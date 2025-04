Es chacarero, vive al día y tres ladrones no le dejaron ni la Sube: "Le quitaron lo poco que tienen a unos pobres"

WhatsApp Image 2025-04-22 at 14.30.01.jpeg

“Me daban con un arma en la cabeza, con un casco. Me tiraron al piso, me pateaban. Uno me puso el pie en la espalda y me decía: ‘¡Quedate quieto, culeado, no te muevas!’”, recuerda entre bronca e impotencia. “Después se subieron a la moto y se fueron con todo. Se llevaron plata, el celular nuevo, mochilas, ropa, la documentación mía y de mi hija, el carnet, todo. Incluso un parlante que mi hijo se compró hace poco y recién llevaba pagada una sola cuota”.

En la Policía no saben nada. Me dijeron que si sabemos quiénes son los delincuentes, que vamos y les avisemos.

Caramelo vive hace 11 años en el mismo lugar y ya fue víctima de varios robos: una moto, una garrafa y hasta un chancho. Pero nunca con tanta saña. “Me han dado muchos golpes en la cabeza. Perdí sangre, tengo la costilla lastimada, las manos, todo”, describe mientras muestra el pantalón manchado de sangre.

Sin documentos, sin plata y sin siquiera la SUBE, ahora debe volver a empezar. “Yo no tengo trabajo, trabajo de lo que vendo. Me robaron 39 mil pesos, pero más que la plata, me duele el esfuerzo. Me cuesta mucho tener algo y en un segundo me lo quitaron todo. No queda otra que seguir luchando de vuelta”.