Horóscopo chino 2023: ¿Qué animal soy y cómo afecta a mi signo?

Conocé qué animal del horóscopo chino sos según tu año de nacimiento:

RATA (1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Los cinco primeros meses del año supondrán una invitación a la expansión vital, a desarrollar tus aficiones o tus pasiones, a vivir con intensidad y a realizarte plenamente. Un tiempo de ilusiones, que deberías aprovechar para invertir en ti o para crecer, pero también para crecer en habilidades o desarrollar tu creatividad. Es la ocasión para emprender o para crear empresa, pero también para vivir amores o emociones fuertes. De algún modo, la vida te empujará a ser algo más, a arriesgar o apostar por alguna línea expansiva.El resto del año será muy favorable para mejorar tu situación laboral y también todo cuanto concierne a la salud y calidad de vida. Buen periodo para reciclarte en tus conocimientos o prácticas.

BUEY (1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Los cinco primeros meses del año serán apropiados para trazar una nueva filosofía de vida en la intimidad, las relaciones familiares o todo cuanto tenga que ver con el hogar, bienes inmuebles o el lugar donde vivir. Busca la riqueza interior. Quizá esto venga a enturbiar tu talante sereno y aporte un poco de locura o novedades al hogar, con la posibilidad, incluso, de cambios de casa y, en algunos casos, hasta de ciudad o país. Así que tendrás que pensar en una nueva filosofía para tu estilo de vida. El resto del año será mucho más expansivo. Lo importante será cómo creces o desarrollas tu potencial, cómo te expresas y, en definitiva, cómo te realizas. Buena etapa para hacer cosas que te gusten, que te diviertan o te hagan sentir vivo.

TIGRE (1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Durante los cinco primeros meses del año, ábrete. Es tiempo de cambiar tus horizontes mentales, viajar, conocer gente y descubrir nuevos métodos o herramientas de comunicación. Es hora de descubrir nuevos lugares y de leer todo cuanto te rodea con otros ojos, donde la curiosidad y el conocimiento serán intensos. Aprovecha para aprender cosas nuevas y descubrir otros modos de negociación. De algún modo, es hora de redescubrir cosas que creías conocer o renovar opiniones. El resto del año, en cambio, deberías centrar las energías más hacia el interior, hacer una especie de repliegue para asimilar todo lo nuevo y, además, poder sentar nuevos principios para tu vida familiar y hogareña.

CONEJO (1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2024)

Los cinco primeros meses del año pueden ser determinantes para tu economía y también para el modo de administrar o sacar partido a tus recursos en general. Te conviene, además, tratar de precisar cuáles son las cosas que de verdad tienen valor para ti y en qué quieres adquirir más solidez. Cuando das el primer paso ya has empezado el camino. Busca la línea de menor resistencia y entrégate a lo que fervientemente deseas, sin dudas ni fisuras. La vida y la suerte te sonríen cuando desarrollas tus más profundas convicciones. El resto del año tendrás que salir a descubrir el mundo, a explorar. Es hora de descubrir nuevos lugares, nuevos intereses mentales o culturales, nuevas lecturas y, sobre todo, una nueva manera de comunicarte en general.

DRAGÓN (1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2025)

Los cinco primeros meses del año marcarán un tiempo de renovación, de nuevos comienzos o de un nuevo ciclo vital. Es hora de poner mucha fe e ilusión para saber hacia dónde y cómo dirigir tus naves. ¿Qué sería la vida si no se renovase? A ti, que te gusta ir directo al grano, esta nueva dosis de energía te sentará genial. El resto del año te tocará materializar las cosas que hayas perfilado previamente, especialmente en cuestiones económicas y todo cuanto esté relacionado con tus recursos a todos los niveles.

SERPIENTE (1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2026

Los cinco primeros meses del año invitan a repasar y pasar balance antes de dar paso al salto hacia adelante que llegará, especialmente, a partir de mayo. Una especie de retiro o momentos y lugares de soledad pueden ser aconsejables, tanto para tu condición física como anímica. Es cuestión de saber cerrar ciclos, etapas o procesos en cualquier ámbito para no quedarte atrapada en cuestiones crónicas ni en el pasado. Algo válido tanto para cuestiones materiales como emocionales. Buen periodo para la espiritualidad y para prestar atención a los sueños. No malgastes las energías. Si no cometes excesos, estás a punto de empezar una especie de primavera personal. Armoniza tus intenciones con tus fines. El resto del año será el momento de renovarte y confiar en ti, trazar nuevos horizontes o tener nuevas miras. Surgirán oportunidades para emprender nuevos vuelos, pero tendrás que acertar en qué centrar tus intereses y tus energías.

CABALLO (1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2028)

Los cinco primeros meses del año aún serán de interés para mejorar o renovar tus relaciones personales, especialmente para hacer nuevos amigos, participar en tareas comunes y realizar nuevos objetivos. Más que pensar en ti, es hora de repensar tu función social, tu capacidad de cooperación, tu influencia en los demás, incluso en qué puedes aportar al mundo. Tiempo de tareas culturales o actividades que invitan a la expansión, en las que pueden ser claves los grandes viajes y las personas y ambientes de los que te rodees. Elige bien. El resto del año te convendría una etapa de reflexión. Es momento de hacer balance de lo que hayas hecho hasta ahora. Te conviene reflexionar y aprender de lo que has vivido últimamente para evitar ciertos errores.

CABRA (1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2028)

Los cinco primeros meses del año tendrías que aprovechar para dar ese salto profesional y en tus relaciones sociales al que el destino viene invitándote últimamente. Buena etapa para trazar nuevos horizontes, donde los viajes o los idiomas podrían ser decisivos. Piensa en tu vocación, en el camino que te gustaría seguir para crecer. Es momento de elevar tus aspiraciones, pero también de dar la talla. Hora de elegir un nuevo rumbo o un nuevo desafío para tu crecimiento profesional o en tu función ante el mundo. De algún modo, también es cuestión de asumir cómo quieres que se te reconozca y emprender ese camino para lograrlo. El resto del año, en cambio, habrá que estar más en consonancia con los demás, especialmente con amigos o grupos con los que poder perseguir fines comunes.

MONO ( 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2029)

Los cinco primeros meses del año será bueno que viajes, escribas y tengas amplias miras. Será una buena etapa para tu crecimiento cultural o intelectual y espiritual. Tu escala de valores puede mejorar mucho y encontrarte con personas, situaciones o lugares que eleven te ayuden a ser mejor en todos los sentidos. Una etapa fascinante para tu espíritu, siempre interesado en conocer los puntos de vista ajenos y con esa mentalidad abierta y vanguardista que tienes. El resto del año, además, se presentarán oportunidades para mejorar profesionalmente, así como para dar un salto también en tu imagen o relaciones sociales. Será un cambio de ciclo en el que debes guiarte por la confianza y la ilusión. Elige un camino y síguelo.

GALLO ( 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Los cinco primeros meses del año convendrá mirar con lupa todo lo que concierne a recursos compartidos, ya sean materiales o emocionales, respecto a tu pareja, socios, bancos, etc. Además, mira hacia dentro y, sin distraerte con cosas externas, trata de limpiar zonas oscuras y dar luz a tu alma. Una etapa muy apropiada para efectuar procesos de catarsis, de una especie de muerte simbólica para la posterior regeneración, que puede ser muy sanadora. El resto del año, en cambio, será formidable para hacer grandes viajes, conocer nuevos lugares o para estudios y exámenes. Buena etapa para leer y escribir. Tiempo de crecer intelectual y espiritualmente y de desarrollar nuevos proyectos.

PERRO ( 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Los cinco primeros meses del año será necesario prestar atención a tus relaciones personales más estrechas, como pareja, socios, etc. Muchas cosas pueden cambiar en este sentido, puesto que entras en un nuevo ciclo que será prometedor y en el que pueden salir nuevas y grandes relaciones, acuerdos o contratos. Sin embargo, ese nuevo ciclo también puede estar motivado por un cambio de estatus en tus relaciones, donde los temas legales o jurídicos tengan su importancia. El resto del año puede haber una gran revolución financiera y en tus presupuestos. Deberás poner al día todo cuanto atañe a recursos compartidos, tanto en plan privado como respecto a bancos, seguros, hacienda, etc. Trata de tener todos tus papeles en regla.

CERDO ( 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Los cinco primeros meses del año pueden estar dominados por interesantes cambios en el ámbito laboral y de la salud, que te brindarán oportunidades para mejorar tu situación e incluso para tener mayor calidad de vida. Últimamente ya venías sintiendo esa necesidad de marcar una nueva filosofía en estos ámbitos, de dar pasos en esa nueva dirección que ahora se manifestará con plenitud. Aprovecha para diseñar no solo objetivos, sino sistemas, es hora de sistematizar todo lo que puedas. El resto del año, en cambio, será clave para tus relaciones personales, especialmente de pareja o actos sociales para fomentar vínculos con intereses comunes. Buena etapa para hallar gente afín, firmar contratos o participar en asociaciones. Te conviene estar abierto a sugerencias, ofertas, etc.

Fuentes: con información de Hola!