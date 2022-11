Balance del 2022: de qué se arrepiente cada signo del zodíaco

ARIES

Aries, te arrepientes haber dejado de hablar con una persona que en su momento significó mucho para ti, pero en el fondo sabes que es lo mejor que podías hacer. Este año has puesto punto final a muchas relaciones tóxicas que no te hacían nada bueno. Te has dado cuenta de quien está tanto en las buenas como en las malas y es con eso con lo que te debes quedar. No te arrepientas de algo que has hecho por tu propio bien.

TAURO

Tauro, siempre te has preocupado mucho por tu economía, pero sientes que este año has gastado más de la cuenta, sobre todo, en cosas que no necesitabas. Te arrepientes de haber malgastado tu dinero, pero Tauro, piensa que si te lo has gastado es porque lo has disfrutado. Eso sí, ponte las pilas si no quieres seguir sintiéndote mal y empieza a ahorrar un poco para así eliminar ese sentimiento de culpa que tienes en tu interior.

GÉMINIS

Géminis, este año te has dado cuenta de muchas cosas, pero la más importante de todas es que has dedicado mucha parte de tu vida a una persona que no te trataba con respeto. Te arrepientes de no haber abierto los ojos antes y haberte deshecho de la compañía de esa persona lo antes posible, pero Géminis, las cosas pasan por algo, así que, no te atormentes por ello y aprende de los errores. No vuelvas a sacrificar partes de tu vida por personas que no te merecen.

CÁNCER

Cáncer, este 2022 ha sido y sigue siendo como una montaña rusa, pero por fin parece que estás llegando al final de la atracción. Te arrepientes de no haberte bajado antes porque sabes perfectamente que lo podías haber hecho, pero no querías dejar a nadie en el vagón. Cáncer, lo importante es que te has dado cuenta a tiempo y puedes poner remedio a todas esas mierd*s que están pasando por tu cabeza. Es hora de curar y sanar.

LEO

Leo, sientes que tus seres queridos están hasta el moño de ti y la verdad es que te arrepientes de no decirles más a menudo lo mucho que les quieres. Este año has estado tan centrado en ti y en llamar la atención de personas que no te merecen que te has olvidado de lo más importante, es decir, expresar tus sentimientos. No dejes que nada ni nadie te bloquee y desvié de lo más importante que tienes en esta vida que son tus seres queridos.

VIRGO

Virgo, este año te has dado cuenta de algo muy importante y es que muchas veces el poner todos tus esfuerzos en algo no te va a traer siempre cosas buenas. Te arrepientes de haberte involucrado por completo en un proyecto y haberlo dado todo para que nadie mueva un dedo. Estás harto de ser tú el que tiene que tirar siempre del carro. Ponle freno a esas personas que lo único que hacen es chuparte la energía. Es hora de que te mimes un poco.

LIBRA

Libra, por norma general eres amable y no sueles jugar con los sentimientos de nadie, pero es verdad que esté año has jugado a no ser demasiado claro y eso ha hecho que algunas personas se hagan ilusiones. Te arrepientes de no haber sido un poco más claro cuando coqueteabas porque inconscientemente has hecho daño a alguien y tú no eres así. No te preocupes en exceso porque pronto encontrarás la forma de recompensar a esa persona, tú siempre lo haces.

ESCORPIO

Escorpio, este 2022 ha sido una auténtica pasada en todos lo sentidos. Todos tus proyectos han ido sobre ruedas, tu familia está mejor que nunca y estás rodeado de los mejores amigos del mundo, pero te arrepientes de una cosa y es de haber perdido la oportunidad de haber tenido algo con alguien muy especial. Has dejado pasar la oportunidad de vivir una experiencia única por el hecho de estar centrado en todo lo anterior, pero Escorpio, no te martirices por ello.

SAGITARIO

Sagitario, si hay algo de lo que te arrepientas este año es de haberte pasado demasiadas horas en la cama, es decir, durmiendo. Sabes que la vida son dos días y tienes que vivirla al máximo, pero no te arrepientas de descansar porque tu cuerpo y tu mente también necesitan eso de vez en cuando. Quítate todos esos pájaros de la cabeza porque este año ha ido todo sobre ruedas, no dejes que nadie te haga creer lo contrario.

CAPRICORNIO

Capricornio, este año has trabajado como nadie, has puesto todos tus esfuerzos en el trabajo y eso te ha dado muchas recompensas, pero también muchos quebraderos de cabeza. Si hay algo de lo que te arrepientes es que no te has dado nada de tiempo a ti mismo, pero lo importante es que te has dado cuenta y estás empezando a ponerle remedio. Es hora de que te mimes y no dejes de hacerlo nunca porque al final las cosas te pasan factura.

ACUARIO

Acuario, eres una persona muy especial, eres único entre miles y tú lo sabes. Este año te has esforzado un poco más por encajar en la sociedad y la verdad es que lo has conseguido, pero te has olvidado de luchar por cumplir tus sueños y es algo de lo que te arrepientes por completo. Este 2022 no has tenido tiempo ni para respirar, pero es verdad que hay muchas cosas que han salido bien, así que, aunque sientas que no has luchado, si lo has hecho, deja de martirizarte.

PISCIS

Piscis, eres una persona muy sensible, pero no todo el mundo lo entiende. Te refugias demasiado en tu hogar y no está mal, pero te arrepientes de no haber salido tanto como debías. Sientes que te has quedado demasiado en casa, pero no te preocupes por ello porque no hay nada de malo y puedes ponerle remedio. Organízate bien para poder quedarte en casa y salir a la calle, puedes hacer los dos planes y complacerte por partes iguales, no lo olvides.