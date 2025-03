Tras el polémico momento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se conoció el video de los gritos desesperados de la empresaria

No paran más

No paran más El sorpresivo anuncio de Wanda Nara en medio de la guerra con Mauro Icardi

Durante el altercado, Icardi habría sido agresivo con los perros y una empleada de Wanda, lo que llevó a la empresaria a llamar a la Policía. En pocos minutos, cinco patrullas llegaron al lugar para controlar la situación. Vecinos del edificio reportaron gritos desgarradores, y un video que circula en redes muestra a Wanda pidiendo ayuda desesperadamente: "Ayudame por favor", se la escucha decir.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pepeochoa88/status/1900719302493286741?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1900719302493286741%7Ctwgr%5Ef5e644a521fd0e332687e65c7e0fa9b588fb9750%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-1307918543980409250.ampproject.net%2F2502032353000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Wanda grita desconsolada pic.twitter.com/FlReec3naK — pepe ochoa (@pepeochoa88) March 15, 2025

Otro video, que los medios decidieron no difundir por respeto a la privacidad de los menores, muestra a Isabella, la hija menor de la pareja, llorando en brazos de su padre mientras dos policías intentan calmar la situación. En las imágenes se puede escuchar a la niña decir entre lágrimas: "No lo están haciendo ellos, lo estás haciendo vos", a lo que Icardi responde fríamente: "Vos te tenés que ir con papi". En otro momento, Isabella expresa angustiada: "Me siento mal".

Finalmente, Icardi se retiró del lugar a las 22:00 sin sus hijas, quienes, según informes, se negaron a irse con él. Ante la gravedad del episodio, Elba Marcovecchio, abogada de Wanda, intervino para mediar en el conflicto.

El hecho generó un fuerte debate sobre la exposición de las niñas a situaciones de violencia y sobre la falta de consecuencias legales inmediatas para el futbolista. En redes sociales, el periodista Guido Záffora reveló detalles escalofriantes sobre el final del episodio: "Recién vi dos videos más. Son terribles. Pobres las dos nenas. El fiscal tomó medidas y Mauro no podrá estar con sus hijas. Salió por Libertador en contramano a toda velocidad porque no quiso firmar un acta. Todo espantoso", escribió en su cuenta de X.