero esto también mejorará. Profundiza más a diario en vuestros deseos y aspiraciones. Verás que son coincidentes y esto es una garantía de entendimiento. Piénsalo, le encontrarás más ventajas de las que has visto hasta ahora.

Sagitario

Gozas hoy de una protección astral muy favorable a tus intereses y que propiciará que logres alcanzar aquello que tanto deseas a diario, sea de la naturaleza que sea. Tienes muy bien aspectados los proyectos encaminados a realizar cambios en tu entorno. No te pares ahora que la rueda empieza a ponerse en marcha. Tienes ahora un gran poder de convicción y si sabes aprovechar este momento podrás alcanzar grandes cosas. Hoy, en una reunión con gente próxima a ti, te darás cuenta de que tus opiniones tienen mucha aceptación, más de la que han tenido hasta ahora. Tus ideas son las mismas, pero ahora los astros propician que sean escuchadas con atención. No dejes pasar este momento sin intentar alcanzar tus objetivos. Tampoco dejes que ciertos proyectos se alejen de tu mente, Sagitario, porque la vida tiene a diario muchas formas de mostrarnos el camino.

Capricornio

Hoy no desaproveches las oportunidades de salir con tus amigos y gente conocida, Capricornio. La vida te está brindando a diario la ocasión de hacer nuevos contactos que te pueden ayudar a mejorar en muchos aspectos. Levanta el ánimo y muestra tu espíritu luchador de auténtica Capricornio que te hace brillar en todas partes. Hoy le vas a sacar mucho partido. En el terreno sentimental, si la persona que estás conociendo te dice que tiene para hoy otros planes, tómalo como algo positivo. Es bueno hacer actividades por separado, incluso a diario. Si esta ausencia se debe a motivos de trabajo o que ha quedado con los amigos, nada que objetar. Sin embargo, si sospechas que se trata de que está llamando paralelamente a otra puerta, las cosas cambian. Pero no te alteres ni tomes ninguna decisión antes de asegurarte de que tus sospechas son ciertas.

Acuario

Aunque tengas planes para todo el día, Acuario, acude a tu entorno familiar. Ellos lo están esperando a diario y además hoy te puede llegar una oportunidad de oro para tu progreso profesional a través de alguien muy cercano. Reserva tiempo para pasarlo con tu gente porque en estas conversaciones está la clave de tu futuro. También es un momento apropiado para integrar en este círculo familiar a la persona con quien estás saliendo a diario. Un almuerzo distendido le hará valorar más las cosas positivas que tiene junto a ti. Y si eres de las Acuario cuya relación es todavía demasiado incipiente como para dar este paso, busca tiempo hoy para compartirlo con tu chico en un entorno romántico. Contemplar juntos la puesta de sol es muy buena idea. Si te lo montas bien, pasarás un día de fábula.

Piscis

Aleja hoy de tu mente, Piscis, la melancolía o la nostalgia a las que eres tan propensa a diario. Siempre andas echando de menos algo o a alguien que no tienes a tu lado. Reconcíliate con la vida y levanta el ánimo. Sal a disfrutar del buen tiempo, del aire y del sol, del mar si te es posible. Todo esto te ayudará a recuperar energía. Dedica hoy especial atención a tus cuidados físicos porque esto siempre surte efectos muy positivos sobre el ánimo, Supera el deseo de quedarte en casa fresquita con el aire acondicionado pero recreándote en lo que te crea tristeza. Y si esto tiene algo que ver con un desengaño amoroso o con un problema de pareja, Piscis, con mayor motivo. Conseguirás mejores resultados mostrándote segura de ti misma, alegre y optimista a diario que si adoptas el papel de víctima.

Fuente: Lecturas