Proyecto Tango San Juan sumerge las relaciones amorosas en un viaje coreográfico

'Otra Vez' se apoderará del escenario de la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario con una danzante y profunda propuesta.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Teatro del Bicentenario, invita a vivir una noche de emociones y reflexiones con este espectáculo que aborda las dinámicas del ciclo vicioso de la violencia en las relaciones amorosas. Proyecto Tango San Juan muestra el encanto inicial, la acumulación de tensión, la explosión del conflicto y el temor a la pérdida.

“Otra vez” es un viaje por la fragilidad del amor cuando se entrelaza con la violencia. Cada coreografía busca conectar al espectador con estas emociones universales y generar reflexión sobre esta problemática social.

La obra se presentará el viernes 5 de septiembre a las 21:30, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las entradas de $10.000 pueden adquirirse en las boleterías del teatro de lunes a viernes de 09:30 a 14:00, y de 16:00 a 20:00, y los sábados de 09:30 a 14:00 y a través de Tuentrada.com FUENTE: Sí San Juan

