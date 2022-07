El maestro del engaño: ¿cuál es este signo del zodíaco?

sdfsdf.jpg El engaño, lo que más le duele a las personas. Ojo con dos signos.

Y quien ocupa el primer lugar es Aries. Sí, ellos andan con prisa todo el tiempo, y esto los lleva a decir y hacer cosas sin pensar. No analizan las cosas y se dejan llevar por emociones. Ellos no se tomarán el tiempo para ver si las acciones son verdaderas pero ten cuidado, no se deja engañar. Lo peor es que considera a la honestidad como algo muy importante en la persona.

Acuario, también va en el podio. No fuerzan a la intimidad en las personas y no les gusta sentir cosas fácilmente por alguien más. Eso hace que empiecen a mentir y no reconozcan las señales de advertencia que el otro les hace. Ellos siempre están ocupados y no les gusta fallar en conexiones con familiares, conocidos o parejas.