El Mercedario, un poroto: agosto, cuesta arriba para estos signos

Leo

Podrías pensar que debido a que la mayor parte de este mes se pasa en la temporada de tu signo, lo pasarías mejor, pero lo único que realmente te trae agosto es este sentimiento de querer algo que no puedes tener.

Este podría ser el deseo de más vida, más amor o más dinero.

Es como si la temporada de Leo te empujara a un tipo de autorreflexión que realmente no te interesa. No quieres mirar hacia adentro, quieres divertirte, llamar la atención y probar cosas nuevas.

Tendrás todo eso, pero serás atraído por ciertos tránsitos que pueden tener un efecto negativo en ti, uno de esos tránsitos es la luna llena en Acuario.

De todos los eventos que sucederán este mes, hay algo en este tránsito de Acuario que te hace sentir privado. Y cuando te sientes privado, empiezas a arremeter; haces que otros sientan tu dolor, y eso derriba a todos.

Es posible que desee practicar la discreción durante este tiempo; no asumas que todos en tu vida son tu saco de boxeo porque no lo son. Sé agradecido por lo que tienes y deja de pensar en todo lo que crees que no tienes.

Capricornio

Justo en el corazón de agosto, entrarás en contacto con Marte en Tauro en trígono con Plutón en Capricornio. Este es el tránsito que define tu mes, personalmente, y está aquí para mostrarte exactamente lo que no puedes hacer.

Si bien nadie en la Tierra quiere que le digan lo que no puede hacer, podrá experimentar esto de primera mano. Y se sentirá muy personal. Está muy acostumbrado a salirse con la suya, especialmente en el lugar de trabajo y en las finanzas; sabes cómo llevar tu vida y rara vez aceptas consejos.

August te hará comer tus propias palabras, ya que gran parte de lo que crees será desafiado. Y, a medida que experimente los primeros días de Urano retrógrado, querrá volver a desafiar a todos; ¡No tolerarás este comportamiento!

Incluso mientras caminas por Mercurio en Libra, aún no podrás sentirte en paz, pero podría ayudar un poco. Sol en Virgo solo consolida tu opinión; usted no puede ser sacudido o movido de su postura. Esto crea dificultad en todas las relaciones.

Acuario

Puede que entres en agosto con una sonrisa en la cara, pero hay alguien que piensa que esa sonrisa es pura arrogancia y desea derribarte. No te sorprendas si alguien te llama mocoso malcriado este mes. Lo que es peor, es que podrías ser solo uno, Acuario.

Te has salido con la tuya en tantas cosas, y aunque podrías llamarlo la suerte del rebelde, para otros simplemente te presentas como un snob privilegiado, y a medida que nos acercamos a Urano para retrogradar el 24, tú, personalmente, podrías obtener una vislumbrar cómo te perciben los demás.

No se trata de 'a quién le importa lo que piensen', se trata de tener que mirarte a ti mismo, a pesar de lo que piensen los demás. A medida que se acerque a la temporada de Virgo, deberá mirarse a sí mismo como nunca antes; August te pone cara a cara contigo mismo en el espejo cósmico, y lo que verás es alguien que está tan desconectado de la realidad que te verás obligado a cambiar. ¿La parte buena? El cambio es bueno. Déjalo ser. Haz que suceda.

Fuente: Terra