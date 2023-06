Astrología: ¿Tenés una letra M en la mano?, mirá qué significa

De acuerdo con la quiromancia antigua, las personas con la letra M en la palma de su mano derecha o izquierda son almas viejas, es decir, que pueden tener habilidades psíquicas y trabajar como médiums. Asimismo, la letra M se considera como la 'letra del Maestro', pues se dice que son personas con la capacidad de enseñar todo lo que aprenden.

Tener una M en la palma de la mano es más raro de lo que se cree, por lo que es muy normal que no la tengas. Si no cuentas con una M en la plasma de tus manos, no te preocupes, pues NO es una señal de mala suerte ni un mal augurio, pues las habilidades que tendrás para salir adelante en la vida pueden estar ocultas en otras líneas de tu mano.