Decime qué signo y te diré cuál es tu vibra 

A veces no somos conscientes de las energías que tienen los demás y nosotros mismos, pero todos nos destacamos por algo, y transmitimos con mayor o menor facilidad. Si querés saber cuál es la vibra que transmites según tu signo del zodiaco, solo tienes que seguir leyendo para descubrirlo:

ARIES

Si eres signo Aries, eres ardiente, no tienes ningún tipo de censura, siempre vives la viva como hay que vivirla, es decir, al máximo y es por eso por lo que das una vibra aventurera y divertida que todo el mundo quiere experimentar. Eres súper impulsivo y gracias a ello siempre cumples todas tus fantasías porque no te cortas ni un pelo en luchar por conseguir hacer tus deseos realidad. Aries, eres único entre miles, así que, puedes sentirte muy orgulloso de esas vibras tan guays que das.

TAURO

Si eres signo Tauro, de primeras las vibras que das pueden ser algo negativas, pero es porque te gusta hacer las cosas bien y a veces pecas un poco de mandón. Eres cabezota, te encanta llevar la razón y haces todo lo posible por llevar tus ideas a cabo. Eres súper trabajador y no paras ni un solo segundo hasta que tienes todos tus objetivos en tus manos. Das unas vibras motivadoras porque todos los que están cerca de ti se siente súper motivados a la hora de cumplir todos sus sueños.

GÉMINIS

Si eres signo Géminis, eres una mariposa social, te encanta relacionarte con todo el mundo y aprender de todas las experiencias que ha vivido la gente de tu alrededor. Transmites dos tipos de vibras, la mala es que transmites vibras desconfiadas porque a veces puede parecer que tengas dos caras por el simple hecho de que sabes adaptarte muy bien a distintas situaciones y la otra vibra que das es súper energética porque nunca te das por vencido, siempre estás dándolo todo y eso es admirable.

Cáncer

Las vibras que transmites por tu signo son sensibles y llenas de ternura. Ese lado protector tuyo que siempre anda preocupándose de los demás hace que seas una persona bastante querida. Todas las personas que están a tu alrededor saben valorar tu presencia y admiten que esas vibras que das les ayuda a estar en paz con ellos mismos. Cáncer, siéntete orgulloso de ser quien eres porque no todo el mundo tiene el privilegio de poder decir que da buenas vibras.

LEO

Si eres signo Leo, deseas tener lo mejor y te encanta sentirte admirado por todas las personas que tienes a tu alrededor. Las vibras que das son de seguridad absoluta, todos los que están a tu alrededor se contagian de esas vibras tan potentes y fuertes que das. Has venido a este mundo para ponerlo patas arriba y comértelo. Te encanta la sensación de ser tan poderoso, pero recuerda que solo tienes el privilegio de serlo. Leo, eres puro fuego y eso se nota en cada vibra que das.VIRGO

Virgo

Eres una persona súper perfeccionista y ordenada y es por eso por lo que las vibras que das son de perfección. Todo lo que haces, lo haces bien, no hay nada en esta vida que no domines y si hay algo que se te escapa de las manos, te pones a tope a estudiar sobre ello para poder tenerlo controlado. Eres una persona súper inteligente, eso se nota a kilómetros de distancia y no hay nada en este mundo que te pare los pies. Tú siempre consigues lo que te propones.

LIBRA

Si eres signo Libra, puedes tener la mala reputación de ser una persona indecisa, pero en realidad lo único que quieres en tu vida es un poco de equilibrio. Eres una persona bondadosa, agradable y generosa por lo que las vibras que das son solo buenas y súper positivas. Siempre tienes el consejo perfecto para todo el mundo. Te encanta escuchar y ponerte en el lugar de los demás, cosa que muy pocas personas logran hacer a lo largo de su vida, así que, siéntete orgulloso.

ESCORPIO

Si eres signo Escorpio, eres conocido por ser un poco más intenso de lo normal, pero la verdad es que eso te importa poco. Eres una persona súper apasionada que vive las cosas como se tiene que vivirlas, es decir, al máximo. Las vibras que das son pasionales e intensas de eso no hay ninguna duda. Lo mejor de ello es que ayudas a los demás a vivir las cosas de una manera que nunca antes se habían planteado. Una manera única de descubrir con pasión lo que hay en el interior de cada uno.

SAGITARIO

Si eres signo Sagitario, eres una persona generosa, amable y súper divertida. Siempre estás con una sonrisa en la cara y gracias a ello alegras el día a todo aquel que se cruce en tu camino. Transmites una vibras súper positivas y confiables, todo el mundo te cuenta sus secretos porque les das la confianza que necesitan para hacerlo. Eres sincero, siempre vas con la verdad por delante y es por eso por lo que todo el mundo cuenta contigo para hablar de sus cosas porque saben que siempre les vas a decir lo que piensas.

CAPRICORNIO

Si eres signo Capricornio, eres una persona súper trabajadora, siempre estás luchando por cumplir todos tus objetivos. Es por eso por lo que las vibras que das son motivadoras. Eres la persona que motiva a los demás a perseguir sus metas y sueños y no rendirse nunca. Eres el claro ejemplo de que trabajando duro todo se consigue. Las cosas no caen del cielo y por eso tú siempre has tenido claro lo que tienes que hacer para tener todo lo que tienes hoy en día.

ACUARIO

Si eres signo Acuario, eres un alma libre, siempre haces lo que te da la gana sin dar ningún tipo de explicación a nadie. Es por eso por lo que las vibras que das son súper liberadoras e independientes. Invitas a todos los que te rodean a que sea libre en todo momento y hagan de su vida algo inolvidable. Eres una persona súper inteligente y no has dejado que nadie te diga lo que tienes que hacer o dejar de hacer y es por eso por lo que tú no lo haces con nadie. Hay que ser libres en esta vida, y tú, Acuario, lo tienes súper claro.

PISCIS

Piscis, eres una persona súper soñadora, siempre estás en tu propio mundo, pero no hay nada de malo en ello. Transmites una vibras súper creativas, incitas a todo el mundo a que cree su propio espacio para evadirse de la sociedad que nos rodea. Tú recurres a tu mundo para permitirte ser tú mismo sin la necesidad de sentirte juzgado 24/7. Piscis, eres especial, transmites una vibras súper generosas y tienes que quedarte con eso, lo demás siempre está de más.