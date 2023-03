Horóscopo: ¿cómo hacer para salir con un chico Aries?

La astrología nos ayuda a desglosar los rasgos de la personalidad, las manías e, incluso los patrones a seguir en las citas para que todo vaya bien. Sin duda, puede ser divertido buscar el signo de tu pareja e informarte sobre cómo funciona el tuyo con el suyo. Porque sí, la compatibilidad de signos en el amor y el sexo puede ser clave. Así que si tu chico nació entre el 21 de marzo y el 19 de abril, estás de suerte, pero como sucede con cualquier signo, hay algunas cosas que debes tener en cuenta.

Lo básico sobre los Aries

Cumpleaños: Del 21 de marzo al 19 de abril.

Modalidad: Cardinal.

Elemento: Fuego.

Planeta regente: Marte.

Representado por: El carnero.

Palabras clave: Audaz, ambicioso, salvaje, excitante, enérgico, competitivo, curioso, impulsado, apasionado, juguetón, asertivo, competitivo, extra.

Canción de amor: “Love Game", de Lady Gaga.

Hombres famosos Aries: Lil Nas X, Paul Rudd, Chance the Rapper, David Oyelowo, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Pharrell Williams, Conan O’Brien, Eddie Murphy, Seth Rogen, Hayden Christensen, Robert Downey Jr., Big Sean.

¿Con qué signos es más compatible un chico Aries?

A los signos de fuego Leo y Sagitario les encantará el estilo de vida acelerado de Aries, su sano amor por la competición y su personalidad única. Al ser del mismo elemento, estos signos de fuego tienen una compatibilidad sin roces entre sí y es muy probable que se lleven bien. Aries se siente especialmente atraído por la naturaleza aventurera de Sagitario y el don dramático de Leo. Una pareja de dos signos de fuego nunca se aburre.

Aries también adora la curiosidad de Géminis y la excentricidad de Acuario. Los signos de aire y los signos de fuego se mezclan bien y son intensos (en el buen sentido..., a menos que los enfades). Por último, Aries se lleva muy bien con el diplomático Libra (son literalmente opuestos en el zodíaco). No tienen mucho en común, pero se sienten atraídos el uno por el otro. Y, por supuesto, ¿quién podría ser mejor pareja para un Aries que otro Aries?

¿Con qué signos es menos compatible un hombre Aries?

Aries está regido por Marte, probablemente el planeta más agresivo, así que sí, no se llevan bien con todo el mundo. En particular, Aries choca con el acuoso Cáncer. Es demasiado fácil que Aries hiera accidentalmente los sentimientos de este sensible cangrejito. Por otro lado, Aries y Capricornio pueden tener dificultades para congeniar. Capricornio tiene todo planeado y a Aries, esos planes le pueden parecer aburridos.

Dicho esto, tener signos solares incompatibles no significa que tu relación esté condenada al fracaso, sólo significa que tendréis que esforzaros un poco para conectar el uno con el otro. Además, la compatibilidad va mucho más allá del signo solar, así que si sus signos lunares u otras partes de sus cartas natales encajan bien, es posible que sean una pareja bendecida astrológicamente hablando.

Incluso si tu carta natal está llena de posiciones Capricornio, si te esfuerzas por comprender a tu pareja Aries -y viceversa- también puedes tener una relación estupenda. Y, para ser sinceras, la tensión astrológica a menudo puede conducir a la tensión sexual, así que hay mucho que decir sobre la "incompatibilidad".

El sexo con un chico Aries

Como signo de fuego, Aries es APASIONADO. No tiene ningún problema en tomar la iniciativa en el dormitorio, e incluso puede divertirse con un poco de juego de poder (después de todo, tiene un lado mandón). De hecho, Aries casi siempre está dispuesto a experimentar en el la cama. Son curiosos por naturaleza, y para ellos el sexo debe ser divertido por encima de todo. Siempre están sugiriendo nuevas posturas, juguetes y escenarios sexuales. Su vida sexual no tiene nada de aburrida. Como Sonic, aquel divertido personaje de videojuegos, Aries tiene que ir rápido, lo que significa que son expertos en rapiditos.

La cita perfecta con un chico Aries

Los Aries son activos por naturaleza. Lo que no significa que tengas que llevarles al gimnasio en la primera cita (aunque, en realidad, podrían estar dispuestos a ello). Sólo significa que "Netflix, mantita y tranquilidad" es un plan aburrido para ellos. Quieren hacer cosas. Puede ser cualquier cosa, desde ir a un bar nuevo hasta asistir a una clase de baile juntos o hacer paracaidismo. Le encanta hacer cosas nuevas. Así que adelante, empieza una lista en la aplicación Notas de tu smartphone con todas las ideas divertidas que se te ocurran, porque tu chico Aries no quiere hacer lo mismo dos veces.

Un hombre Aries en casa

Aries es de los que no permanecen mucho tiempo en un mismo sitio. Para ellos, su casa es simplemente un lugar donde dormir antes de salir. Por eso quieren que su casa sea cómoda, acogedora y desordenada. La única excepción: Puede que veas pruebas de las aficiones de Aries, aunque las hayan abandonado. ¿Esa clase de coctelería a la que asistieron? ¿Se apuntó a un equipo de hockey? Sí, es posible que veas un casco o una coctelera por ahí, porque Aries tiene mejores cosas que hacer con su fin de semana que ocuparse de su caja de "cosas para regalar".

Un hombre Aries en el trabajo

A Aries se le ocurren ideas brillantes para proyectos... pero puede que necesite un poco de ayuda para llevarlos a cabo. Son conocidos por sus ideas creativas y su espíritu emprendedor, y también son simplemente DIVERTIDOS. Son los que se disfrazan para Halloween, aunque nadie más lo haga. Los Aries también son mandones por naturaleza, así que si aún no son jefes, actúan como si lo fueran... o quizá prefieran trabajar por cuenta propia para no tener que rendir cuentas a nadie.

Un chico Aries con sus amigos

La naturaleza extrovertida de Aries le convierte en una persona muy popular. Sus amigos se inspiran con la cantidad de cosas que hacen cada semana, así que a Aries nunca le faltará un acompañante. Quiere mandar y, como signo de fuego que es, es exaltado por naturaleza.

El regalo ideal para un Aries

Para ser sinceros, es difícil elegir un regalo que a Aries no le guste. Son juguetones, curiosos y les encanta probar cosas nuevas, así que la única forma de equivocarse es comprarles algo que ya te hayan dicho que odian (quizás puede incluso que piensen que es gracioso). Tanto si se trata de un accesorio llamativo como de un pack de salsas picantes, Aries es todo audacia. No dejes de considerar la posibilidad de regalar una "experiencia" en lugar de algo físico, como un pase para todo el día al parque de atracciones o entradas para su concierto favorito.

Todo lo que tienes que saber sobre los hombres Acuario

Aries es el primer signo del zodíaco y de la estación primaveral, lo que se refleja en su personalidad. Es un pionero natural y le interesan todas las cosas nuevas, influido por su intrínseca curiosidad infantil y su creatividad. Aries siempre está listo para la aventura. Está siempre en movimiento y su optimismo natural es universalmente atractivo, sea cual sea tu signo.

Cuando te sientes deprimido, Aries es como una dosis extra de café expreso que te anima. Incluso en tus peores días, el fuego de Aries puede subirte el ánimo y darte un motivo para sonreír. Su signo está regido por Marte, el planeta de la afirmación y el ego, lo que le hace muy competitivo, y es muy probable que lo vea todo como un juego que hay que ganar. Por eso, cuando forma parte de tu equipo, hace todo lo posible para que te lleves el premio a casa.

Es una persona verdaderamente buena y con las mejores intenciones, y cuando estás con un Aries, es como estar con tu mejor amigo todo el tiempo. Hay un cierto elemento platónico en vuestra relación que compensa la típica falta de romanticismo, y aprenderás a disfrutar de la espontaneidad que ofrece. Sabe cómo utilizar su encanto para ganarse tu corazón, pero es un encanto de verdad, no necesita fingir. Puede ser un rompecorazones, por supuesto, pero nunca es a propósito, sólo le gusta divertirse, a veces pasando por alto el panorama general... por lo que puede resultar un poco ingenuo en algunas ocasiones.

Cuando hablamos de sexo, siempre está listo para la acción, y su ansiosa libido le proporciona una sensación eternamente ardiente que es casi imposible de extinguir. Eso, combinado con su alto nivel de energía y su deseo de complacer, le convierte en dinamita sexual. Incluso si te subes encima o asumes un papel dominante, él seguirá queriendo cierto grado de control y participación. La intensidad que experimentas con él en la calentura del momento merece la pena, y rara vez (o nunca) te deja con ganas de más.

Aries es el que te prepara el desayuno en la cama, te envía un enorme ramo de flores al trabajo y te regala notas de amor escritas a mano por puro capricho

A pesar de todas estas ardientes vibraciones, hay algunas desventajas. Al ser técnicamente el bebé del zodiaco, Aries es una persona claramente necesitada y muchas veces se comporta como un niño. No es egoísta, per se, pero requiere una cierta cantidad de mimos y necesita una pareja que esté a la altura del desafío, ya que él no va a parar de dar todo lo que tiene dentro de él. Las emociones de Aries pueden ser MUCHAS, lo que le lleva a hacer apasionadas declaraciones de amor, pero también a ser muy gruñón cuando las cosas no salen como él quiere. Se enfadará un rato, pero acabará casi tan rápido como empezó y las cosas volverán a la normalidad.

Sin embargo, cuando él quiere tratarte bien a cambio, todo supone un gran acontecimiento. El lema de Aries es "hazlo a lo grande o no lo hagas", así que cuando quiere hacer algo por ti, lo hace por todo lo alto. Su signo es el que te prepara el desayuno en la cama, te envía un enorme ramo de flores al trabajo y te regala notas de amor escritas a mano por puro capricho, sólo porque quiere. Es cierto que a veces se hace complicado aguantar su ritmo si no fuera por su corazón de oro, por lo que no mucha gente es capaz de aceptar el reto de tratar con un Aries.

Si buscas un signo que se acurruque contigo en la cama toda la mañana, que disfrute de un domingo tranquilo y sin prisas en el sofá o que muestre su lado sensible, no te enamores un Aries. Una relación con un Aries es como cuidar a un niño pequeño en los peores momentos, y enfrentarse al arquetipo del carnero es un gran dolor de cabeza. Pero si puedes soportar sus momentos bajos, los altos de la relación serán increíblemente gratificantes. Estar con un Aries es como tener tu propia fuente de la juventud: su curiosidad infantil promete llevarte a muchas aventuras, su afán por complacer es entrañable y adorable, ¡y está garantizado que tendréis grandes recuerdos juntos!

Fuente: Cosmopolitan