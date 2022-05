Cuáles son los ex más tóxicos, según la astrología

Escorpio

Escorpio como ex puede ser peligroso, depende de cómo terminaron las cosas, pero créeme cuando te digo que no se queda de brazos cruzados. Tiene un lado impulsivo que lo lleva a cometer tonterías de las que después se arrepiente, no tomes a la ligera sus locuras. Es muy duro cuando quiere herir al otro, no se toca el corazón y te dará un poco de tu propia medicina.

Géminis

Si alguien es la prueba de que un ex puede ser muy loco, sin duda, es Géminis. Hay veces en las que siente que su mundo se desmorona y lo único que quiere es que el otro sienta un poquito de su dolor. No es de los que ruega, pero no olvida tus puntos débiles, si haces que pierda la cabeza te va a responder de la peor manera. Lo que más detesta del otro es la deslealtad, no juegues con eso.

Leo

Lo que sucede con Leo es que su orgullo no conoce fin, cuando una idea se le mete en la cabeza se empeña hasta lograrla y no se le da muy fácil dejar ir a las personas que ama. No tienes que preocuparte, no es alguien que te hará daño, pero no esperes que calle lo que siente. Si todavía está enamorado de ti, te lo dirá, pero jamás va a perder su dignidad, no te equivoques. Si no ve respuesta, se marchará aunque le duela.

Virgo

Quizás te sorprende verlo en los primeros sitios, porque es un signo muy civilizado, no pierde la cordura por cualquiera. Además, es un maestro cuando se trata de controlar sus emociones. Sin embargo, tiene un lado explosivo y cuando los recuerdos sacuden su mente es capaz de volver a tu vida sólo para decirte todas esas cosas que se calló. Lo que quiere es soltar por completo.

Piscis

Digamos que Piscis y el drama no tienen tan mala relación. Sin embargo, eso no significa que vaya por la vida armando escenas y menos a su ex. Si siente que hay alguna espina que sigue presente, te va a buscar, pero para cerrar el ciclo de una manera bonita. No es el tipo de persona que se queda a gusto con la amargura. Quiere liberarse de todo de una vez por todas.