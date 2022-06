¿Asumir lo que sienten?, jamás: éstos son los signos del zodíaco más negadores

En una nueva nota de astrología te vamos a contar cuáles son aquellos signos del zodíaco más negadores de todos... si en cuestiones de amor se trata. Para estas personas estar en pareja es algo sumamente complicado porque se trata de negociar y ceder cosas que ellos no quieren, y no ven nunca todo lo lindo que el amor trae.

2.jpg Hay dos signos del zodíaco que son los más negadores.

TAURO, EL MÁS NEGADOR

Ellos son los típicos que siempre te responderán: "Sí, creo que pasaré, tal vez otro día". No les importa sentir algo romántico y mucho menos que quien esté a su lado lo quiera. Siempre van al ritmo que ellos deciden. Y es que el amor les enseñó lecciones, una es no apresurarse sobre todo, pero deben tener en cuenta de que no se les pase la vida pensando si apostarán o no al amor.

Su actitud frustra a los demás, sobre todo cuando intentan conectarse. Algunos los tildan de fríos y otros los ven como muy cerrados, que se pierden lo mejor de vivir.

VIRGO, TAMBIÉN

Ellos se niegan a enamorarse porque aprendieron que todo ese mundo no es como el que se ven en las telenovelas... ni cerca. Aunque se apegan al amor, se deshacen de la parte tonta del enamoramiento porque sospechan que es una pérdida de tiempo. No suelen ver a alguien como lo que es en realidad porque están ocupados todo el tiempo y no se dan el espacio para conocerlos.