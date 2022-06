Amantes del delivery: éstos son los dos signos del zodíaco que más odian cocinar

La cocina no es para muchos... sí, hay gente que detesta cuando llega ese momento en que deben cocinar . Es que si bien hay muchas personas que ven de ese momento un gran encuentro y momentos de relax, hay otros que no quieren saber nada con la gastronomía casera. Así que te vamos a contar cuáles son esos signos del zodíaco que más odian cocinar.

Ellos no se llevan nada bien con hacer de comer. Lo tienen que hacer diariamente y creeme, que lo odian. Para ellos, seguir una receta o crear comidas nuevas con ingredientes es una tarea muy compleja y no se gastan en eso. Pero para ellos es incómodo no tener una buena relación con la gastronomía porque suelen sentirse superiores al resto en varios aspectos de la vida así que decir que odian cocinar no está en sus planes.

Sagitario, también

Podrían ser mejores cocineros, pero su problema es que cuando se encuentran con ingredientes nuevos y recetas, no avanzan. Son seres desconfiados, que terminan optando quedarse en su zona de confort y directamente llamar al delivery, o en su defecto cocinar algo que sea bien simple todos los días. Jamás le pondrán enfrente a sus seres queridos un plato que ellos hallan elaborado.