Una bomba: las superfotos de Damaris Cané, la nueva "novia" del Tucu López

Nancy Duré contó: “La chica con que estuvo en Carlos Paz se llama Damaris Cané, tiene 35 años, es de Piscis, vive en Santa Fe, en Empalme, Villa Constitución. Fue con amigas a pasar Semana Santa a Villa Carlos Paz y estuvo en Zebra el Jueves Santo”.

El informe de “Socios del Espectáculo” sobre la ruptura:

SABRINA ROJAS Y EL TUCU LÓPEZ, SEPARADOS: La escandalosa historia desconocida detrás de la ruptura

Allí fue donde se encontró con el Tucu López que, al parecer, quedó fascinado por la escultural figura de la joven. El ex de Sabrina Rojas consultado por el tema negó que hubiera pasado algo con Damaris Cané, sin embargo, personas presentes en el lugar aseguran que el actor y la modelo se fueron juntos.

Ante la insistencia de los medios para que hablara, el Tucu López terminó confirmando su ruptura con Sabrina: “No pasó nada puntual, fue una crisis como tiene cualquier pareja. Decidimos que lo mejor era cortar”.

Damaris Cané, por su parte, se mostró muy picante y compartió nuevas fotos con ”¿A quién le importa?”, el tema de Thalia, de fondo, cuya letra dice: “La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo”.

En una entrevista con “Socios del Espectáculo”, la joven reveló: “No hablamos demasiado, solamente estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo. Donde yo estaba ubicada él se puso con otro amigo”.

Damaris Cané hablando en “Socios del Espectáculo”:

Habla Damaris, la tercera en la separación de Tucu López y Sabrina Rojas: "Le traje problemas"

Desde que explotó el caso, la cuenta de Instagram de Damaris Cané tuvo un crecimiento exponencial y es lógico porque la modelo tiene un cuerpo trabajado en el gimnasio y la mayoría de las fotos que comparte son muy picantes: se la puede ver en microbikini, con ropa deportiva o en trajes de noche muy reveladores.