Murió un reconocido notero de CQC: la despedida de sus compañeros

Alfred Oliveri, destacadodirector y productor de cine documental y exnotero de CQC y El Rayo, falleció este domingo a los 55 años. La triste noticia la confirmó su pareja, Prashanti Paz , a través de su cuenta de Instagram. Las causas de su muerte aún no han sido confirmadas.

Oliveri, conocido inicialmente por su trabajo como notero en programas como CQC y El rayo, se reinventó en sus últimos años como director de documentales centrados en la alta gastronomía. Fue el creador de la saga House of Chef y dirigió producciones como Into the Wine (La ruta del vino), donde exploró el mundo de la sommelier Mariana Torta en un recorrido por los principales territorios vinícolas europeos. En el Festival de Málaga, obtuvo dos Biznagas de Plata por sus obras Purity (2020) e Identidad (2023).

image.png

A lo largo de su carrera, Oliveri pasó de ser un notero estrella de los años 90, en una época donde los cronistas de la calle eran figuras destacadas de la televisión, a consolidarse como un narrador audiovisual. Participó en la producción de La TV ataca, Teleshow y Music 21, además de conducir programas como Rebelde sin pausa. Desde España, donde se radicó tras colaborar con Cuatro Cabezas, fundó su propia productora y se dedicó a los documentales, explorando historias que unían creatividad, gastronomía y cultura.

Fito Páez, uno de sus amigos, compartió una foto juntos en la que también aparece Juanse, en donde lamentó su muerte. “Se nos fue Alfredito Oliveri. Siempre riendo, siempre buscando, siempre inyectando positividad. Un hombre de la cultura rock. Protagonista de la noche porteña en los agitados 90’. Aquel texto confesional sobre aquellos años es un texto impostergable. Honesto, seco y divertido. Quienes lo conocimos lo vamos a extrañar. Todo el amor para sus amigxs y familiares”, escribió el músico en posteo que firmó como “Familia Páez”.

El reconocido chef peruano Virgilio Martínez, de quien Oliveri plasmó su vida y su obra en Virgilio, un documental de Netflix, también lo recordó en Instagram con una foto junto al realizador y el mensaje: “Te vamos a extrañar amigo/director. En todo momento un paso adelante. Te tenemos más cerca que nunca”, se lamentó.

image.png

Mientras que en su cuenta de Instagram, el actor Jean Pierre Noher también lo despidió con un sentido mensaje. “Gracias por tu generosidad, tu discreción. Extrañaremos siempre tu charme, tu glam y tu don de gente”, expresó.

Por su parte, Cecilia Roth también se volcó a sus redes para dedicarle un emotivo texto a su amigo junto a una imagen del director y productor. “Me mandaste esta foto el 22 de diciembre desde Ámsterdam diciéndome que querías mudarte a Portugal. Hace un mes estábamos hablando de las fiestas y de la locura del mundo y de las ganas de vernos en algún lugar del planeta. No puedo no pensarte tan vivo y tan gracioso como siempre. Brillante”, escribió.

“Imaginando vidas posibles, amores felices, carcajadas con música, inventos, ilusiones, fiestas sin finales, tristezas hondas, caminos bifurcados . Pero siempre la vida. Siempre la vida por delante. Mi chiquito querido que bailaba tap en NY y preguntaba desde su madurez infantil si podría, algún día, producir Atracción fatal en comedia musical. Yo decía que no, tal vez me equivocaba. Te voy a extrañar Alfred, como se extrañan los jazmines en invierno”, concluyó la actriz.

image.png

image.png

“Tu luz nos tocó a todos”, puso Germán Martitegui, junto a una imagen del cineasta que dirigió un documental sobre su restaurante, Tegui: un asunto de familia. Sensibilizado, Juanse también le dedicó palabras de amor. “Adiós, Alfred. Que el cielo te reciba. QPD”, expresó, al igual que María Carámbula. “Tantos momentos y sólo encuentro esta foto con vos… Descansá en paz, Alfred", compartió, junto a una foto de principios de los años 90 junto a él, Pipo Cipolatti y Mario Pergolini.