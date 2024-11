Astrología: los 4 signos más favorecidos con la llegada de Plutón a Acuario

Plutón es un planeta masculino y activo, es un planeta de naturaleza caliente-seco. Allí donde tengamos a Plutón en la carta natal será en el lugar (casa) donde viviremos más transformaciones, más "muertes" psíquicas y más regeneración posterior a dicha muerte.

Plutón nos habla del cambio necesario y forzoso, pero que además, nos regenera interiormente, suponiendo un gran cambio interno. Al contrario que Urano, que es rupturista e importuno, Plutón espera al momento adecuado para sacudirte el alma y que puedas progresar interiormente.

Hay 4 signos, sin embargo, que sentirán una energía renovadora y refrescante en sus vidas, con este nuevo aspecto. Podría decirse que se " liberan": empiezan a entender todo lo que han pasado en los últimos 16 años con el tránsito de este planeta por Capricornio y de cómo afectó sus vidas. Esas lecciones aprendidas pueden haber sido dolorosas, pero positivas a fin de cuentas. Ahora pueden integrar todo ese aprendizaje y darle sentido a nuevas decisiones.

Cuáles son los signos más favorecidos con la llegada de Plutón a Acuario

Esos signos son Aries, Cáncer, Capricornio y Libra. Para ellos no espera una temporada donde todo es color de rosa, pero si se sentirán más aliviados, buscarán vivir con menos presiones y más libertad, más felicidad y armonía en su día a día. Este nuevo panorama puede significar en muchos casos el alejamiento, a nivel laboral, profesional, de amistades, de parejas e incluso de creencias espirituales. Pero ya no será porque no hay alternativa, ni forzados, sino por decisión libre y propia.

Le mejor de todo es que hay buenos augurios para estas decisiones, que dan frutos positivos.