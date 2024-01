Luis Machín atacó al gobierno de Javier Milei: "Los argentinos estamos en peligro"

luis machín 2.webp

En una extensa entrevista que le realizó Juan Etchegoyen, el reconocido actor comenzó diciendo: “Los primeros pasos de Milei como Presidente lo veo con mucha preocupación, yo creo que los argentinos estamos en peligro. La economía está en peligro, ya era una economía muy golpeada la que veníamos teniendo y ninguno de los indicios que ha dado esta nueva gestión hablan de una intención de recuperar industria nacional, en nuestro sector se está sintiendo muy fuerte”.

El artista aseguró: “Algunas cosas no las van a poder hacer desaparecer como el INCAA o el Instituto Nacional de Teatro o el Fondo Nacional de las Artes ya con la manifiesta opinión de que hay que desfinanciarlo porque producen déficit o gasto y la desinformación que hay en la gente. La mayoría de la gente no termina de entender que no se financian a través del Estado, no generan gasto y además la cultura no es un gasto, es una inversión. Y ya no lo digo para los que venimos en esto hace muchos años sino para las nuevas generaciones que no tienen recursos para costearse un taller, en su momento yo estudié gracias a un concurso de la provincia de Santa Fe”.

Machín apuntó: “Nosotros de alguna manera vamos a seguir a medida que podamos, pero los que se quieren formar les va a ser muy difícil, hay desinformación en la gente o mezquindad de algunas. Esta idea que nosotros somos unos vagos que vivimos del Estado, nada más malicioso que instalar esta idea”.

El artista denunció: “Hay muchas cosas que están en peligro sobre todo la credibilidad de la palabra, está de verdad en peligro todo. No nos escuchamos y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que no sea una batalla perdida la de intentar explicarle al otro cómo son algunas cosas. Hay muchas cosas que están en peligro, estamos en una economía muy compleja. Lo primero que se recorta es la cultura, la educación y la salud”, dijo al respecto el artista.

El actor cerró su descargo diciendo: “Yo veo un gobierno negado al diálogo, prepotente, un gobierno que dice que si no le aceptan las leyes que quieren imponer a través del DNU y la ley ómnibus y creo vivir en un país que tenemos que encontrar consensos y no veo a un gobierno que esté dispuesto a eso, al contrario, todas las noticias que vemos son de aprietes a gobernadores para que les voten las leyes, estamos en peligro y las redes han hecho mucho daño, es una confusión muy grande hacia donde se quiere ir y algunas cosas que son muy peligrosas como el intento de privatizar instituciones que han demostrado que nos unen y que nos benefician a la gran mayoría de los argentinos y aquí estamos dando esta pelea”.

Video de Luis Machín mostrando toda su indignación contra el gobierno de Javier Milei: