Tras su separación, el terrible momento que vivió Sabrina Rojas

Las palabras exactas de la actriz fueron: “¿Quién se dio un auto rodillazo y se abrió el labio?”. Junto a la foto puso un emoticón de susto.

Horas antes, consultada por su vínculo con el Tucu López, Sabrina Rojas fue contundente: “Estoy separada. Me separé ese lunes después de ese rumor, porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor, no me estoy separando desde antes. No tengo por qué dibujar nada, me separé desde el lunes a la mañana, hasta ese día estaba todo bien”.

Lo que dijo la joven que sedujo al Tucu López

Damaris Cané, la modelo que fue vista con el galán, concedió una extensa entrevista al programa “Socios del Espectáculos”, que se emite por El Trece.

Rodrigo Lussich, fiel a su estilo, le preguntó sin filtros: “¿Intimaste con el Tucu López después de verlo en el boliche la semana pasada?”. La joven negó que hayan tenido relaciones: “Solamente estuve en Zebra”.

Adrián Pallares entonces agregó: “Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo...”. Damaris siguió negando y explicó: “Solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo. Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo: 'Es el Tucu’' Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”.

Nancy Duré la contradijo: “Yo tengo la información de que pasaron la noche juntos. Que no quedó en Zebra la situación y la continuaron en un lugar privado”.

Cané aseguró que no pasó nada: “Donde vivo yo es una ciudad muy chica, y me volvieron loca durante todo el día. Hablamos y el Tucu me dijo que diga la verdad”.

Mariana Brey entonces le preguntó: “¿Te gusta, le das al Tucu López?”. Picante, la modelo asintió con la cabeza.

¿Se ha formado una pareja?