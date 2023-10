Eclipse solar de octubre: ¿cómo afectó a cada signo del zodiaco?

Por un lado, los parciales, que suceden cuando solo queda cubierto una parte del sol por la luna y dejan entrever una parte de la luminosidad. Por otro lado, el total, que se establece cuando el sol queda absolutamente tapado por el satélite natural, visibilizando un anillo de fuego a su alrededor. En esta oportunidad, se desarrollará el de tipo completo y con la llegada del mismo vendrá una renovación de energías, que afectará a varios signos del zodíaco.

Según la astrología, las vibras de este tipo de fenómenos repercute tanto en el comportamiento de las personas como en su manera de subsistir en el mundo. Estos son los signos que saldrán peor parados del evento:

Aries:

Las personas nacidas bajo este signo se verán afectados por el evento astronómico del año, debido a su personalidad de liderazgo, impulsividad y poder de iniciativa. Durante el fenómeno, los arianos deberán prestar suma atención a los vínculos sentimentales que tienen en su vida y que los rodean.

Esta jornada será ideal para que ellos puedan poner fin a las relaciones que no les hacen bien y a aquellos vínculos que no agregan valor a sus vidas. Será un momento para que introspeccionen y saquen para afuera sus negatividades que no los dejan avanzar. No dejen que nada les afecte, ya que estarán bastante sensibles.

Tauro:

Las personas nacidas bajo este signo se verán perjudicados por el eclipse solar porque se vienen nuevas transformaciones a su vida, para las que probablemente no estén preparados. Deberán utilizar sus virtudes para afrontar cualquier circunstancia u obstáculo que les aparezca en el camino.

Son individuos muy perseverantes, pacientes y leales, por lo que tienen que hacer uso de esas características para salir adelante. Así, tendrán que prestar suma atención y estar alerta a las cosas que suceden a su alrededor, para que puedan tomar de la manera más amena los nuevos enfoques que llegarán.

Libra:

Las personas nacidas bajo este signo saldrán afectadas por la renovación de vibras del próximo evento astronómico debido a que les costará afrontar los cambio. Los libra, son individuos amables, sociales y diplomáticos, pero a veces esas virtudes les pueden jugar en contra y hacer que todo lo bueno se desvanezca en un segundo.

Notarán que la energía de este suceso les traerá una serie de transformaciones en su manera de reflexionar y en la perspectiva que tienen acerca del mundo, por lo que se les recomienda tomarlo con la mayor tranquilidad posible para que nuevas oportunidades lleguen y se concreten aquellos deseos que anhelaban en el pasado.

Escorpio:

Las personas nacidas bajo este signo se verán perjudicadas por el eclipse solar, ya que sentirán que no pueden sobrellevar algunas circunstancias negativas que aparecerán en su vida. Durante este evento descubrirán algunos secretos del pasado que les hicieron daño y sentirán que sus defensas bajarán.

Se les aconseja utilizar sus virtudes más poderosas para salir adelante de esos desprovistos que aparecieron en su camino. Son individuos caracterizados por la pasión, la intensidad, la determinación y la profundidad emocional, hagan uso de esas fortalezas como escudo y lograrán salir adelante. Tomen todo esto como señal de crecimiento y madurez.