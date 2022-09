Entre flechazos y rupturas, tus predicciones según el tarot

Carta: La templanza.

Mensaje: “La templanza te invita a encontrar un equilibrio entre tu vida laboral y personal. Necesitas una sanación. Busca el balance. Esta carta te dice calma, sana, date tiempo. Buen momento para tener esa charla que quedó pendiente. Debes abrir para que llegue lo nuevo.”

Tauro

Carta: La torre.

Mensaje: “Ya estás acostumbrado a Urano, seguro lo que tenías planeado nada saldrá de esa manera. Eso no significa que salga mal. Debes amigarte a los cambios de último momento, es tiempo de flexibilizarte y aprovechar los cambios de planes. También es una carta de liberación ”.

Géminis

Carta: La muerte.

Mensaje: “Marte visita tu signo y tú sabes que hay cosas que debes cambiar, que debes hacer. Puede que estés con muchas ideas dando vueltas en tu cabeza. Esta carta te invita a parar un poco, a que te tomes un tiempo. Está bueno moverse pero también está bueno parar, detenerse y ser consciente del proceso que estás pasando. Registra lo que te está pasando”.

Cáncer

Carta: El Papa.

Mensaje: Debes conectar con tus miedos, con las cosas más profundas que tienes guardadas. El Papa te invita a que inicies un proceso de sanación, una terapia. Hay algo que debes sanar. Es momento de empezar a trabajarlo y sacar eso que te sucede para afuera. No te metas tan adentro. Tal vez te ayude hablar con alguien”.

Leo

Carta: El mago.

Mensaje: “Seguramente estás con muchos proyectos, ideas en tu cabeza. Este es un buen momento para iniciar, para poner cosas en marcha. La Luna Nueva nos invita a sembrar ‘semillas’ de esos proyectos y deseos que tenemos. Debes hacerlo y confiar en tu creatividad. Aprovecha este momento y concreta esos planes”.

Virgo

Carta: El Sol.

Mensaje: “Momento de mucha energía, te invita a que conectes con tu esencia, con tu identidad. ¿Qué cosas te identifican Virgo? ¿Cómo te defines? Debes mostrarte tal cual eres, es momento de brillar”.

Libra

Carta: Nueve de oros

Mensaje: “Es un arcano menor, en cierto punto parecido a la emperatriz. Es tiempo de disfruta, trata de conectar con aquello que te divierte, con lo que te hace bien. Buen momento de conectar con la naturaleza”.

Escorpio

Carta: El emperador.

Mensaje: “Es momento de aclarar qué es lo que quieres y lo que no. Cuáles serán tus prioridades, qué es lo que vale la pena. Es tiempo de replanteo y renegociación. Aplica para cuestiones personales y también para tu vínculo con los otros”.

Sagitario

Carta: El juicio.

Mensaje: “Esta carta te invita a despertar, puede que estés un poco dormido. Es tiempo de activar, debes hacer todo lo que vienes postergando. Es momento de desempolvar del cajón tus proyectos y ponerlos a trabajar. No esperes a que llegue un momento mejor. Es ahora”.

Capricornio

Carta: El carro.

Mensaje: “Debes activar, tal vez la Luna Nueva en Virgo para Capricornio es muy fuerte. Aprovecha esta energía, dale para adelante, con todo. A veces Capricornio puede que en este afán se lleve puesto algo. Debes moderar esa fuerza, mira lo que sucede a tu alrededor. Si los demás quieren subir a tu carro o debes hacer el viaje solo. No todos quieren lo mismo que tú”.

Acuario

Carta: La estrella.

Mensaje: “Es una carta muy acuariana. Confía, aprovecha la Luna Nueva para conectar con tu parte creativa, con tus dones, para mostrarte tal cual eres. Hay mucho talento y energía. Confía y ve para adelante con tus proyectos. No tengas miedo de ponerle ese toque original, no pienses que no va a encajar. Todo lo contrario, eso será lo que te ayude a destacarte”.

Piscis

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Tienes que hacer un cierre en tu vida, deja de dar vueltas, de tratar de encontrarle una explicación a todo. Deja de evadir ciertas cosas. Debes animarte y darle un cierre a eso, tal vez no sea definitivo. Es momento de tomar decisiones. Hasta que no cierres ese ciclo será difícil que se abra algo nuevo”.