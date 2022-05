Decime qué signo sos y te diré cuál es tu don sobrenatural

MANEJAR EL FUEGO

Uff, madre mía la que se puede liar como esto sea verdad. Si de verdad tuvieras la oportunidad de lanzar fuego sobre TODO lo que está en tu punto de mira, el caos sería REAL. Cuando hablamos de ti, se nos viene a la cabeza el color rojo fuego, rojo pasión o rojo llama vibrante. Nadie puede manejar tu fuego, nadie más tú y a veces ni tú mismo puedes. Por eso eres el primero del zodiaco, el más valiente y el más guerrero.

TAURO

CONTROLAR EL TIEMPO

Te encantaría poder viajar en el tiempo, así tendrías más control sobre tu vida y sobre todo lo que tengas en mente. Sería tu poder sobrenatural ideal porque así podrías administrar mucho mejor todo lo que tienes que hacer. Con el poder de controlar el tiempo irías al pasado para solventar muchos asuntos pendientes y para cerrar más de un capítulo de tu vida que aún te persigue. Eso, y también irías a esos momentos tan bonitos que todavía recuerdas.

GÉMINIS

SER UN CAMALEÓN

Si fueras un auténtico camaleón tendrías la oportunidad de moverte a la velocidad de la luz. Y si tuvieras la oportunidad de moverte a la velocidad de la luz, serías imparable y te pasarías todo el día de aquí para allá. También hay que tener en cuenta un dato muy placentero para ti: podrías cambiar constantemente. Rápido, sin tener que pedir ayuda a nadie y siendo lo que te dé la gana ser. Serías más libre que nunca y eso es tan bueno para ti.

CÁNCER

LA SANACIÓN

Te encantaría tener la cura para todos los males. Te encantaría también tener la oportunidad de poder sanar a gente que no pasa por buenos momentos. Para ti, sería oro puro tener este tipo de don sobrenatural porque eres una persona muy humilde y muy generosa. Tienes la suerte de sentir las emociones de las personas que te rodean, ese don es oro puro, y el poder de la sanación es todo lo que necesitas para sentirte más orgulloso de ti mismo.

LEO

EL PODER DE BRILLAR

Que eres un auténtico diamante ya lo sabes, Leo, pero que puedes ayudar mucha gente por ser así no lo tenías tan claro. Mira Leo, el poder de brillar en la oscuridad es un don sobrenatural muy bonito. Tu corazón fogoso y pasional es ideal para ser el líder de cualquier habitación, porque tu energía ilumina de verdad. Al final todo el mundo acude al calor de tu luz. Ya solo el poder entrar en una habituación e inundar el ambiente de energía positiva es tan bueno.

VIRGO

EL PODER DE LA ADIVINACIÓN

Si tuvieras el poder de la adivinación, serías imparable, Virgo. De hecho, normalmente ya consigues descubrir siempre la verdad de cualquier asunto, pues imagina si tuvieras el poder absoluto. Para ti la honestidad es algo muy importante y detectas muy rápido cuando alguien no lo está siendo contigo. No soportas la mentira, eres una persona amante de la sinceridad. Si quieres descubrir algo, simplemente lo haces. Sí o sí, no te permites fallar en ese sentido.

LIBRA

TELEQUINESIS

Te encanta saber cómo funcionan las mentes de las personas que te rodean. Contigo pasa una cosa muy curiosa Libra: en realidad sientes que la telequinesis puede ser tu verdadero poder sobrenatural en la vida real. Has tenido momentos de verdadero asombro porque de verdad has logrado adivinar o conectar con personas a través de la mente. Más de una vez te has quedado de piedra por la calidad de las conexiones que has tenido últimamente. Ver para creer.

ESCORPIO

CLARIVIDENCIA

Este poder sobrenatural conlleva una gran responsabilidad y lo sabes. Mira Escorpio, si ya eres un signo muy temido por todo el mundo de manera normal, imagina el pánico que puedes desatar si tuvieras el poder de la clarividencia. Podrías captar información en cada momento y justo la información que necesitas. Así tendrías la oportunidad de desenmascarar a muchos mentirosos a los que tienes en mente y de captar mensajes ocultos que nadie más podría descubrir. Serías totalmente imparable, Escorpio, una auténtica máquina de descubrir verdades.

SAGITARIO

PODER VOLAR SOBRE LAS NUBES

Si pudieras volar, serías la persona más feliz de todo el universo. Sería tu poder sobrenatural ideal porque así serías más libre que nunca. Te encanta la idea de poder viajar sobre las nubes, te parece un regalo más que un don. No perderías el tiempo y viajarías donde más quisieras. Si pudieras volar sobre las nubes sería imparable, no tendrías intención de volver a tu hogar por bastante tiempo. Ya solo pensar en la idea de poder tocar las estrellas con tus dedos y lloras de la felicidad.

CAPRICORNIO

SER INVISIBLE

Este poder te daría la oportunidad de ir donde quieras con total libertad y te gusta mucho esa idea. Así no tendrías que dar explicaciones de donde estás o de dónde vas a ir. Tendrías la seguridad de que nadie va a jugar contigo y de que nada te podría hacer daño. Siendo invisible irías a varios lugares en los que aún te quedan cuentas pendientes. Podías observar con detenimiento algunos comportamientos y aclarar dudas que aún tienes.

ACUARIO

CONTROLAR MENTES

Uff, qué peligro tendrías si pudieras controlar la mente de verdad. Una mente creativa como la tuya tendría muy buenas ideas. Lo primero que harías sería abrir la mente de todo el mundo. Te encantaría tirar a la basura algunos candados, ideas retrógradas, espacios negativos y más cosas que no te gustan y que mucha de tu gente tiene en su mente. Harías una limpieza de mentes ESPECTACULAR, para que la gente avance en la vida con libertad.

PISCIS

EL PODER DE HACER VIAJES ASTRALES

Si tuvieras la oportunidad de hacer eso, apaga y vámonos porque ya serías el signo más peligroso de todo el zodiaco. Si ya eres una persona muy intuitiva desde la cuna, imagínate a ti yendo donde te dé la gana y resolviendo mil dudas. Imagina poder volver a ese momento para hacer las cosas de otra manera. O imagina la idea de poder viajar al lado de esa persona, justo en el momento que más te necesita. Con este poder harías maravillas.