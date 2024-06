Horóscopo del 1 de junio: las verdades sobre las amistades de Aries, la apertura de Tauro y el deseo de Leo

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo) Ábrete a diferentes formas de socializar. Ha llegado el fin de semana así que no dejes de aceptar una invitación, ya sea a un paseo al parque, como a una actividad política. Muchos encontrarán la oportunidad de conocer a alguien que dejará huella en su vida. No confundas sexo con amor. Deja que otros tomen la iniciativa. Números de suerte: 1, 13, 29.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio) Se exalta favorablemente todo lo que tenga que ver con tu profesión. Encuentras ahora el apoyo que necesitas para salir adelante en lo que te propongas. Tu energía es contagiosa y recibes respuestas positivas. Te envolverás sentimentalmente con una persona mayor o alguien que admiras mucho. Números de suerte: 7, 30, 16.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio) Se abren para ti nuevos caminos, especialmente en lo profesional. Si no estás contento en lo que estás haciendo en este momento, considera darle un giro diferente a tu vida. Todo cambio tiene buenas posibilidades de éxito si sabes dar los pasos correctamente. De seguro tú estás preparado para enfrentar cualquier reto. Números de suerte: 8, 32, 10.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto) La energía planetaria te impulsa a tomar unas vacaciones que serán de mucho placer y entretenimiento. Cualquier viaje a un lugar diferente será una experiencia inolvidable para ti. Un suceso inesperado te enseñará a conocer mejor a un ser muy querido por ti. Descubres otras facetas muy interesantes con relación al amor. Números de suerte: 1, 13, 7.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de sept.) Ahora no hay reto ni obstáculo que no venzas si así te lo propones, Virgo. Tu optimismo está ahora por lo alto y no permitirás que nadie te desaliente con malas noticias o predicciones pesimistas. Confía en ti, en tus talentos y las muchas ganas que tienes de llegar a donde quieras. Tú eres capaz de todo. Confía en ti. Números de suerte: 14, 5, 10.

LIBRA

(22 de sept. - 22 de oct.) Sexualmente estarás ahora muy activo. Las relaciones serán más intensas y se despiertan curiosidades y diferentes formas de experimentar el placer. Te beneficias de la buena fortuna de tu pareja o de tus socios. Si necesitas pedir un préstamo, te encuentras en muy buen momento para hacerlo. Números de suerte: 7, 5, 14.

ESCORPIÓN

(23 de oct. - 20 de nov.) Aprovecha este fin de semana para reorganizarte y rehacer tu vida, especialmente en todo lo que tenga que ver con finanzas y dinero. Pregúntate si estás ahorrando suficiente y no estás gastando en cosas que no te están dejando ningún beneficio o que en realidad no necesitas. Aquello por lo que has estado luchando comienza a dar sus frutos. Números de suerte: 9, 20, 22.

SAGITARIO

(21 de nov. - 20 de dic.) A pesar de las muchas responsabilidades, trabajo y obligaciones familiares, te sobrará tiempo en este fin de semana para disfrutar la compañía de tus buenas amistades. Hay mucha actividad social en tu entorno y tú querrás estar en todas partes. El amor sigue revoloteando alrededor de ti, prepárate para lo extraño e impredecible. Números de suerte: 7, 13, 20.

CAPRICORNIO

(21 de dic. - 18 de ene.) Lleva a cabo tus planes de viaje, no lo sigas dejando para después. Gustarás de mantenerte alejado del bullicio y querrás estar en paz. Buscas más bien complacer, ir con la corriente y no ser tú el que llame la atención. No repetirás errores de años anteriores al poner tu confianza en quien no la merece. Ten fe en que la vida te dará lo que necesitas. Números de suerte: 45, 8, 33.

ACUARIO

(19 de ene. - 17 de feb.) Tu encanto, tu magia personal y dulzura para ganar amigos y admiradores se exalta. Saca provecho de esto y ponte al descubierto. Hazte notar y ponte en vitrina. Busca ponerte en contacto con personas importantes e influyentes que puedan ayudarte para alcanzar tus metas. Nadie te limitará y nada entorpecerá tu desarrollo profesional. Números de suerte: 8, 32, 11.

PISCIS

(18 de feb. - 19 de marzo) Pon atención a todo lo que te rodea y aprende a discernir entre lo que tiene valor y lo que cuesta dinero. No botes dinero en objetos que no necesitas ni en personas que nada te agradecen. Te espera un fin de semana muy activo así que organízate con tiempo para que todo fluya en tu vida sin complicaciones. Números de suerte: 12, 6, 45.

Fuente: El Nuevo Herald