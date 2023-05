Zaira Nara reveló su secreto mejor guardado: "Tenía 21 años y..."

Es importante recordar que la hermana de Wanda Nara rompió el noviazgo con su novio en junio del 2011 y publicó en Twitter una frase que se viralizó: “Ahora lo que les puedo decir es: ¡MENOS MAL QUE NO ME CASÉ!”.

Anoche, en el programa de Fer Dente, la modelo recordó esa etapa de su vida: “Con mis amigas somos muy clan, si una está mal con el novio, sabe que puede dormir en mi cama, no hace falta ni que me llamen. Y en esta oportunidad, había pasado algo bastante heavy, yo tenía 21 años y se sintió como el fin del mundo”.

Zaira Nara rememoró ese duro momento: “Me peleé, levanté el teléfono y organizamos un viaje a Pinamar. A los dos minutos, yo estaba con un bolsito, escuchando temas de Alejandro Sanz, Luis Miguel y Ricardo Arjona, que me pusieron para que llorara y descargara todo”.

Y, justo en ese momento de la entrevista, reveló el origen del famoso tuit: “Una me dijo: '¿Y si ponés menos mal que no me casé?'. Y yo lo puse, con una inocencia... Así que el tuit fue de una amiga, que después no se hizo cargo, porque lo tiró y después fue a prepararse un mate. Yo pensaba que todo el mundo estaba esperando una respuesta mía y a nadie le importaba nada”.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1653942363629277185 "MENOS MAL QUE NO ME CASÉ": La historia detrás del icónico tuit de Zaira Nara



Cc #NocheAlDente @FerDente17 pic.twitter.com/eCclS9RGyI — América TV (@AmericaTV) May 4, 2023

Desilusión y tristeza

En “Los Mammones”, el año pasado, Zaira Nara reveló que su relación con Diego Forlán, no iba nada bien: “Era muy chica y tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y un día dije: ¿A dónde estoy yendo? Tengo 21 años. El que busca encuentra... Y cuando sentís que no va más, pero no sabés por qué”.

La hermana de Wanda Nara confesó: “Me iba acercando al momento del casamiento con Diego y me daba miedo. Fue horrible”.