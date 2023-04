Maslatón mostró cuánto cobraba, saltó la bronca, y renunció

Maslatón publicó el recibo por el “pedido de numerosos foristas”, explicó, pero eso no les alcanzó a sus detractores, que además tuvieron que soportar que el mediático financista diga que con ese importe apenas cubre los gastos.

Uno de los que puso el grito en el cielo fue el periodista de policiales, el histórico Paulo Kablan, uno de los símbolos de la señal de noticias.

“Carlos, sepa ud que me alegro que le paguen lo que necesita para el taxi y el bar. Pero créame que en esta noble actividad del periodismo, hay muchos, incluso sentados a su lado, que no les pagan taxi y trabajan muy bien aunque tienen que vivir con menos. No les falte el respeto”, le tuiteó.

La respuesta de Maslaton no se hizo esperar: “Kablan, estoy aquí porque me lo pidieron. Stopeo, no busco trabajo en los medios, lleva mucho tiempo y lo tomo como carga pública. Mas quiero pagarme los costos. Hablaré con los jerarcas de C5N, no quiero incentivar enfrentamientos sindicales. No soy comunista. Soy capitalista”.

Es que nadie que trabaje en el panelismo, o haciendo columnas en algún programa, gana esa suma. Lo mismo fue expuesto por la periodista Natalia Volosín en un twitter muy explícito: “Todos los columnistas de TV saliendo a cortarse la chota en vivo en 3, 2, 1…".

Maslatón le respondió en sus redes sociales: "Veo que considerás que es mucho, Natalia. Entiendo que el periodismo honesto sea en el siglo XXI una actividad muy bearish. A mi este ingreso simbólico me permite pagar el taxi ida y vuelta a C5N y pasar por un bar a la salida. Técnicamente, cubro los costos. Es carga pública".

Ante el revuelo generado por su información, Maslatón se justificó: “Cualquiera que se precie de ser liberal y de favorecer el capitalismo no puede horrorizarse jamás ni por los ingresos de una persona, ni por sus gastos aun siendo éstos elevados y exhibidos públicamente, ni por su patrimonio. Si se horroriza no es liberal, sino que es comunista".

En las últimas horas, según trascendió en algunos medios, Maslatón habría puesto a disposición su renuncia.